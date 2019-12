Mautbefreiung in Vorarlberg: Bundesrat sieht höchstens «geringfügige» Folgen für den Verkehr im Rheintal – und erntet Kritik Der St.Galler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel ist ganz und gar nicht zufrieden mit den Antworten des Bundesrats zur Verkehrssituation im Rheintal. Adrian Vögele aus Bern 16.12.2019, 16.56 Uhr

Diepoldsau befürchtet massiven Mehrverkehr wegen der Mautbefreiung auf der Vorarlberger Autobahn A14. Hanspeter Schiess

Autofahrer auf der Vorarlberger Autobahn A14 zwischen Hohenems und Hörbranz brauchen keine Vignette mehr: Das hat im Rheintal hitzige Diskussionen ausgelöst – Diepolds­au, Oberriet und mehrere Vorarlberger Gemeinden befürchten starken Mehrverkehr. Auch im Schweizer Bundesparlament kommt das Thema aufs Tapet: Der St.Galler SVP-Nationalrat Roland Rino Büchel wollte vom Bundesrat wissen, welche Folgen er für den Verkehr im Rheintal erwarte und was er in dieser Sache unternehme.

Am Montagabend hat die Regierung die Fragen beantwortet: Sie geht davon aus, dass die Vignettenbefreiung «wenn überhaupt, nur geringfügige Auswirkungen» auf das Verkehrsaufkommen auf der Schweizer Seite haben werde. Auch an den Autobahnausfahrten Widnau, Kriessern und Au seien keine vermehrten Staus zu erwarten. Der Bund beobachte die Situation im Rheintal «aufmerksam» und werde bei Bedarf weitere Schritte prüfen.

Büchel: «So geht es nicht»

Roland Rino Büchel, St.Galler SVP-Nationalrat. Peter Schneider, KEYSTONE

Die Antwort des Bundesrats kommt bei Büchel schlecht an. «So geht es nicht», ärgert er sich. Dass der Bundesrat das Problem nicht erkenne, zeige, «wie weit weg Bern vom Rheintal ist». Die Behörden hätten es jahrzehntelang verschlafen, die Verbindung der beiden Autobahnen im St.Galler Rheintal und in Vorarlberg voranzutreiben – mit negativen Folgen für die Dörfer beidseits der Grenze. Es sei jetzt Zeit, dass es diesbezüglich vorwärts gehe. Büchel will dem Bundesrat schon bald weitere Fragen zum Thema stellen. Er plant eine Interpellation, spätestens für die Frühjahrssession 2020.