Mehr Desinfektionsmittel, weniger Gäste, gleich viel Badespass und ein Virus, das gerne in Vergessenheit gerät: Ein Augenschein in Ostschweizer Badis im Coronasommer Mit einem Monat Verspätung und mit Schutzkonzepten haben die Ostschweizer Badis Anfang Juni geöffnet. Wie setzen die Bademeister die Corona-Massnahmen seither um? Wie hat sich ihr Alltag verändert? Und wie gut halten sich die Gäste an die neuen Regeln? Wir haben in verschiedenen Freibädern der Region nachgefragt. 18.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Freibad Buchs ist die grösste Badi im Werdenberg. 2400 Gäste sind während der Coronazeit maximal zugelassen. Bild: Heini Schwendener

Was sagen die Gäste zur Stimmung in der Badi?

(she) Eine junge Mutter holt den Kinderwagen und eine grosse Badetasche aus dem Auto. Mit dem Kleinen im Wagen und der grösseren Tochter an der Hand schreitet sie zum Badieingang und sagt: «Unser Freibad ist ein kleines Paradies, man geniesst hier eine unbeschwerte Zeit, die Abkühlung, die fröhlichen Kinder und einen Schwatz mit Kolleginnen.» Im Bad herrscht eine friedliche Stimmung. Die Schattenplätze sind gut belegt. Auf den Sprungbrettern vergnügen sich Kinder und Jugendliche. Sie können nicht genug davon kriegen, auf alle möglichen Arten ins Wasser zu springen.

Was sagt der Bademeister?

Bademeister Thomas Kroll. Bild: Heini Schwendener

Bademeister Thomas Kroll hat wegen der Coronakrise eine lange Zeit der Ungewissheit, des Hoffens und Bangens hinter sich. Doch inzwischen strahlen er und sein ganzes Team. Die Besucherinnen und Besucher schätzen, wofür die Badi steht. Bademeister Thomas Kroll umschreibt es so: «Im Freibad kann man die Seele baumeln lassen. Alles ist hier etwas einfacher gestrickt als sonst, es gibt keinen Stress.»

Wie geht die Badi mit Corona um?

Das Freibad-Team unternimmt alles, damit die Gäste möglichst keine Einschränkungen wegen Corona zu spüren bekommen. Der Hygienestandard im Freibad Buchs ist ohnehin sehr hoch. Wegen Corona wird aber zusätzlicher Desinfektionsaufwand betrieben. Beim Restaurant weisen Tafeln auf die Abstandsregeln hin, es gibt weniger Tische und Plexiglasscheiben trennen die Belegschaft von den Kunden. Coronabedingt dürfen derzeit maximal 2400 Gäste gleichzeitig im Buchser Freibad sein. Der Rekordwert im vergangenen Jahr betrug 2150. Somit ist gut möglich, dass in dieser Saison wegen der Coronalimite niemand an der Kasse zurückgewiesen werden muss.

Wie ist die Saison angelaufen?

Anfänglich war die Nachfrage noch etwas verhalten. Seit dem Sommerferienbeginn sind die Besucherzahlen jedoch stark angestiegen. «Wir sind zufrieden mit dem Saisonverlauf», sagt Bademeister Thomas Kroll, «die Besucherzahlen liegen derzeit wohl etwas über dem Vorjahr.» Normalerweise steigen die Gästezahlen in den letzten drei Wochen der Sommerferien merklich an, diesmal gab es schon in der ersten Ferienwoche viele Badigäste. Dies ist wohl ein Indiz dafür, dass mehr Leute als in früheren Jahren ihre Ferien zu Hause verbringen und das schöne Wetter für einen Badibesuch nützen.

Maximal 220 Personen dürfen gleichzeitig im Schwimmbecken baden. Archivbild: Donato Caspari

Was sagen die Gäste zur Stimmung in der Badi?

(amv) Die Schwimmer ziehen ihr Bahnen. Die Kinder toben auf der Rutschbahn. Die Badetücher der Gäste liegen über deren Wertsachen, wenn sie husch am Badikiosk eine Portion Pommes Frites holen. Es könnte ein gewöhnlicher Baditag sein, wären da nicht die Lautsprecher durchsagen, die die Gäste vier Mal am Tag an die Einhaltung der Schutzmassnahmen erinnern. Von diesen abgesehen scheint die Coronapandemie in der Badi Stettfurt in den Hintergrund gerückt zu sein.

