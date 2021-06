Matura, Schule und Corona: Zwei Jugendliche erzählen.

Matura und Corona «Froh, wenn das Leben zurückkommt»: Wie Ostschweizer Maturanden ihr letztes Schuljahr erlebt haben Keine Sprachaufenthalte, kein Stägäfest, kein Winterball: Corona hat das Maturajahr zu einem Jahr voller Entbehrungen gemacht. Dennoch sind Elena Leone und Sebastian Truijens voller Zukunftspläne. Janina Gehrig und Rossella Blattmann 03.06.2021, 05.00 Uhr

Ist die letzte Prüfung vorbei, geht es mit dem Rennvelo ins Tessin: Maturand Sebastian Truijens vor der Kantonsschule Burggraben in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Wir gehen, ohne Radau zu machen»

(jan) Man sieht ihm den Stress der letzten Wochen nicht an. Sebastian Truijens schiebt sein Rennvelo neben sich her, setzt sich auf eine Parkbank bei der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen. Es ist der letzte Freitag, ehe diese Woche die Maturaprüfungen anstehen. Aufsätze auf Spanisch und Französisch, Fragen über Goethes Faust, Albert Camus, Victor Hugo, Exponentialfunktionen berechnen und differenzieren. Am Wochenende gehe er nochmals über die Bücher, sagt Truijens und lächelt.

Auch die Spanienreise der Klasse fällt ins Wasser

An ihrem letzten Schultag seien die Jungs schick angezogen in den Unterricht gekommen, alle mit Krawatte. Nur wenige Schüler sind an diesem Morgen von Klassenzimmer zu Klassenzimmer gestreift, mit Filzstiften, Haarspray und Musik bewaffnet. Denn auch dem Maturamorgen hat Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stattdessen trifft sich die Klasse abends am Bodensee zum Grillieren. «Wir gehen in Stille, ohne Radau zu machen», sagt Truijens, der sich ohnehin nicht so in Feierlaune wähnt, «eher traurig» darüber, dass er am Ende der Schulzeit steht.

Vieles hat ihm und seinen Mitschülern gefehlt im letzten Jahr, «eigentlich alles, das ausserhalb des Unterrichts hätte stattfinden sollen»: das jährliche Stägefest im Innenhof der Kanti, die Spanienreise mit der Klasse, die Semesterendpartys, die gemeinsame Maturafeier. Auch sein Hobby, Velos zu reparieren, musste er auf Eis legen. Truijens restauriert alte Drahtesel und verkauft sie weiter. Mit dem Erlös werden in Kolumbien Bibliotheken aufgebaut, um jedermann Zugang zu Büchern zu gewähren. Nun fällt auch noch die letzte Struktur weg, der Unterricht. «Jetzt gehen wir selber ins Leben», sagt Truijens. Ohne Klasse, ohne Lehrer, ohne Stundenplan.

Seine Zukunftspläne fallen wegen Corona dennoch nicht ins Wasser. Eher weiss der St.Galler mit kolumbianischen Wurzeln noch nicht, welche es denn sein sollen. Arzt habe er schon werden wollen, Ingenieur, in die Politik einsteigen. Derzeit steht ein VWL-Studium im Vordergrund, am liebsten in England. Zuerst aber muss er Zivildienst leisten, in einer Schule, vielleicht mit körperlich beeinträchtigten Kindern. Dass die Jugendlichen am meisten unter der Pandemie gelitten hätten, kann Truijens nicht bestätigen.

«Wir sind doch am anpassungsfähigsten.»

Sagt der 18-Jährige, der dem Ausnahmezustand auch Gutes abgewinnen kann: Die Vormaturaprüfungen fielen weg, der Klassenzusammenhalt sei ob der vielen Entbehrungen gestärkt worden. Dennoch: «Ich bin froh, wenn das Leben zurückkommt», sagt er. Auch dafür gibt es einen – fast fertigen – Plan: Ist die letzte Prüfung geschafft, schwingt er sich mit ein paar Kollegen aufs Rennvelo, das Zelt im Gepäck. «Wir stellen es irgendwo am Lago Maggiore auf.» Truijens strahlt. «Wo, wissen wir noch nicht.»

