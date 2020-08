Mehr Arbeitslose im Toggenburg: Zahl der Stellensuchenden steigt im Kanton St.Gallen je nach Region unterschiedlich – konstante Zahlen im Thurgau und Appenzellerland Im Juli ist die Zahl der Stellensuchenden in allen Ostschweizer Kantonen gewachsen. Im Kanton St.Gallen verzeichnet das Toggenburg den grössten Anstieg. In den Kantonen Thurgau und den beiden Appenzell bleiben die Arbeitslosenzahlen gegenüber dem Vormonat stabil. Aktualisiert 10.08.2020, 10.10 Uhr

Im Kanton St.Gallen ist die Zahl der Arbeitslosen grösser als in der übrigen Ostschweiz. Symbolbild: Keystone

(pd/stm) Ende Juli waren im Kanton St.Gallen 13'381 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat Juni 2020 sind es 278 Personen oder 2,1 Prozent mehr. Gegenüber dem Juli 2019 beträgt die Zunahme fast 45 Prozent. Dieser Wert ist höher als in der Gesamtschweiz, aber auch höher als im Thurgau und in Appenzell Ausserrhoden. Der Grund für die Differenzen liegt laut der Staatskanzlei St.Gallen im höheren Industrieanteil im Kanton St.Gallen. Im Thurgau und in Ausserrhoden fällt auch ein etwas geringerer Anstieg im Dienstleistungssektor auf.

Jüngere Stellensuchende überdurchschnittlich von Anstieg betroffen

Bei den 15-24-jährigen Stellensuchenden beträgt der Anstieg gegenüber dem Vormonat 133 Personen oder etwas über 7 Prozent. Weniger sind es bei den 25-49-Jährigen, nämlich 1,2 Prozent. Bei den Ältesten sind es 1,5 Prozent. Damit bleibt der Trend erhalten, dass die jüngeren Altersgruppen überdurchschnittlich von den Auswirkungen der Coronapandemie auf das Wirtschaftsleben betroffen sind.

Zunahme in den Wahlkreisen setzt sich fort, mit einer Ausnahme

Auch im Juli hat sich die Zunahme bei den Wahlkreisen fortgesetzt, am stärksten im Toggenburg mit 4,5 Prozent. Eine Abnahme gab es dagegen im Sarganserland mit 1,9 Prozent. In den anderen Wahlkreisen liegt der Anstieg gegenüber dem Vormonat zwischen einem und dreieinhalb Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zunahme nochmals akzentuiert. Sie beträgt zwischen gut 30 Prozent im Wahlkreis St.Gallen und gegen 60 Prozent im Sarganserland.

Stark unterschiedliche Entwicklung in den Wirtschaftsbranchen

Aus saisonalen Gründen ist die Zahl der Stellensuchenden im Baugewerbe (-1,1%) und im Gastgewerbe (-2,2%) gegenüber dem Vormonat etwas gesunken. Zugenommen hat sie dafür weiter in einigen Industriebranchen, so im Papier- und Druckgewerbe, bei Gummi- und Kunststoffwaren (je rund 5%) und im Maschinenbau (+4,3%). Ebenfalls unverändert ist der Anstieg im Detailhandel (+3,8%). Gegenüber dem Vorjahr ist die Zunahme in der Industrie nach wie vor höher (+52,3%) als bei den Dienstleistungen (+41%).

Anmeldung zur Kurzarbeit für über ein Drittel der Beschäftigten

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit liegen auf dem gleichen Niveau wie im Vormonat. Für August sind es 9'300 Betriebe und 104'000 Beschäftigte. Die Voranmeldungen betreffen aktuell weiterhin etwas über ein Drittel der Beschäftigten im Kanton St.Gallen.

Die Arbeitslosigkeit im Kanton Thurgau zeigte sich im Juli gegenüber dem Vormonat stabil. Dennoch dürfe nicht ausser Acht gelassen werden, dass sich die Anzahl Arbeitsloser innert Jahresfrist signifikant erhöht hat, schreibt das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit in einer Mitteilung. Konkret registrierte das RAV Ende Juni 2019 2'638 arbeitslose Personen bei einer Quote von 1,7 %; aktuell sind es, bei einer Arbeitslosenquote von 2,6 %, 4'006 Personen. Das entspricht einer Zunahme von 1'368 Betroffenen. Ähnlich zeigt sich die Lage bei den Stellensuchenden. In der Vorjahresperiode gab es im Thurgau 5'269 Stellensuchende und eine Quote von 3,4 %. Per 31. Juli 2020 stieg die Anzahl um 1'982 auf 7'251 Stellensuchende, dies bei einer Quote von 4,7 %.