Bademeister Marc Geiger. Bild: Amina Mvidie

Was sagt der Bademeister?

«Bis anhin habe ich gemischte Gefühle. Es ist sehr schwer, die coronabedingten Regeln durchzusetzen. Viele Personen vergessen, dass diese gelten, oder halten sich bewusst nicht daran. Trotzdem versuchen wir die Besuchenden zu sensibilisieren, indem wir regelmässig auf die Schutzmassnahmen hinweisen», sagt Bademeister Marc Geiger. Er hat den Posten vor vier Wochen von seinem Vorgänger Jan Hofer übernommen. Dieser ist anfangs Saison krankheitsbedingt ausgefallen.

Wie geht die Badi mit Corona um?

Im Schwimmbecken der Badi Stettfurt dürfen noch maximal 220 Personen planschen. Ausserhalb des Beckens sollten die Abstandsregeln von anderthalb Meter eingehalten werden. Diese gelten auch für die beschränkt benutzbaren Garderoben und für das Anstehen am Badikiosk. In der Gartenwirtschaft gilt: Wenn mehr als vier Personen an einen Tisch sitzen, muss eine Person der Gruppe ihre Kontaktdaten der Kioskbetreiberin angeben. Zudem ist der Kiosk vollständig bedient, sodass die Gäste nicht mehr selbst nach Glace und Chips greifen können.

Wie ist die Saison angelaufen?

An Spitzentagen im vergangen Jahr besuchten über 800 Personen die Badi in Stettfurt. Dieses Jahr liegt der Besucherrekord an heissen Tagen bei knapp 200 Personen. «Der Grund für die niedrigen Besucherzahlen könnte nebst Corona auch der Beginn der Sommerferien sein», sagt Geiger. Er vermutet, dass die Besucherzahlen nach den Sommerferien nochmals steigen könnten.

Im Freibad Sonnenberg in Herisau geht trotz Corona alles seinen gewohnten Gang. Bild: Alessia Pagani

Was sagen die Gäste zur Stimmung in der Badi?

(pag) Im Freibad Sonnenberg in Herisau ist die Stimmung ausgelassen und gut. Kaum etwas lässt auf die Coronapandemie schliessen. «Wenn man nicht wüsste, dass es den Coronavirus gibt, würde man davon hier gar nichts merken. Im Freibad vergesse ich die herrschende Situation und muss nicht immer an das Virus denken. Hier hat man das Gefühl, dass gar keine Gefahr besteht», sagt Stammgast Walter Ammann. Er besucht gerne morgens die Badi, wenn noch weniger Betrieb herrscht. «Bis anhin hatte es nie so viele Gäste, dass es problematisch geworden wäre», so Ammann weiter.

Was sagt der Bademeister?

Nils Schären, Bereichsleiter Bäder und Bademeister. Bild: Alessia Pagani

Im Wasser planschen, ein Glace essen oder sich bei Ballspielen austoben – im Sonnenberg in Herisau geht alles seinen gewohnten Gang. Die Stimmung unter den Gästen sei spürbar gut, sagt der Bereichsleiter Bäder und Chefbademeister Nils Schären. «Man merkt, dass sich die Leute freuen, dass sie endlich wieder in die Badi und schwimmen gehen können.» Laut Schären halten sich die Badi-Besucherinnen und Besucher grossmehrheitlich an die Abstands- und Hygienevorschriften. Reklamationen habe es bis anhin keine gegeben.

Wie geht die Badi mit Corona um?

Das Freibad Sonnenberg in Herisau ist wenig von der Coronakrise tangiert. Der Betrieb läuft normal und funktioniere reibungslos, so Schären. Bis anhin wurde die wegen des Coronavirus maximale Gästezahl von 1200 nicht überschritten. Das Maximum lag in dieser Saison bei 800 bis 900 Gästen. Auf der Liegewiese ist es noch nicht knapp geworden und der Sicherheitsabstand lässt sich gut einhalten. Auch im Schwimmbecken sei bis anhin noch ausreichend Platz zur Verfügung gestanden, so Bademeister Nils Schären. Zu Gute kommt dem «Sonnenberg», dass Ein- vom Ausgang getrennt werden konnten. Erstmals wurde ein Zählsystem installiert. Ansonsten gibt es im «Sonnenberg» keine sichtbaren Coronamassnahmen.