Bald ist es so weit: Für die 18-jährige Elena Leone neigt sich die Zeit an der Kantonsschule Kreuzlingen dem Ende zu. Bild: Reto Martin

Die Krise schweisst zusammen

(bro) Elena Leone blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Monate zurück. Vieles sei anders gewesen, als sie es sich zuvor vorgestellt habe. So konnte der geplante Englisch-Aufenthalt nach Liverpool vergangenen Herbst nicht stattfinden, sagt die 18-jährige Weinfelderin, und streicht sich die langen, braunen Haare aus dem Gesicht. Mit einem Pint im Pub auf neue Freundschaften anstossen, eine unbekannte Stadt entdecken: All dem machte das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung.

Maturandin Leone, die in ihrer Freizeit für die Schulzeitung schreibt und in der ersten Mannschaft des 2.-Liga-Clubs BSV Weinfelden Handball spielt, setzt sich an einem Tisch auf der Terrasse der Kantonsschule Kreuzlingen. Die Sommersonne scheint über den Campus. Ihre Lehrerinnen und Lehrer hätten zwar als Ersatz für den ins Wasser gefallenen Sprachaufenthalt eine englische Woche an der Kanti organisiert. «Wir spielten Rugby und kochten ein ‹English Breakfast›, ein traditionell englisches Frühstück», sagt Leone. Die Lehrer hätten sich zwar Mühe gegeben, und es habe auch Spass gemacht. Doch Leone sagt auch:

«Es war einfach nicht dasselbe.»

Die Folgen des Fernunterrichts

Wegen des Coronavirus fielen für die Kreuzlinger Abschlussklassen nicht nur für Jugendliche wichtige Rituale wie der Sprachaufenthalt, das Sommerfest oder der Winterball aus. Das Virus habe auch die in zwei Wochen anstehenden Maturaprüfungen beeinflusst, sagt Leone. Komplexe Themen, die im Fernunterricht behandelt wurden, bereiten manchen Maturandinnen und Maturanden laut Leone nun grosse Mühe beim Lernen. «Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeitsrechnung.» Und bei der Evolution, Teil ihres Schwerpunktfaches Biochemie, hätten sich die Lehrpersonen entschieden, dieses Teilgebiet in der mündlichen Prüfung wegzulassen, da das Thema im Onlineunterricht behandelt worden war. «Im Homeschooling passt man einfach weniger gut auf als im Klassenzimmer», sagt Leone.

Neben der Terrasse jäten Schülerinnen und Schüler Unkraut. Erde und Grashalme fliegen durch die Luft. Es ist laut, ein Lehrer kommt, und mahnt zur Ruhe. Elena Leone schaut ihnen zu. Sie sagt:

«Wegen Corona habe ich gemerkt, wer meine richtigen Freunde sind, die ich auch nach der Kantizeit noch sehen will.»

Das Virus habe es zwar erschwert, neue soziale Kontakte zu knüpfen, sagt Leone. Dafür habe sie sich umso mehr gefreut, wenn sie ihre Kolleginnen und Kollegen wieder einmal sehen konnte. Sie habe diese Treffen mit Freunden viel mehr geschätzt als früher. Dadurch seien sie zu etwas ganz Besonderem geworden. Leone sagt:

«So komisch es auch klingen mag: Die Pandemie brachte auch Vorteile mit sich.»

Es hätte schlimmer kommen können

Bevor es für die Kreuzlinger Abschlussklassen ernst gilt, steht noch ein bisschen Spass auf dem Programm: die Löliwoche und der Lölitag. In der letzten Schulwoche und am letzten Schultag gehen laut Leone alle Maturandinnen und Maturanden verkleidet zur Schule. Sie sei sehr froh, dass Löliwoche und Lölitag dieses Jahr stattfänden. «Es hätte viel schlimmer kommen können», sagt Leone. Die Schwester, die vor einem Jahr die Matura an der Kantonsschule Kreuzlingen machte, habe auf diese Rituale verzichten müssen.

Am 2. Juli findet die Maturafeier an der Kantonsschule Kreuzlingen statt. In den Sommerferien will Leone verreisen – Coronaimpfung und entfallene Quarantänepflicht machen es möglich. Ab Mitte September wird Leone Gesundheitswissenschaften und Technologie an der ETH in Zürich studieren. «Für mich stand stets fest, dass ich trotz Corona kein Zwischenjahr einlege und direkt weiterstudiere», sagt Leone. Sie sei erleichtert, dass die Hochschulen den Präsenzunterricht zumindest teilweise wieder aufgenommen hätten. «Das Studium in meinem Zimmer zu Hause zu beginnen – das hätte mich schon sehr geärgert. Jetzt freue ich mich aber umso mehr auf das Studium und darauf, an der ETH neue Leute zu treffen», sagt Elena Leone.