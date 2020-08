Mehr Babys und mehr Zuzüge: St. Gallens Bevölkerung wächst Der Kanton St.Gallen ist im letzten Jahr erneut gewachsen. Geht es nach der Regierung, soll das auch so bleiben. Janina Gehrig 31.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2019 gab es im Kanton St.Gallen einen Geburtenüberschuss – es sind mehr Babies geboren als es Todesfälle zu verzeichnen gab. Bild: Urs Bucher

Schaut er sich die neuesten Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung im Kanton St.Gallen an, ist Regierungsrat Beat Tinner zufrieden. Die ständige Wohnbevölkerung ist 2019 um 3037 auf 510'734 Personen gewachsen, was einer Zunahme von 0,6 Prozent entspricht. Die Daten stammen vom Bundesamt für Statistik und wurden von der kantonalen Fachstelle für die Region ausgewertet. Gesamtschweizerisch lag die Zunahme bei 0,7 Prozent.

Der Zuwachs sei ein Indiz für die kontinuierliche, stabile Entwicklung des Kantons als Wohn- und Arbeitsort, erklärt Tinner auf Anfrage.

Beat Tinner, Vorsteher des St. Galler Volkswirtschaftsdepartements. Bild: Anna Tina Eberhard



«Erfreulich ist, dass sämtliche Regionen unseres Kantons eine positive Entwicklung aufweisen. Dies entspricht der langfristigen Vision der Regierung.»

So verzeichneten alle Wahlkreise einen Bevölkerungszuwachs. An der Spitze liegt der Wahlkreis Werdenberg mit einem Plus von 1,1 Prozent, während die Wahlkreise St.Gallen und Toggenburg mit einem Plus von 0,2 Prozent das tiefste Bevölkerungswachstum aufweisen. Offensichtlich, so mutmasst Tinner, sei in Werdenberg «die Mischung aus attraktivem Wohnraumangebot und dynamischer Entwicklung des Arbeitsplatzangebots für Zuzüger überdurchschnittlich attraktiv». Auch die Nähe zum Fürstentum Liechtenstein könne ein wesentlicher Grund für Werdenbergs Spitzenplatz sein.



Oberbüren gewachsen,

Untereggen geschrumpft

Auch die einzelnen Gemeinden im Kanton St.Gallen haben mehrheitlich an Bevölkerung zugenommen. 49 der 77 Gemeinden sind gegenüber dem Vorjahr gewachsen, 28 verzeichneten einen leichten Rückgang. Am stärksten gewachsen sind die Gemeinden Oberbüren (plus 2,9 Prozent), Bad Ragaz (plus 2,7 Prozent) und Eggersriet (plus 2,6 Prozent). Absolut gesehen ist die grösste Zunahme in der Gemeinde Rapperswil-Jona mit 278 Personen erfolgt. Umgekehrt schrumpfte in den Gemeinden Untereggen (minus 2,5 Prozent), Tübach (minus 1,6 Prozent) und Benken (minus 1,4 Prozent) die Bevölkerungszahl am stärksten.

Als Grund für das Wachstum nennt die Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen einen Geburtenüberschuss von 1222 Personen. Das bedeutet, dass entsprechend viele Personen mehr geboren wurden als gestorben sind. Als weiterer Grund gilt der positive Wanderungssaldo von 1409 Personen (vor allem der ausländischen Wohnbevölkerung). International würden vor allem ausländische Personen im Alter zwischen 20 und Mitte 30 einwandern, sagt Tinner. «Es ist anzunehmen, dass diese Personen aufgrund der Ausbildung oder der Arbeit einreisen», sagt der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements. Bereits 2018 hatte das Wachstum im Kanton St. Gallen gegenüber dem Vorjahr 0,6 Prozent betragen.



Tinner spricht sich für offene Grenzen aus

Im Vergleich zum Jahr 2018 ist auch die Zahl der ständigen ausländischen Staatsangehörigen um 2416 auf 124'818 Personen gestiegen. Damit liegt der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen Ende 2019 bei 24,4 Prozent und ist somit um 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Prozentual am stärksten gewachsen ist die ausländische Bevölkerung in den Gemeinden Amden (plus 14 Prozent), Oberbüren (plus 12,9 Prozent) und Eggersriet (plus 12,4 Prozent). Absolut gesehen findet sich die grösste Zunahme in der Stadt St.Gallen mit 351 zusätzlichen ausländischen Staatsangehörigen.

