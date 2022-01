Medienfreiheit ist gut, solange es die anderen trifft

MEDIENFREIHEIT Recherchieren verboten: Wie der Salmsacher Gemeinderat im Lohnstreit um Gemeindepräsident Martin Haas Stimmung gegen die TZ macht Alle wollen hartnäckige, unbequeme Medien, solange sie nicht selber betroffen sind. Über das seltsame Verhältnis des Salmsacher Gemeinderats zur Öffentlichkeit. David Angst 17.01.2022, 18.00 Uhr

Der Gemeinderat von Salmsach beschwert sich im «Seeblick» über die «Thurgauer Zeitung»: «In vergangener Zeit wurde über Angelegenheiten aus Salmsach oft sehr abwertend und despektierlich berichtet. Es ist für den Gemeinderat z.B. nicht nachvollziehbar, weshalb ein Thema, welches an einer Gemeindeversammlung nur eine sehr untergeordnete Rolle spielte, zu einem reisserischen, bestimmenden Aufhänger gemacht wurde.» So beginnt der Rüffel, genannt «Richtigstellung», im lokalen Anzeiger der Region Romanshorn.

Mit dem Thema, das offenbar an der Gemeindeversammlung «nur eine sehr untergeordnete Rolle spielte», meinte der Gemeinderat die Posse um den Lohn des Gemeindepräsidenten. Dieser wurde ihm nämlich durch den Gemeinderat um 13 Prozent gekürzt. Die Gemeindeversammlung wollte sogar noch weiter gehen, deren Entscheid wurde dann aber vom Kanton kassiert. Ein Ereignis, das nicht nur im Thurgau, sondern wohl schweizweit grossen Seltenheitswert besitzt – und somit bestimmt von hohem öffentlichem Interesse ist.

Dass das Thema an der Gemeindeversammlung nur eine untergeordnete Rolle spielte, lag daran, dass der Gemeindepräsident fast systematisch allen Fragen ausweicht, welche mit dieser Blamage zu tun haben. Auch über die Beschwerde, die er gegen die Lohnkürzung beim kantonalen Departement für Inneres und Volkswirtschaft DIV eingereicht hat, redet Haas nur ungern. Als die «Thurgauer Zeitung» nachfragt, wie denn das Verfahren ausgegangen sei, verweist er auf eine Mitteilung, die zuerst im «Seeblick» erscheine, bevor sie dann allen Medien zugestellt würde.

Der Gemeinderat beschwert sich in seinem Publikationsorgan darüber, dass die «Thurgauer Zeitung» in ihrer Berichterstattung falsch gewichte. Weiter wirft er ihr vor, «fragwürdige Informationen zusammenzutragen» und verlangt eine «objektive, seriöse Berichterstattung, die frei von irgendwelchen persönlichen Animositäten ist». Das alles notabene im «Seeblick». Was der Gemeinderat unter «fragwürdige Berichterstattung» versteht, führt er nicht weiter aus. Wahrscheinlich meint er die Tatsache, dass die «Thurgauer Zeitung» selber recherchierte, als sie von der Behörde keine befriedigende Auskunft erhielt.

Es wird in diesen Tagen viel über unabhängigen Journalismus diskutiert. Am 13. Februar stimmt das Schweizer Volk über ein Medienförderungspaket ab. Die Diskussion tut gut. Alle wollen unabhängige Medien, welche die vierte Gewalt im Staat verkörpern. Und niemand ist ernsthaft der Meinung, man könnte die freien Medien abschaffen und durch staatliche Publikationsorgane ersetzen. Solche Dinge gibt und gab es in Diktaturen wie der Sowjetunion, der DDR oder Nordkorea.

Wenn Staaten wie Russland oder die Türkei Journalisten drangsalieren oder festnehmen, so empfinden wir das als undemokratisch und kritisieren die autoritären Staatschefs dieser Länder. Zu einer durch und durch demokratischen Gesellschaft gehört nach westlichem Empfinden unabhängiger, kritischer und unbequemer Journalismus. Soweit sind sich in der Theorie alle einig. In der Praxis sieht es oft anders aus.

Freilich sind wir in der Schweiz weit von Einschränkungen der Pressefreiheit wie in den erwähnten Ländern entfernt. Das Beispiel Salmsach zeigt aber – wie viele andere auch – dass der Begriff «unabhängiger Journalismus» je nach Optik doch recht unterschiedlich interpretiert wird.

Wenn man selber betroffen ist, wird aus dem «unabhängigen» schnell ein «unseriöser» Journalist.

Die kleine Gemeinde am See hat politisch turbulente Zeiten hinter sich. Besser gesagt, sie steckt noch mittendrin. Vor drei Jahren wurde der Gemeinderat neu bestellt. Mittlerweile sind drei von fünf Mitgliedern zurückgetreten, nachdem sie dem Gemeindepräsidenten ein Ultimatum gestellt hatten: Du oder wir. Ursache davon waren zunehmende Konflikte innerhalb des Gremiums. Zur gleichen Zeit entzogen sie dem Präsidenten das Baudepartement. Dies hatte zur Folge, dass der Gemeinderat ihm später den Lohn kürzte.

Was Martin Haas wiederum beim Kanton anfocht. Das Urteil des Volkswirtschaftsdepartements war längst gefällt, aber die Öffentlichkeit sollte darüber offenbar nichts erfahren. Als die «Thurgauer Zeitung» nachhakte, stellte die Gemeindeschreiberin zunächst eine Mitteilung in Aussicht, teilte dann aber mit, vor allen anderen Medien würde der «Seeblick» bedient.

Medien brauchen keine Bewilligung

Die «Thurgauer Zeitung» wollte diese Benachteiligung nicht akzeptieren, recherchierte selber und publizierte den Entscheid einen Tag vor dem «Seeblick». Haas war beim Kanton abgeblitzt und hatte sich entschlossen, den Fall ans Verwaltungsgericht weiterzuziehen. Im Anschluss daran flatterte eine «Richtigstellung» ins Haus, welche die «Thurgauer Zeitung» nicht publizierte, weil sie unsachliche und ungerechtfertigte Vorwürfe enthielt. Am vorletzten Freitag nun publizierte der «Seeblick» unkommentiert und unredigiert die besagte «Richtigstellung» des Gemeinderats mit den oben erwähnten Vorwürfen.

«Journalismus heisst, etwas zu drucken, von dem jemand will, dass es nicht gedruckt wird. Alles andere ist PR.» Das Zitat wird George Orwell zugeschrieben. Man könnte es auch anders formulieren: Wenn ein Medium von einem Politiker den Vorwurf hört, es habe «reisserisch», «fragwürdig» oder «unseriös» berichtet, so ist das ein Signal, dass es nicht alles falsch gemacht hat.