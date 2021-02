Medienorientierung Der Kanton St.Gallen verzichtet auf Coronamassentests +++ Strategie sieht gezieltes Testen bei Ausbrüchen vor Wie weiter im Kanton St.Gallen? Mitglieder der Regierung sowie Fachleute haben an der heutigen Medienkonferenz über die St.Galler Teststrategie. Der Ticker zum Nachlesen. Alexandra Pavlović Aktualisiert 25.02.2021, 15.53 Uhr

St.Galler Teststrategie Der Kanton St.Gallen setzt auf gezieltes Ausbruchstesten sowie regelmässiges Testen von gewissen Personengruppen.

Weiterhin keine Massentests.

Freiwillige Teilnahme.

Der Kanton St.Gallen hält an seiner Teststrategie fest und wird auch künftig keine Massentests durchführen. Die Regierung hat an der heutigen Medienkonferenz festgehalten, dass man weiterhin auf das gezielte Ausbruchtesten und auf regelmässige Testungen in gewissen Personengruppen setzt. Sinnvoll sei eine regelmässige Testung von symptomlosen Personen in folgenden Gruppen: sozialmedizinische Institutionen, bei Einsatzkräften (Polizei, Feuerwehr, Sanität), Schulen sowie Firmen.

In den Schulen wird ebenfalls weiterhin auf das regelmässige präventive Testen von asymptomatischen Personen verzichtet. Hier treten primär Einzelfälle auf, ein regelmässiges Testen würde keinen Zusatznutzen bringen, so die Regierung. Eine Ausnahme stellen die Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder dar, wo ein erhöhtes Übertragungsrisiko wegen der Nichteinhaltung der Schutzmassnahmen bestehe. «Hier können Testungen von Personal auf Kosten des Bundes durchgeführt werden.»

Unternehmen können Mitarbeiter testen

Unternehmen können ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter laut Regierung ebenfalls testen lassen. Sinnvoll sei dies allerdings nur dort, wo das Übertragungsrisiko trotz Schutzkonzept erhöht sei. «Diese Testungen müssen aber vom Kantonsarztamt bewilligt werden.»

Die Regierung betont weiter, dass die Teilnahmen an den Ausbruchtestungen sowie an regelmässigen präventiven Testungen freiwillig sind. «Bei regelmässigen Tests sollte die Teilnahme überdurchschnittlich hoch sein. Nur dann können wir einen erwünschten epidemiologischen Effekt erreichen.»