Wie ist die Saison angelaufen?

Der Saisonstart ist bis anhin harzig verlaufen. Nils Schären führt dies allerdings nicht auf die Coronapandemie zurück, sondern auch auf das durchzogene Wetter seit der Eröffnung. Schären setzt nun auf die restlichen Sommertage. «Wir hoffen, dass das Wetter nun ein wenig hält und uns sonnige Tage bringt.»

Sorglose Atmosphäre in Freibad Lerchenfeld – trotz Corona.



Archivbild: Nik Roth

Was sagen die Gäste zur Stimmung in der Badi?

(ayk) Auf viele Badegäste trifft man in der Badi Lerchenfeld an diesem sonnigen Nachmittag nicht. Corona scheint die Leute abzuschrecken – zumindest lässt der erste leere Eindruck darauf schliessen. Doch ein Badegast, mit zwei Freundinnen auf der Wiese sitzend, sagt: «Wir sind uns dem Virus schon bewusst, aber hier herrscht eine normale Stimmung und den Abstand kann man ja gut einhalten». Sieht man zum Bassin rüber, fällt die sorglose Atmosphäre stärker auf. Besonders Kinder und Jugendliche sind zu beobachten. Auch am Kiosk stehen sie zusammen an – von Social Distancing keine Spur.

Ein anderer Badegast mit Kind sagt: «Wir haben bewusst diese Badi gewählt. Wir wussten, es wird heute leer sein.» Offensichtlich scheint das Virus bei einigen doch eine entscheidende Rolle zu spielen. Die Leute versuchen die empfohlenen Sicherheitsabstände einzuhalten, klappen tut es jedoch nicht überall. «Auch wenn man in der Badi Corona kurz vergessen kann: Im Hinterkopf weiss man es schon», sagt eine Besucherin.

Was sagt der Bademeister?

Bademeister Jordan Pfennich sagt zur Stimmung: «Die Leute sind gut drauf. Man ist sich dem Virus zwar bewusst, aber in der Badi vergisst man Corona oft.» Den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter vergessen die Leute schnell – vor allem die Kinder. «Eltern sollten ihre Kinder darauf hinweisen, zumindest die Hände nach dem Spielen regelmässig zu waschen», sagt Pfennich. Plakate mit den Regeln des BAG hängen überall. Man appelliere vor allem an die Eigenverantwortung der Badegäste. «Als Bademeister versuchen wir, den Abstand einzuhalten, um unsere Gesundheit zu schützen. Ich bin schliesslich froh, dass ich wieder arbeiten darf», sagt Pfennich.

Auch Anlagenleiter Dominique Conde sagt, dass der Sicherheitsabstand oft nicht eingehalten werde. «Die unterschiedlichen Regelungen im öffentlichen Raum führen teils zu paradoxen Situationen, was zu verwirren scheint», sagt Conde. Auch würde es manchmal Leute geben, die sich zuvor telefonisch über die Personenzahl und die Sicherheitsmassnahmen in der Badi informieren.

Wie geht die Badi mit Corona um?

Es wird darauf hingewiesen, den 1,5-Meter-Sicherheitsabstand einzuhalten. Am Eingang, beim Kiosk, bei den Rutschbahnen sowie bei den WCs gibt es als Hilfe Bodenmarkierungen. «Bei grösseren Ansammlungen müssen Mitarbeitende auf die Regeln hinweisen», sagt Conde. Immer sei das aber nicht möglich.

Wie ist die Saison angelaufen?

«Die aktuelle Saison ist im Vergleich zu 2019 sehr schlecht gestartet», sagt Conde. Gründe seien unter anderem die coronabedingte Verschiebung des Saisonstartes auf den 6. Juni und zusätzlich das schlechte Wetter. Dass in den fünf Wochen Schulferien weniger Leute kommen, sei nichts Ungewöhnliches. Conde habe sich für dieses Jahr aber mehr Besucher erhofft. «Wir als Mitarbeitende akzeptieren die Situation. Wir sitzen alle im gleichen Boot», sagt Conde.

