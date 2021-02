Medizin Krebspatienten falsch behandelt? St.Galler Gesundheitsdepartement eröffnet Verfahren gegen Abtwiler Arzt Der Abtwiler Arzt Manfred Doepp ist ins Zwielicht geraten. Der Nuklearmediziner und Experte für Energiemedizin soll einen Krebspatienten falsch behandelt haben. Diesen Vorwurf erhoben diese Woche Angehörige in der Sendung Kassensturz des Schweizer Fernsehens. Das St.Galler Gesundheitsdepartement hat ein aufsichtsrechtliches Verfahren eröffnet, in dem die Vorwürfe gegen Doepp abgeklärt werden. Regula Weik 11.02.2021, 18.50 Uhr

Der Abtwiler Arzt Manfred Doepp in der Kassensturz-Sendung.



Screenshot: SRF

Die Kassensturz-Sendung zeichnete den Weg eines Krebspatienten nach, der sich Doepp anvertraut hatte. Der Abtwiler Arzt setzte beim Patienten den Timewaver, ein Bioresonanzgerät, ein. Dieses ist eine Art Scanner für den menschlichen Körper. Ein halbes Jahr nach Doepps Behandlungsbeginn diagnostizierten Onkologen bei dem Mann Lungenkrebs mit Metastasen im Hirn. Nicht mehr heilbar. Ein paar Monate später stirbt der Mann. Im Fernsehbeitrag werfen Angehörige des Verstorbenen Doepp vor, er habe ihren Vater medizinisch falsch behandelt.

Auf die Frage, ob es nach dem Kassensturz-Beitrag aktiv werde, antwortet das St.Galler Gesundheitsdepartement: Es sei bereits ein aufsichtsrechtliches Verfahren eröffnet worden, in dem die in der Sendung gegen Manfred Doepp erhobenen Vorwürfe abgeklärt würden. In einem ersten Schritt würden Informationen zum Sachverhalt zusammengetragen. Die Frage, welche allfälligen weiteren Schritte geplant sind, beantwortet das Departement nicht. «Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, werden allfällige weitere Schritte nicht kommuniziert.»

Von unangemeldeten Kontrollen bis zum Entzug der Bewilligung

Auf die Frage, welche Möglichkeiten das Gesundheitsdepartement grundsätzlich habe, heisst es: Ganz generell – und nicht auf den vorliegenden Fall bezogen – sei es befugt, «unangemeldete Kontrollen und Inspektionen durchzuführen oder durchführen zu lassen, Beweismittel zu erheben, unbefugte Praxen zu schliessen sowie die Beseitigung unerlaubter Behandlungsmittel zu veranlassen.»

Die Bewilligung zur Berufsausübung könne je nach Resultat des Verfahrens «mit bestimmten Einschränkungen – fachlich, zeitlich oder räumlich» versehen werden. Oder es könnten Auflagen gemacht werden, wie etwa den Nachweis von Fortbildungen. Auch ein Entzug der Bewilligung sei möglich. Und es könnten auch Bussen verhängt werden.

Unbeantwortet bleibt die Frage, ob es schon früher Beanstandungen oder Beschwerden gegen Doepp und seine Therapiemethoden gegeben hat. «Aufgrund des Daten- und Persönlichkeitsschutzes kann dazu keine Auskunft gegeben werden», so das Gesundheitsdepartement. Doepp praktiziert seit 2012 im Kanton St.Gallen.

«Die Bewertung einer Therapie liegt nicht in unserem Zuständigkeitsbereich»

Ist Doepps Energiemedizin wissenschaftlich anerkannt? Komplementärmedizin und als eine Form davon die Energietherapie seien Ergänzungstherapien zu den schulmedizinischen Behandlungen, so das Gesundheitsdepartement. Therapeutinnen und Therapeuten, welche komplementärmedizinische Therapien anbieten, müssten, wie alle Therapeuten grundsätzlich, die Patientinnen und Patienten über Wirkung und Grenzen der Behandlung aufklären. Und dann hält es klar fest: «Das Gesundheitsdepartement ist Aufsichtsbehörde über die Medizinalpersonen und keine medizinische Instanz.» Die Bewertung einer Therapie liege nicht in seinem Zuständigkeitsbereich.

Stelle eine Person einen Antrag auf eine Berufsausübungsbewilligung, so überprüfe es, ob die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller «ein entsprechendes eidgenössisches Diplom besitzt, vertrauenswürdig ist sowie physisch und psychisch Gewähr für eine einwandfreie Berufsausübung bietet und über die notwendigen Kenntnisse einer Amtssprache des Kantons verfügt».

Wird die kantonale Ärztegesellschaft aktiv?

Doepp ist Mitglied der kantonalen Ärztegesellschaft. Wie reagiert sie auf den Kassensturz-Beitrag und die darin erhobenen Vorwürfe? Sucht sie das Gespräch mit dem Abtwiler Arzt? «Wir werden in einem ersten Schritt den Sachverhalt objektivieren müssen», erklärt Geschäftsführerin Barbara Zinggeler. Auf die Frage, ob es schon einmal Beanstandungen oder Beschwerden wegen Doepps Methoden gegeben habe, antwortet sie kurz: «Nein.»

Die Schweizerische Gesellschaft für Energie-, Bioresonanz- und Informationsmedizin, deren Mitglied Doepp ist, will ein Gespräch mit ihm führen, «in dem er sich erklären kann». Darüber hinaus will die Gesellschaft Fakten sammeln, um sich ein genaues Bild machen zu können. Dann werde er entweder «quasi» freigesprochen oder er erhalte einen Verweis, sagte ein Vorstandsmitglied in der Sendung Kassensturz. Im schlimmsten Fall drohe ihm ein Ausschluss.