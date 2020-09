«Medizinische Grundversorgung auch für die Landbevölkerung»: Eine kantonale Volksinitiative soll das Spital Wattwil retten

Eine Gruppe besorgter Bürgerinnen und Bürger aus dem Toggenburg will mit einer Volksinitiative dafür sorgen, dass der Standort Wattwil ein «richtiges» Spital bleibt. Loslegen wollen sie, sobald eintausend Personen ihre Unterstützung zusichern. 10.09.2020, 16.23 Uhr

Die Befürworter eines Spitals in Wattwil haben eine neue Taktik gewählt. Bild: Ruben Schönenberger (Wattwil, 29. Juni 2020)

(pd/rms) Eine neuer Aufruf zum Handeln macht derzeit die Runden in den Sozialen Medien – die «Grundversorgungsinitiative: Medizinische Grundversorgung auch für die Landbevölkerung». Die Gruppe «besorgter Bürgerinnen und Bürger vom Land», wie es auf deren «Website» heisst, sei schockiert. Offenbar interessiere es weder Regierung noch vorberatende Kommission des Kantonsrates, dass im Toggenburg ohne Spital ein medizinischer Versorgungsnotstand drohe.



Mit der Grundversorgungsinitiative will die Gruppe sicherstellen, dass die medizinische Versorgung auch in den Landregionen des Kantons St.Gallen gewährleistet bleibe, wie dies in der Kantonsverfassung vorgeschrieben sei. «Die Spitalstandorte sollen gesetzlich festgehalten werden», so die Gruppe. Damit die Grundversorgung in den ländlichen Regionen gewährleistet bleibe, auch die Spitalstandorte Walenstadt und Wattwil. So habe die Stimmbevölkerung das letzte Wort zu den Standorten. Auf die teure Sanierung des Spitals Wil sei wiederum zu verzichten. «In Wil reicht ein Gesundheits- und Notfallzentrum.»

Weiter heisst es auf der Website, dass die Gruppe die Initiative nur lancieren wird, wenn mindestens 1000 Personen ihre Unterstützung versprechen: «Unterstützerinnen und Unterstützer sammeln mindestens zehn Unterschriften.» Auf Facebook ist die Gruppe seit gestern aktiv.