Mehr Männer als Frauen betroffen

Während sich die Anzahl arbeitsloser Frauen im Juli im Vergleich zum Vormonat um 8 auf aktuell 1'744 reduzierte, erhöhte sich die Anzahl betroffener Männer im gleichen Zeitraum um 23 auf 2'262. Bezüglich Nationalität blieb der Anteil der arbeitslosen Personen mit 49,7 % schweizerischer und 50,3 % ausländischer Nationalität gleich. Konkret waren am Stichtag 31. Juli 2020 1'992 Schweizerinnen und Schweizer (+7) sowie 2'014 (+8) Ausländerinnen und Ausländer arbeitslos.

Abgänge bei den Arbeitslosen gab es im Juli lediglich bei Berufen in einer Hilfsfunktion. In dieser Gruppe reduzierte sich die Anzahl von 1'345 Betroffenen im Juni auf 1'310 (-35) im Juli. In der Gruppe Fachfunktion stieg die Anzahl arbeitsloser Personen in derselben Zeit von 2'269 auf 2'275 (+6). Beim Kader wuchs die Zahl um 15 auf 258, bei Studierenden sowie Schülerinnen und Schüler um 18 auf 75. Die Anzahl arbeitsloser Lehrlinge erhöhte sich um 12 auf 74.

Einordnung nach Altersklassen

Im Hinblick auf die Altersklassen stieg die Zahl der 50-64-jährigen Arbeitslosen um 18, von 1'184 im Juni auf 1'202 im Juli. Bei den 65-Jährigen und älteren gab es eine Zunahme von 3 Personen auf insgesamt 5. Eine leichte Abnahme verzeichnete das RAV bei den 15-24-Jährigen (-2 auf 530) sowie bei den 25-49-Jährigen (-4 auf 2'269). Die Anzahl Personen, die über ein Jahr arbeitslos sind, erhöhte sich um 31 auf 617. Bei der Kategorie 7-12 Monate Arbeitslosendauer sank die Zahl um 9 auf 997. Ein Abgang von 7 Personen auf 2'392 war in der Kategorie 1 bis 6 Monate zu beobachten.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden hat das Total der Stellensuchenden gegenüber dem Vormonat um zwei Personen zugenommen, teilt die Kantonskanzlei mit. Neu sind 1'086 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) eingeschrieben, wovon 661 ganz ohne Beschäftigung sind. Von den 425 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 174 in der Kündigungsfrist. Weitere 196 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 55 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden (Einsatzprogramm, Praktikum, Weiterbildungskurs o.ä.) oder stehen dem Arbeitsmarkt aus andern Gründen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt neu bei 2,1 Prozent.



Von Arbeitslosigkeit betroffen sind 602 Männer und 484 Frauen. 393 Stellensuchende (Vormonat 381) sind über 50-jährig. 11 Prozent aller Betroffenen sind bereits länger als ein Jahr ohne feste Anstellung und fallen somit in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen.

In der Altersklasse der 15- bis 24-Jährigen (Jugendarbeitslosigkeit) sind 141 Personen beim RAV gemeldet. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse liegt mit 2,1 Prozent auf gleichem Niveau wie die allgemeine Quote über alle Altersklassen.

113 abgemeldet, 115 angemeldet

Im Juli 2020 haben die Personalberater und -beraterinnen im RAV Appenzell Ausserrhoden 626 telefonische Beratungsgespräche durchgeführt. Insgesamt konnten sich im Verlauf des Monats 113 Personen von der Arbeitsvermittlung abmelden, während dessen sich auf der andern Seite 115 Personen neu anmelden mussten.

Seit Beginn der Coronakrise hat die Arbeitslosenkasse Appenzell Ausserrhoden rund 23 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt. Entschädigt wurden damit 832 Betriebe für eine Total von mehr als 880'000 wirtschaftlich bedingten Ausfallstunden.

Ende Juli 2020 waren im Kanton Appenzell Innerrhoden mit 156 Personen sechs Stellensuchende mehr verzeichnet als im Vormonat (150, Vorjahresmonat 131). Davon sind 93 (107, 79) Personen effektiv arbeitslos. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 1,04 % (1,20 %, 0,88 %). 63 (43, 52) Personen sind zurzeit in arbeitsmarktlichen Massnahmen integriert, erzielen einen Zwischenverdienst oder befinden sich in der Kündigungsfrist. Mit einer Quote von 1,0 % weist Innerrhoden eine Arbeitslosenquote aus, die deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt von 3,2 % liegt.