Das Freibad Gossau spürt die Auswirkungen von Corona. Archivbild: Coralie Wenger

Was sagen die Gäste zur Stimmung in der Badi?

(ayk) Im Freibad Gossau herrscht an diesem Nachmittag eine gelassene Stimmung. «Ich bin mir Corona bewusst – gut drauf bin ich trotzdem», sagt eine Besucherin. Es sind wenig Leute anzutreffen, weshalb der Sicherheitsabstand von vielen eingehalten wird. Im Becken spielt Social Distancing keine Rolle. Vor allem Kinder spielen unbesorgt miteinander. Manchmal greifen Eltern ein, sagt ein Badegast: «Wir warnen unsere Kinder vor. Sie wissen es aber eigentlich schon aus der Schule.» Ältere Gäste verhalten sich teilweise vorsichtiger und schauen besonders auf genügend Abstand.

Was sagt der Bademeister?

Bademeister Daniel Seitz Bild: Aybüke Köseoglu

Die Badigäste seien sich laut leitendem Bademeister Daniel Seitz bewusst, durch den Freibadbesuch ein Infektionsrisiko einzugehen. «Je nach Herkunftsregion verhalten sich Leute unterschiedlich», sagt Seitz. So habe er beobachtet, dass ein Badegast aus dem Tessin sich viel vorsichtiger verhalte als St.Gallerinnen und St.Galler. Auch sei es laut Seitz schwierig, Ansammlungen aufzulösen. Besonders im Becken würden die Badenden den Abstand nicht immer einhalten. Auch müssten die Leute sich mehr gedulden, da beispielweise die Wartezeiten an der Kasse länger sind. Auch beim Anstehen werden Sicherheitsabstände missachtet. «Für uns ist die Kontrolle schwer umsetzbar. Wir appellieren deshalb an die Eigenverantwortung», sagt Seitz.

Wie geht die Badi mit Corona um?

Jeweils zwei Schwimmbahnen sind abgesperrt und es muss im «Kreisverkehr» geschwommen werden. Auch Gehrichtungen vor den Toiletten sind vorgegeben, Haartrockner dürfen nicht gebraucht werden, Mietartikel wie Liegen stehen nicht zur Verfügung, Bodenmarkierungen mit 1,5 Meter Distanz sind vorhanden und es gibt zusätzliche Seifenstationen. «Die Massnahmen haben wir sichergestellt, die Umsetzung liegt bei den Gästen», sagt Seitz.

Wie ist die Saison angelaufen?

Bademeister Daniel Seitz schaut von der Terrasse auf das leere Freibad hinunter und sagt: «Wir spüren die Auswirkungen von Corona.» Es gäbe einen deutlichen Unterschied zum Vorjahr. Die Saison 2020 habe sehr langsam gestartet. Es seien deutlich weniger Leute da. Die Badi besitzt gemäss Schutzkonzept eine Kapazität von 2000 Personen. Bisher waren an einem Tag circa 1500 Gäste da. Ein Grund für den Besucherrückgang seien für Seitz auch die jeweils nur kurzen Schönwetterperioden. Doch auch die vielen Aufrüstungen in den privaten Gärten mit eigenen aufblasbaren Schwimmbecken könnten eine Erklärung für den Rückgang sein.



Das Schwimmbad Arbon darf höchstens 1600 Besucher reinlassen. Archivbild: Reto Martin

Was sagen die Gäste zur Stimmung in der Badi?

(als) Die Gäste freuen sich darüber, dass die Badesaison doch noch stattfindet. Die Besucher strömen weiterhin in die Badi. «Bislang sind keine besorgten Gäste auf das Schwimmbadpersonal zugekommen», sagt Alexander Stojkovic, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Arbon.

Was sagt der Kommunikationsverantwortliche?

