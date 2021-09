Medienvielfalt Bund will Gebiete für Radio- und Fernsehsender neu aufteilen: Ostschweiz befürchtet grosse Verluste Ende 2024 laufen die Konzessionen für die lokalen Radio- und Fernsehsender aus. Für die Ostschweiz zeichnen sich Nachteile ab. Der Thurgau wehrt sich in Bern. Adrian Vögele aus Bern Jetzt kommentieren 29.09.2021, 05.00 Uhr

Radio und Tele Top mit Sitz in Winterthur berichten auch aus der Ostschweiz. Bild: Hanspeter Schiess

Auf die regionalen Radio- und Fernsehsender kommt eine grosse Umwälzung zu: Ab 2025 sind neue Konzessionen fällig. Der Bund nutzt diese Gelegenheit, die ganze Radiolandschaft, die noch aus den UKW-Zeiten stammt, neu zu organisieren. Pro Verbreitungsgebiet ist nur noch je eine Konzession für Radio und Fernsehen mit Leistungsauftrag und Gebührenfinanzierung vorgesehen.

Gleichzeitig werden diese Verbreitungsgebiete geografisch neu aufgeteilt – Überlappungen soll es möglichst nicht mehr geben. Anders als heute soll aber eine flächendeckende Versorgung entstehen. Für die Lokalradios bedeutet das, dass die Zahl der kommerziellen Sender mit Gebührenanteil von 12 auf 20 steigen soll. Damit will der Bund die Qualität der Programme erhöhen.

Scharfe Trennlinie zwischen Zürich und der Ostschweiz

Der Vorschlag hätte gerade für die Ostschweiz erhebliche Folgen. Die heutigen, sich teilweise überlappenden Versorgungsgebiete sollen zu einem Raum zusammengelegt werden, der exakt dem Umriss der Kantone St.Gallen und Thurgau entspricht, sowohl für Fernseh- wie auch Radiostationen. Bei den TV-Sendern wäre der Thurgau nicht mehr Teil des Grossraums Zürich-Schaffhausen, sondern würde der Ostschweiz zugeschlagen.

In diesem Raum senden heute Tele Top mit Sitz in Winterthur und TVO mit Sitz in St.Gallen (beide mit Gebührenanteil), die Sendegebiete überschneiden sich stark. Gemäss dem Vorschlag des Bundes gäbe es in der Ostschweiz ab 2025 nur noch einen Anbieter mit Gebührenfinanzierung. Bei den Lokalradios ist es umgekehrt: Die beiden grossen Ostschweizer Sender, FM1 und Radio Top, sind heute beide nicht gebührenfinanziert. Ein subventionierter Ostschweizer Radiosender, wie ihn sich der Bund vorstellt, existiert noch gar nicht.

Rückzug von Radio und Tele Top?

Jetzt stossen die Ideen auf politischen Widerstand: Der Thurgau fürchtet um seine Medienvielfalt – auch weil mit der Neuordnung der Regionalsender sozusagen der Anschluss der Ostschweiz nach Westen verloren ginge. Edith Graf-Litscher, SP-Nationalrätin und Mitglied der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF), sagt:

Edith Graf-Litscher, Thurgauer SP-Nationalrätin. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

«Falls diese Pläne umgesetzt werden, besteht die Gefahr, dass Radio Top und Tele Top sich auf den Raum Zürich konzentrieren und sich aus der Ostschweiz zurückziehen.»

Verlieren werde der Thurgau auch das Schaffhauser Radio Munot, das heute Teile des Kantons mit Informationen versorge. «Die neue Radio-Konzession Ostschweiz wird mit Sicherheit dieses Informationsmanko nicht kompensieren können», sagt Graf-Litscher. Sie wollte am Montag in der Fragestunde vom Bundesrat wissen, wie er den «schmerzlichen Abbau von Service public für den Kanton Thurgau» erkläre.



Sommaruga: «Niemand wird verbannt»

Simonetta Sommaruga, Vorsteherin des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Bundesrätin Simonetta Sommaruga widerspricht: Der Service public werde im Gegenteil gestärkt: «In der Ostschweiz wird es künftig – und im Gegensatz zu heute – einen abgabenfinanzierten Service-public-Radioveranstalter geben.» Die Anbieter dürfen laut Sommaruga auch ausserhalb ihres Versorgungsgebiets berichten, wenn sie dies wollen. Und auch jene, die keine Konzession hätten, dürften ihre Programme weiterhin verbreiten: «Niemand wird verbannt.»

Dass das funktioniert, glaubt Graf-Litscher allerdings nicht. Die Winterthurer Top-Medien, deren heutiges Gebiet quasi aufgehoben werden soll, würden wohl aus wirtschaftlichen Überlegungen eher auf das zahlreichere Publikum im Kanton Zürich fokussieren, anstatt noch freiwillig aus dem Thurgau und St.Gallen zu berichten, so die SP-Nationalrätin.

«Es ist darum wichtig, dass die Ostschweiz zusammensteht und sich gegen diese Änderung des Radio- und Fernsehgesetzes wehrt.»

Die Top-Medien selber kritisieren die geplante Neuordnung in ihrer Vernehmlassungsantwort ebenfalls deutlich. Die starre Aufteilung der Versorgungsgebiete entlang der Kantonsgrenzen widerspreche der Lebensrealität des Publikums. Die Pendlerströme zwischen der Ostschweiz und Zürich zum Beispiel würden ausser Acht gelassen.

Auch Radio FM1 müsste mit neuer Konkurrenz rechnen

Tele Top und Radio Top sind nicht die einzigen Ostschweizer Medien, die angesichts der geplanten Neuordnung Nachteile befürchten. Auch das Unternehmen CH Media, zu welchem TVO und Radio FM1 gehören und das auch diese Zeitung herausgibt, beurteilt die Pläne kritisch: Es drohe eine schädliche Überregulierung.

Radio FM1 zum Beispiel, das ein grosses Sendegebiet von Graubünden bis an den Bodensee abdeckt, hat auf eine Konzession verzichtet und ist rein privat finanziert. Solche Marktteilnehmer werde der Staat bestrafen, wenn er einen neuen, subventionierten Veranstalter in ihrem Gebiet platziere. Trotz rückläufiger Werbeumsätze habe CH Media stetig in seine Radios investiert. Die Gefahr sei gross, dass einerseits neue, gebührenfinanzierte Radioveranstalter ihr Publikum nicht finden würden und andererseits die bestehenden, beim Publikum eingeführten Radioveranstalter aus wirtschaftlichen Gründen ihre Leistungen reduzieren müssten. Damit sei niemandem gedient.

Die Vernehmlassung zu den neuen Versorgungsgebieten für Lokalradios und Regionalfernsehsender läuft noch bis zum 9. Dezember.