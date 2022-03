Neues Tumorzentrum: Private Onkologie in St.Gallen vereint sich

Medizin «Der allgemeine Onkologe ist ein Auslaufmodell» – weshalb sich drei Privatpraxen zusammenschliessen und in St.Gallen ein Tumorzentrum eröffnen Brustzentrum Ostschweiz, Onkologiepraxis Vadiana, Tumor- und Brustzentrum ZeTuP: Das war einmal. Die private Onkologie in der Region St.Gallen stellt sich neu auf – aus Konkurrenten werden Partner. Im Sommer eröffnen die drei renommierten Privatpraxen gemeinsam das neue Tumorzentrum Ostschweiz. Regula Weik Jetzt kommentieren 25.03.2022, 05.00 Uhr

Eine Frau tastet die Achselhöhle nach möglichen Knoten ab - Brustkrebs zählt zu den häufigsten Krebsarten bei Frauen. Bild: Manuela Jans

«Beben am Brustzentrum.» So hatte diese Zeitung getitelt. Der Abgang des oberen Kaders am Brustzentrum des Kantonsspitals St.Gallen hatte Fragen aufgeworfen und Patientinnen verunsichert. Eine Ärztin und drei Ärzte hatten fast zeitgleich das Kantonsspital verlassen. Knapp drei Jahre später sitzen wir demselben Arzt gegenüber wie damals: Thomas Ruhstaller, Facharzt für Medizinische Onkologie. Gemeinsam mit den drei weiteren «Abtrünnigen» gründete der damalige stellvertretende Chefarzt des Brustzentrums am Kantonsspital eine private Praxis; die vier arbeiten bis heute zusammen.

Thomas Ruhstaller, Facharzt für Medizinische Onkologie und ab Juni CEO des neuen Tumorzentrums Ostschweiz. Bild: Anna Tina Eberhard

Ihr Brustzentrum Ostschweiz ist nicht das einzige private Onkologieangebot in der Region; die Konkurrenz ist etabliert und renommiert. Auf die Frage, ob er das Wagnis der Selbstständigkeit richtig eingeschätzt hatte, antwortet Ruhstaller: «Es war ein Risiko. Wir wussten nicht, ob und wie rasch Patientinnen und Patienten mit Brusterkrankungen oder gynäkologischen Tumoren zu uns finden.» Sie taten es – und das ziemlich zügig.

Das Start-up kam schnell zum Laufen, die Terminbücher der beiden Onkologen und der beiden Brustchirurgen waren rasch voll. Betreut Ruhstaller heute auch ehemalige Patientinnen aus dem Kantonsspital? «Ja», sagt er unumwunden, stellt aber gleich klar: «Wir werben keine Patientinnen ab.» Ein Grossteil der Patientinnen werde von Gynäkologinnen und Gynäkologen zugewiesen – «zur Abklärung und zur Therapie, vor allem bei Tumoren», sagt Ruhstaller. Andere Patientinnen fänden über Mund-zu-Mund-Propaganda den Weg in ihre Praxis.

Aus Konkurrenten werden Partner

Wie reagierten die anderen privaten Praxen auf die neue Konkurrenz? Ruhstaller antwortet zurückhaltend: «Wir mussten uns im neuen Umfeld zurechtfinden.» Was ihnen dabei half, tönt zunächst überraschend: die Tatsache, dass sie als Belegärzte an der Hirslanden-Klinik Stephanshorn tätig sind. Im Brustzentrum Ostschweiz begleiten die vier Ärzte die Patientinnen von der ersten Beratung und Abklärung über die Diagnose, die Therapie bis zur Nachbehandlung.

80 bis 90 Prozent der Patientinnen werden ambulant behandelt. Ist aber ein Eingriff nötig, operieren die beiden Brustchirurgen die Patientinnen in der Hirslanden-Klinik Stephanshorn. Und dort findet jede Woche ein sogenanntes Tumorboard statt, eine Expertenrunde, an der sich alle an der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen beteiligten Spezialisten austauschen und besprechen, eben auch die der anderen onkologischen Praxen. «Da hat es keinen Platz für Animositäten», sagt Ruhstaller.