Alexander Stojkovic, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Arbon. Bild: pd

Durch die Ausnahmesituation sind neue Herausforderungen entstanden. Die Badi hat ein Schutzkonzept und muss dieses nun einhalten. «Die Mitarbeitenden im Schwimmbad versuchen das erarbeitete Konzept so gut als möglich umzusetzen», so Stojkovic. Das Team meistere die Herausforderungen sehr gut. Es macht Stojkovic Freude, dass die Gäste weiterhin Spass am Schwimmbad haben.

Wie geht die Badi mit Corona um?

Als Teil des Schutzkonzepts gibt es eine Beschränkung der Besucherzahlen. Es dürfen sich rund 1600 Personen gleichzeitig in der Badi aufhalten. Bei Bedarf erklärt das Personal den Besuchern auch den Nutzen einzelner Regelungen. Offenbar halten sie sich aber gut an die Regeln. Stojkovic sagt, die Gäste hätten das nötige Verständnis für die Regeln und die Ausnahmesituation.

Wie ist die Saison angelaufen?

Im Juli liesse sich bisher auch kaum ein Unterschied zu den Besucherzahlen des Vorjahres feststellen. Im Juni 2020 waren die Zahlen aber deutlich tiefer als der Durchschnitt der letzten Jahre. «Der Start in die Badesaison ist erfolgreich verlaufen», sagt Stojkovic.

Das Freibad Bergholz in Wil ist die Stimmung manchmal so gut, dass bei den Besuchern Corona und die Verhaltensmassnahmen vergessen gehen. Archivbild: pd

Was sagen die Gäste zur Stimmung in der Badi?

(dh) Es ist bewölkt, nur einige Köpfe sieht man über der Wasseroberfläche, ausgebreitete Tücher auf der Wiese sind eine Rarität. Eine Familie setzt sich jedoch draussen an den Tisch fürs Mittagessen. Die Kinder beäugen die feinen Pommes Frites und können es kaum erwarten, diese gleich zu verschlingen. An diesem Nachmittag halten sich die Besucher lieber im Hallenbad auf. Ausgelassen toben und geniessen Kinder wie Erwachsene das Nass, als ob es kein Corona gäbe. Derweil steht an der Kasse ein Vater mit seinem Sohn an. Aufgeregt rennt der Bub dem Tresen entlang – endlich wieder baden. Die Warteschlange wird länger, die Schwimmfreudigen halten den Abstand ein.

Die Stimmung sei gut, bestätigt auch Daniel Blöchlinger, Leiter Betrieb und Bademeister. Manchmal so gut, dass Corona gänzlich in den Hintergrund rückt und etwa beim Schwatz im Restaurant oder am Beckenrand der Abstand nicht eingehalten wird. «Wir haben die Bodenmarkierungen und Absperrbänder wieder aufgestellt», sagt der Betriebsleiter, «damit die Hygieneregeln in den Köpfen der Gäste präsent bleiben.»

Was sagt der Bademeister?

Die Arbeit hat sich durch die Coronapandemie nicht gross verändert. «Die Kinder machen immer noch Unfug, die Gäste schwatzen und kleinere Verletzungen gibt es ab und zu auch», sagt Blöchlinger. Anfangs galten noch Personenbeschränkungen für die Schwimmbecken. Da sei es vorgekommen, dass der Bademeister Personen aus dem Bassin bitten musste oder es gab kurze Wartezeiten. «Ganz abweisen mussten wir zum Glück niemanden.» Die Badegäste hätten diese Regelungen kurz nach dem Lockdown gut aufgenommen.

Silvia Steiger, Leiterin Front Desk, und Daniel Blöchlinger, Leiter Betrieb und Bademeister. Bild: Dinah Hauser

So wie die Hygienemassnahmen derzeit seien, könne der Betrieb gut aufrecht erhalten werden. «Müssten wir wieder strengere Massnahmen einführen, wäre es schwierig.» Einerseits befürchtet Blöchlinger, dass die Gäste diese nicht mehr so gut aufnehmen würden. Andererseits würde es weitere finanzielle Einbussen geben.

Wie geht die Badi mit Corona um?

