«Medizinisch gesehen war das eine Katastrophe»: Gynäkologin spricht über ihre Zeit bei «Mein Arzt» in Herisau Beim Ärztelabel Mein Arzt geht es drunter und drüber: Mitarbeiter warten auf Ihre Löhne, der Inhaber sitzt in Italien in Haft. Auch Ostschweizer Hausarztpraxen stehen in der Schwebe. Adrian Lemmenmeier-Batinić 09.09.2020, 17.03 Uhr

Weil die Praxis in Herisau unerwartet schloss, verloren schwangere Frauen mitten im Lockdown ihre Vertrauensärztin. Katarzynabialasiewicz / iStockphoto

Es hätte ein ganz normaler Arbeitstag werden sollen. Doch als die Gynäkologin Beate Steiner ihre Praxis in Herisau betritt, warten keine Patienten auf sie, sondern Vertreter ihres Arbeitgebers, der Firma Mein Arzt. Steiner, die ihren richtigen Namen nicht in der Zeitung lesen will, wird entlassen. Knall auf Fall, im April dieses Jahres – mitten im Lockdown.

«Ich musste die Schlüssel abgeben, konnte keine Überweisungen mehr machen und durfte nicht einmal meine Patienten informieren.»

In der Praxis seien ein positiver Krebsabstrich und andere Befunde liegen geblieben. Schwangere hätten ohne Vorwarnung ihre Vertrauensärztin verloren. «Medizinisch gesehen war das schlicht eine Katastrophe.»

Seither hat sich beim Ärztelabel Mein Arzt, das einst über 30 Arztpraxen in der Schweiz unterhielt, einiges ereignet: Im Juni beschwerten sich Hausärzte in der SRF-Rundschau über das Geschäftsgebaren der Firma. Vergangene Woche schlossen dann im Aargau reihenweise Mein-Arzt-Praxen. Ärztinnen, Ärzte und Praxispersonal blieben ohne Löhne, auch in der Ostschweiz. Gegen den Gründer und Inhaber von «Mein Arzt», Christian Neuschitzer, führt die Zürcher Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen Verdacht auf Vermögensdelikte. Er wurde mittlerweile in Italien verhaftet (Ausgabe vom Freitag).

268 Franken Monatsgehalt, fehlende Bewilligung

Dass irgendetwas nicht stimme, habe sie von Anfang an vermutet, sagt Beate Steiner. Im Februar 2019 hatte ihr Vorgesetzter seine Praxis an «Mein Arzt» überschrieben. Steiner arbeitete daraufhin als einzige Ärztin in Herisau. Dabei habe sie immer wieder ihren Lohn unregelmässig erhalten. «Einmal bezahlte mir die Firma gerade einmal 268 Franken Monatsgehalt.» Der Arbeitgeber blieb drei Monatssaläre schuldig, derzeit ist es noch eines, das Steiner mittels Betreibung einfordert. Auch habe anfänglich die kantonale Bewilligung für die Praxis gefehlt.

In der Ostschweiz unterhält «Mein Arzt» drei weitere Praxen. Jene in Buchs ist wegen eines Todesfalls geschlossen. Der Arzt in Wil lässt telefonische und schriftliche Anfragen unbeantwortet. Im Ausserrhodischen Grub will die Hausärztin Susanne Cawood ihre Praxis erhalten, obschon sie derzeit ohne Lohn arbeitet. Sie sucht eine Übergangslösung mit der Gemeinde und dem Kanton. Wie die genau aussehen könnte, ist offen. Eine Gespräch ist gemäss der Gruber Gemeindepräsidentin Katharina Zwicker geplant. Bis dahin wolle man sich zur Zukunft der Dorfpraxis nicht äussern.

Ist das Modell gescheitert?

Simon Graf leitet das Zentrum für Hausarztmedizin am Kantonsspital St.Gallen, das die Weiterbildung angehender Hausärztinnen und Hausärzte im Kanton St.Gallen durchführt. Zuvor hatte er die Hausarztpraxis in Grub (AR) geführt, ehe er sie vor einem Jahr an «Mein Arzt» überschrieb. «Ich habe die Praxis damals an diese Firma verkauft, weil meiner Nachfolgerin diese Lösung entgegenkam und ich das Modell an sich gut fand.», sagt Graf heute.