Nach einer solchen Expertenrunde kam er mit der Leiterin der Onkologiepraxis Vadiana ins Gespräch. Der Kreis der St.Galler Brustspezialisten ist überschaubar, man kennt sich von früher, hatte zusammengearbeitet und bald drehten sich die Diskussionen auch über mögliche Veränderungen und eine allfällige Zusammenarbeit. Wenig später meldete auch das Tumor- und Brustzentrum ZeTuP – vor über zwanzig Jahren vom St.Galler Krebsspezialisten Hansjörg Senn gegründet – sein Interesse an. Heute, zwei Jahre später, steht fest: Die drei Privatpraxen schliessen sich zusammen und gründen gemeinsam das neue Tumorzentrum Ostschweiz. Start des neuen Unternehmens ist Anfang Juni.

Grösser werden und sich breiter aufstellen

Damit arbeitet künftig die gesamte private Onkologie im Raum St.Gallen zusammen. Was treibt die bisherigen Konkurrenten unter ein Dach? Offene Nachfolge, fehlende Patientinnen? Ruhstaller verneint: «Wir sind drei funktionierende Betriebe.» Gemeinsam seien sie schlicht breiter aufgestellt und hätten damit andere Entwicklungsmöglichkeiten. Die Onkologie verändere sich rasant, die Spezialisierung gehe in grossen Schritten voran. «Der allgemeine Onkologe ist längerfristig ein Auslaufmodell», sagt Ruhstaller.

Auf die Frage, ob sich das neue Team künftig auf weitere Tumorerkrankungen spezialisieren will – worauf zumindest der Name des neuen Unternehmens hindeutet – antwortet Ruhstaller: «Die Brustkarzinome machen heute fast 50 Prozent der gesamten Tätigkeit der drei Praxen aus.» In den anderen Bereichen gebe es durchaus noch Wachstumspotenzial. Will er da eine weitere Konkurrenz zum Kantonsspital aufbauen? «Wir nehmen ihm nichts weg, wir arbeiten bereits heute im selben Umfeld.»

Was ändert für die Patientinnen und Patienten?

Die Patientinnen und Patienten würden weiterhin von ihrer bisherigen Ärztin oder ihrem bisherigen Arzt betreut, versichert Ruhstaller. So werden die Ärztinnen der Onkologiepraxis Vadiana, die bislang am Spital Wattwil Sprechstunden und Therapien anbieten, auch nach der Spitalschliessung Ende Monat weiterhin im Toggenburg tätig sein.

Ab April führen sie die Onkologie im Spitalgebäude als private Praxis weiter, ab Juni dann als Aussenstandort des Tumorzentrums Ostschweiz. Auch die heutigen ZeTuP-Standorte in Chur und Rapperswil-Jona werden nach dem Zusammenschluss weitergeführt, zudem wird das Spital Herisau onkologisch und brustmedizinisch betreut. Das neue Unternehmen wird an den vier Standorten rund 15 Ärztinnen und Ärzte und insgesamt 50 Mitarbeitende beschäftigen.

Etwas umorientieren müssen sich Patientinnen und Patienten schon: Das Tumorzentrum Ostschweiz zieht ins Neudorf-Center im Osten der Stadt St.Gallen; zeitgleich eröffnet im selben Haus die Hirslanden-Klinik die Radiotherapie Stephanshorn.

Alle beteiligten Ärzte halten gleich viele Aktien

Ob wie bei der Gründung nun auch die Fusion des Brustzentrums Ostschweiz mit der Onkologiepraxis Vadiana und dem Tumor- und Brustzentrum ZeTuP ein «Beben» auslöst, wird sich erst noch zeigen. Die Pläne wurden bislang nicht öffentlich gestreut. Das Tumorzentrum Ostschweiz ist als Aktiengesellschaft organisiert, sämtliche Ärztinnen und Ärzte sind gleichberechtigt und zu gleichen Teilen beteiligt. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind weitgehend besetzt. Fest steht auch der Geschäftsführer: CEO des Tumorzentrums Ostschweiz wird dessen Initiant, Thomas Ruhstaller.