Im Eingangsbereich weisen Absperrbänder und Bodenmarkierungen auf die Distanzregeln hin, Plakate informieren über die gelten Regeln, Desinfektionsstationen befinden sich in Sichtweite. Rund 5200 Personen könnten sich gleichzeitig auf den Wiesen aufhalten, 300 im Hallenbad und weitere 60 im Wellnessbereich. «Als Schwimmbad haben wir den Vorteil, dass das Chlor im Wasser bereits desinfizierend wirkt.» Zudem sei sein Team regelmässige Reinigung und Desinfektion bereits gewohnt. Ohne diese wäre die Schwimmbecken-Umgebung bald voller Algen. «Nur reinigen wir derzeit häufiger als sonst.» Die gründliche Desinfektion der Badeareale steht nun täglich an, anstelle von rund zwei Mal pro Woche; WCs und die Saunakabinen werden mehrmals täglich desinfiziert. Auch Mietmaterial wie Schirme und Bälle werden bei Rücknahme und Ausgabe desinfiziert. «Ein kleiner Aufwand, damit es uns hoffentlich weiterhin gut gehen darf», sagt Silvia Steiger.

Die dreimonatige zwangsweise Schliessung des Sportparks wurde zudem genutzt für die vorgezogene Revision. Die Mitarbeiter waren dafür in Zweiergruppen eingeteilt. «Da es keine Durchmischung gab und wir weiterhin auf die Hygiene achten, fühle ich mich nicht gefährdet», sagt Blöchlinger.

Wie ist die Saison angelaufen?

«Das Wetter spielt grade nicht so mit», sagt Silvia Steiger, Leiterin Front Desk des Sportparks Bergholz. Die Sommersaison startete vier Wochen verspätet, statt zum Muttertag am 6. Juni. Derzeit herrscht Flaute: zwar ist es warm, aber Wolken bedecken den Himmel, die Sommerhitze bleibt aus, die Badegäste halten sich lieber im Hallenbad auf. Vergangene Woche seien die Besucher aber scharenweise gekommen, Temperatur und Sonnenschein stimmten. Ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen sei schwierig, sagt Steiger. «Der Juni 2019 war ein Rekordmonat. Wir hatten mehr als doppelt so viele Badegäste wie in einem durchschnittlichen Juni.» Die jetzigen Besucherzahlen bewegen sich etwas unter dem Durchschnitt.

Alle 30 Minuten werden die Garderoben, WCs und Liegestühle in der Badi Wattwil desinfiziert. Bild: Urs M. Hemm

Was sagt der Bademeister?

(dh) «Die Stimmung unterscheidet sich nicht gross von einem normalen Badisommer», sagt Bademeister Vuko Ratkovic. Seit bald 30 Jahren sorgt er für die Gäste der Badi Wattwil. Natürlich sei das Gesprächsthema Corona. «Mir ist lieber die Leute haben das Thema im Kopf, als dass sie die Regeln vergessen.» Die Massnahmen mindern den Badespass nicht, sagt der Bademeister. «Chlor desinfiziert im Wasser, auf der Wiese muss man allerdings aufpassen.» Die Gäste hielten sich vorbildlich an die Abstandsregeln, der Bademeister spricht ihnen ein grosses Lob aus. Einzig die Jugendlichen hätten etwas mehr Zeit gebraucht, sich an die Regeln zu gewöhnen. Anfangs wollten sie in Gruppen die Rutschbahn runtersausen, da musste der Bademeister ab und an eingreifen. «Die Teenager zeigten Verständnis und nun klappt alles sehr gut», sagt Ratkovic.

Bademeister Vuko Ratkovic. Bild: Michel Canonica

Angst vor Corona hat Bademeister Vuko Ratkovic keine, aber er geht mit Respekt seiner Arbeit nach. Schliesslich hat er täglich Kontakt mit den Badegästen. Der Kundenkontakt sei wie immer. Einige Gäste würden aber vorher anrufen, wie das Schutzkonzept aussehe und ob es noch Platz habe. «Das ist schon speziell. Abweisen mussten wir aber noch niemanden.» Zwar musste Ratkovic das Personal reduzieren, da nicht so viele Gäste kommen. Seine Frau überblickt und reinigt den Empfangsschalter, während er nebst den üblichen Aufgaben eines Bademeisters auch noch die Reinigungen übernimmt. So gebe es pro Person etwa 20 Prozent mehr zu tun.

