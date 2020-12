Maulkorb für Kirchen «Schluss mit dem Sonderstatus der Kirchen» – Dürfen Kirchen bei Abstimmungen alles? Nein, sagen St.Galler Politiker und fordern eine Gesetzesanpassung. Die Kirchen legten sich vehement für die Konzernverantwortungsinitiative ins Zeug. Noch Wochen nach der Abstimmung beschäftigt ihr Engagement die Politik im Kanton St.Gallen. Regula Weik 28.12.2020, 05.00 Uhr

Ungewohntes Bild: Die Kirchen warben mit Bannern an ihren Gotteshäusern für die Abstimmungsvorlage. Bild: Donato Caspari (23. November 2020)

Das Komitee «Kirche für Konzernverantwortung» war prominent besetzt. An vorderster Front mit dabei war der St. Galler Bischof Markus Büchel. Doch auch die evangelische Kantonalkirche sowie mehrere katholische und evangelische Kirchgemeinden wirkten im Komitee mit.

Die Mehrheit der St. Galler Stimmberechtigten beeindruckte dies nicht; sie schickten das Anliegen Ende November an der Urne bachab. So, wie auch die restliche Deutschschweiz – mit Ausnahme von Zürich und Bern – Nein stimmte. Die Initiative scheiterte denn auch am Ständemehr, das Schweizer Stimmvolk unterstützte das Anliegen, wenn auch knapp: Der Ja-Stimmenanteil betrug 50,7 Prozent.

Keine Regeln für kirchliche Behörden

Walter Locher, St.Galler

FDP-Kantonsrat. Bild: Benjamin Manser

Das Anliegen ist nun zwar vom Tisch, doch das nicht alltägliche Engagement der Kirchen hallt bis heute nach und beschäftigt die St. Galler Politik noch länger. In einem Vorstoss fordern die drei Kantonsräte Walter Locher (FDP), Christoph Bärlocher (CVP) und Michael Götte (SVP) nämlich, dass sich die Kirchen künftig politisch neutral zu verhalten haben. Dieser Grundsatz soll im Gesetz festgeschrieben werden.

Christoph Bärlocher, St.Galler

CVP-Kantonsrat. Bild: Urs Bucher

Politische Behörden seien im Vorfeld von Abstimmungen zu korrekter und zurückhaltender Information verpflichtet, halten die drei fest. «Für kirchliche Behörden gelten bis heute keine solchen Regeln.» Deren einseitigen Kampagnen zu Gunsten der Konzernverantwortungsinitiative hätten gezeigt, dass «dies mangelhaft ist und die Abstimmungsfreiheit verletzt». Die öffentlich-rechtlich anerkannten Religionsgemeinschaften nähmen einen «privilegierten Sonderstatus» ein, der auch Verhaltenspflichten beinhalten müsse.

Michael Götte, St.Galler

SVP-Kantonrat. Bild: Ralph Ribi

Eine innerkirchliche Angelegenheit

Die Regierung hat sich zur Forderung der drei Kantonsräte noch nicht geäussert. Doch als sie im November zum Verhalten der Kirchen im Abstimmungskampf Stellung nahm, hielt sie klar fest: «Ein staatliches Neutralitätsgebot ist wenig sinnvoll.» Es sei nicht Aufgabe des Kantons, festzulegen, wann den Religionsgemeinschaften bei Abstimmungen eine besondere Betroffenheit zugestanden werde – und wann nicht. Damit würde «eine fragwürdige Normierung theologischer Prioritäten» durch den Kanton erfolgen, hielt die Regierung fest. Die Beurteilung dieser Frage müsse vielmehr Gegenstand theologischer Abwägungen sein.