Mein-Arzt-Gründer Christian Neuschitzer wollte 2018 mit einem neuen Konzept kleinere Dorfpraxen retten. Die Idee: Seine Firma kauft Ärzten, die bald in Pension gehen, ihre Praxis ab, gründet eine GmbH und sucht eine Nachfolge. Der Arzt kann als Angestellter in seiner ehemaligen Praxis bis zur Pensionierung weiterarbeiten. Die Nachfolgerin kann danach ebenfalls als Angestellte arbeiten – und sich später an GmbH beteiligen. «Das Konzept hat nach wie vor etwas für sich», sagt Graf. Denn es komme den Bedürfnissen des Nachwuchses entgegen. «Sehr wenige junge Ärztinnen und Ärzte wollen von Anfang an das finanzielle Risiko tragen, das eine eigene Praxis mit sich bringt.» Aber viele könnten sich vorstellen, sich schrittweise an einer Praxis zu beteiligen. Und genau dem habe das Modell von «Mein Arzt» entsprochen.

«Passen Sie auf, wo Sie sich anstellen lassen»

Hans-Anton Vogel ist Präsident der Appenzellischen Ärztegesellschaft. Dass nun auch die zweite Mein-Arzt-Praxis in Appenzell Ausserrhoden wegen Turbulenzen im Mutterhaus in einer misslichen Lage sei, findet er «zutiefst bedauerlich». Aus seiner Sicht sollten Hausärzte selber das ökonomische Risiko tragen – und dabei das Wohl des Patienten ins Zentrum ihres Handelns stellen. «Bei einer profitorientierten Praxiskette liegen die Interessen anders: Die Rentabilität wird stärker gewichtet als die Beziehung zum Patienten.» Deshalb rät Vogel den Ärztinnen und Ärzten: «Passen Sie auf, wo Sie sich anstellen lassen!»

Hans-Anton Vogel, Präsident der Appenzellischen Ärztegesellschaft. Bild: PD

Damit sich die Arbeit als Hausarzt auch in der Ostschweiz lohne, brauche es höhere Tarife, so Vogel weiter. «Unsere Region muss mit dem nahe gelegenen Kanton Zürich konkurrieren können.» Ansonsten würden gut qualifizierte Hausärzte abwandern. Die Folge sei eine qualitativ schlechtere Grundversorgung. «Es muss sich auch für eine junge Ärztin, die Teilzeit arbeitet, lohnen, eine Praxis zu unterhalten.» Der Taxpunkt-Wert für Arztpraxen liegt in der Ostschweiz bei 83 Rappen. In Zürich sind es 89.

«Zwischendurch wurde uns sogar das Telefon abgestellt»

Wie andere Mein-Arzt-Praxen auch habe jene in Herisau immer wieder Mahnungen und Betreibungen erhalten, sagt Beate Steiner. Dies, obwohl die Rechnungen eigentlich über die Mein-Arzt-Zentrale hätten laufen sollen. «Zwischendurch wurde uns sogar das Telefon abgestellt», sagt Steiner. Sie meldete die Missstände bei der Geschäftsleitung. Wochen später wurde sie fristlos entlassen. Die Praxis in Herisau sei unrentabel, so die Begründung der Firma.

Wie es mit der Firma Mein Arzt weitergeht, ist unklar. In der Zentrale in Opfikon reagiert man weder auf Telefonanrufe, noch auf eine schriftliche Bitte um Stellungnahme zur aktuellen Situation und zu den Vorkommnissen in der Praxis Herisau. Dem Vernehmen nach können auch angestellte Ärzte die Zentrale nicht erreichen. Firmenchef Neuschitzer befindet sich gemäss Zürcher Staatsanwaltschaft nach wie vor in Italien in Haft. Eine Überlieferung in die Schweiz werde angestrebt. Es gilt die Unschuldsvermutung.