Auf die Frage, ob diese Zahlen der Begrenzungsinitiative Aufwind verleihen könnten, sagt Tinner: «Es ist nicht an mir, irgendwelche Mutmassungen anzustellen.» Mit der SVP-Initiative, die am 27.September zur Abstimmung kommt, soll die Schweiz die Einwanderung aus der EU selber steuern, was auch die Bilateralen Verträge mit Brüssel infrage stellen würde. Tinners Meinung über die Initiative ist gemacht – er lehnt sie vehement ab. «Persönlich gewichte ich die Vorteile offener Grenzen für unsere Volkswirtschaft höher als die Kommastelle beim Ausländeranteil», sagt er. Und weiter:

«Was geschlossene Grenzen für uns als Grenzkanton und als Exportkanton bedeuten, hat uns Corona in diesem Frühling anschaulich gezeigt.»

«Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Wirtschaft auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen ist.» Die Personenfreizügigkeit erlaube eine bedarfsgerechte Zuwanderung, die durchaus gesteuert werden könne.



Interkantonal wandern mehr Personen ab als zu

Was dem Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements mehr Sorgen bereiten dürfte als einwandernde Ausländer: Trotz der stetig zunehmenden Bevölkerung hat sich die interkantonale Abwanderung aus dem Kanton wieder verstärkt. So sind knapp 1500 Personen mehr weggezogen als in den Kanton zugewandert – ein langjähriger Trend, der sich lediglich in den Jahren 2017 und 2018 abgeschwächt hatte. Der negative Wanderungssaldo ist insbesondere auf die Altersgruppen 0- bis 39-Jährigen zurückzuführen. Darunter zählen laut Tinner vor allem frisch ausgebildete Personen wie Studenten und junge Familien, «die ihr berufliches Glück in einem anderen Kanton suchen oder gefunden haben». Vor allem die Nachbarschaft zu Zürich spiele hier eine Rolle. Die Stadt übe mit ihrem Ausbildungs- und Arbeitsplatzangebot eine natürliche Sogwirkung auf alle Nachbarn aus.

Andererseits stelle man aber auch fest, dass Fachkräfte mit einem persönlichen Bezug zur Ostschweiz wieder zurückkehrten, nachdem sie erste berufliche Erfahrungen gesammelt hätten. «Dies ist eine sehr positive Entwicklung», welche die Regierung noch verstärken wolle, sagt Tinner. Mit der IT-Bildungsoffensive, dem Aufbau des Medical Masters an der Universität St. Gallen, dem Forschungszentrum Rhysearch in Buchs und der Bewerbung um ein Innovationszentrum Ost habe man Massnahmen dafür ergriffen.



Kanton St.Gallen ist etwas

«jünger» als die Gesamtschweiz

Ende 2019 betrug der Anteil der Kinder und Jugendlichen (Personen unter 20 Jahren) im Kanton St. Gallen 20,5 Prozent, der Anteil der über 65-Jährigen 18,5 Prozent. Damit ist der Kanton St. Gallen etwas jünger als die Gesamtschweiz, deren Anteil an Kinder und Jugendlichen unter 20 Jahren bei 20 Prozent und der Anteil der Personen über 65 Jahren bei 18,7 Prozent liegt. Der Anteil der erwerbsaktiven Bevölkerung (Personen zwischen 20 und 64 Jahren) liegt bei 61 Prozent (Gesamtschweiz 61,4 Prozent).

Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil der Kinder und Jugendlichen gleichgeblieben. Der Altersquotient, der das Verhältnis von Einwohnern im Rentenalter zur Erwerbsbevölkerung wiedergibt, lag Ende 2019 im Kanton St.Gallen bei 30,4 Personen im Rentenalter auf 100 Personen im erwerbsfähigen Alter. In 34 Gemeinden ist dieser Altersquotient höher als der kantonale Durchschnitt. Am grössten ist der Anteil der Rentner gemessen an der Erwerbsbevölkerung in den Gemeinden Wildhaus-Alt St. Johann (46,9 über 64-Jährige Personen im Verhältnis zu 100 Personen im erwerbsfähigen Alter), Amden (46) und Ebnat-Kappel (45,3). Am wenigsten Personen über 64 Jahren gemessen an der Erwerbsbevölkerung haben die Gemeinden Niederbüren (21,6), Eichberg (22,3) und Häggenschwil (22,8).

Thurgau wächst auch, Appenzell Innerrhoden verliert Einwohner

Und wie steht der Kanton im Vergleich zu seinen Nachbarn da? Der Thurgau zählte Ende Juni rund 280 300 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind knapp 1600 Personen mehr als Ende 2019, was ebenfalls einem Wachstum von 0,6 Prozent entspricht. Im ersten Halbjahr 2019 hatte die Einwohnerzahl nur unwesentlich stärker zugenommen (plus 0,7 Prozent). Die Kantone zeichneten sich nicht durch grundlegende Unterschiede aus, sagt Tinner. Appenzell Ausserrhoden hingegen verzeichnete eine geringere Bevölkerungszunahme, nämlich 0,4 Prozent. In Appenzell Innerrhoden schrumpfte die Einwohnerzahl gar um 0,1 Prozent.