Wie geht die Badi mit Corona um?

Für das Badipersonal bedeute es vor allem mehr Arbeit. Alle 30 Minuten werden die Garderoben, WCs und Liegestühle desinfiziert. «Die Gäste schätzen das sehr», sagt Vuko Ratkovic. Auch Desinfektionsmittel-Spender seien gut sichtbar aufgestellt worden. Da auf dem Gelände eine Beschränkung von 1400 Personen gilt, hat Ratkovic extra einen neuen Automaten angeschafft, der den Besucherstrom überwacht. «Der war nicht ganz günstig, aber Gesundheit und Sicherheit gehen vor.»

Wie ist die Saison angelaufen?

«Die Saison ist sehr schlecht angelaufen», sagt Ratkovic. Im Vergleich zum Sommer 2019 seien die Tageseintritte und Saisonkarten um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Durchschnittlich würden 1200 Saisonkarten verkauft, dieses Jahr seien es bisher 460.

Derzeit spielt auch das Wetter nicht so sehr mit, die Badi öffnet trotzdem jeden Morgen. «Wir haben einige Frühschwimmer, die täglich kommen und nachher auch noch zusammen einen Kaffischwatz abhalten», sagt Ratkovic. Nachmittags öffnet die Badi allerdings nur bei schönem Wetter. Vergangene Woche seien so am Mittwoch und Donnerstag je 1200 Eintritte verbucht worden.

Der grosse Andrang blieb im Strandbad in Rorschach bisher aus. Archivbild: Michel Canonica

Was sagen die Gäste zur Stimmung in der Badi?

(ayk/jor) Im Strandbad Rorschach liegen einige Badetücher dicht nebeneinander, andere halten die 1,5 Meter Distanz ein. «Ich jasse immer mit den gleichen Leuten und habe keine Angst vor einer Ansteckung», sagt eine von vier Senioren an einem Spieltisch. Masken tragen sie keine, besorgt sind sie nicht. Die Personenzahl in der grossen Badi ist überschaubar. Drei Zwölfjährige geben ehrlich Auskunft: «Wir achten nicht immer auf den Abstand.» Spielen würden sie schliesslich immer mit den gleichen Freunden. Bei Fremden würden sie jedoch mehr auf die Distanz achten. Besonders im Becken zeigt sich, dass die Verhaltensregeln in den Hintergrund treten.

Was sagt der Bademeister?

Michael Kroll ist seit zwei Jahren Bademeister im Strandbad Rorschach. Zu Beginn der Badesaison habe er zum Teil eine grosse Unsicherheit der Besucher gespürt. Mit den ersten Lockerungen habe sich dies aber gelegt. «Der Badebetrieb hat sich inzwischen weitgehend normalisiert», sagt er. Manchmal komme es an der Kasse oder beim Restaurant zu Menschenansammlungen. Ansonsten werden die Hygieneregeln eingehalten. Nur die Kinder würden sich nicht daran halten, dafür habe er Verständnis. «Die Leute freuen sich, in die Badi zu kommen und haben Verständnis für die Hygienemassnahmen», sagt Kroll. Besucherinnen und Besucher, die einen Mundschutz tragen, habe er bisher nicht gesehen. «Wir haben sehr viel Platz, das ist unser Vorteil», sagt Kroll.

Wie geht die Badi mit Corona um?

Die Regeln des BAG wurden in der Badi umgesetzt. Dabei ist jedes zweite WC und Lavabo gesperrt. Desinfektionsstationen sind mehrere vorhanden und auch Bodenmarkierungen mit der vorgeschriebenen Distanz existieren. Es werden vermehrt Kontrollen durchgeführt, zudem wir auf die Regeln aufmerksam gemacht.

Wie ist die Saison angelaufen?

Die Saison 2020 sei im Vergleich zu 2019 schwach. Der Ansturm blieb aus. Bei einer Kapazität von 2700 Personen, zählt der Bademeister erst 1200 Personen an einem Tag. Vor allem das schlechte Wetter wirkte sich zu Beginn der Saison negativ aus. Aber auch aktuell sind Besucher eher zurückhalten was Ausflüge in die Badi anbelangt.