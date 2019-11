Warum sind die Mädchen bei der Matura so stark in der Überzahl? Die heutige Schule sei besser auf sie zugeschnitten, sagt Pädagogik-Expertin Margrit Stamm. Sprachliche und soziale Kompetenzen stünden stark im Vordergrund. Dieser Fokus benachteilige Buben.

Interview «Die Buben sind im Nachteil, das fängt schon in der Primarschule an» Warum sind die Mädchen bei der Matura so stark in der Überzahl? Die heutige Schule sei besser auf sie zugeschnitten, sagt Pädagogik-Expertin Margrit Stamm. Sprachliche und soziale Kompetenzen stünden stark im Vordergrund. Dieser Fokus benachteilige Buben. Jürg Ackermann

Kantonsschule am Burggraben in St. Gallen. (Bild: Michel Canonica)

Die Knaben geraten bei der Maturaquote immer mehr ins Hintertreffen. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?

Margrit Stamm, Direktorin des Forschungsinstituts Swiss Education, Professorin em. für Pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaft an der Universität Fribourg. (Bild: pd)

Margrit Stamm: Wirklich neu ist diese Erkenntnis nicht. Doch sie wurde lange kaschiert. Die heutige Schule ist einfach besser auf Mädchen zugeschnitten, gerade mit dem Lehrplan 21, der stark auf soziale und sprachliche Kompetenzen setzt. Hier sind die Buben im Nachteil. Und das fängt schon früh in der Primarschule an.

Warum?

Buben haben meist einen viel grösseren Drang sich zu bewegen. Ihnen fällt das Ruhigsitzen schwerer. Gerade auch weil die Kinder immer jünger eingeschult werden.



Aber das allein macht später noch keine schlechteren Schüler.

Ja, aber dennoch haben Buben durchschnittlich die schlechteren Noten. Das ist nicht nur in der Schweiz so. Das hat mit ihrem Verhalten zu tun. Sie machen weniger Aufgaben, orientieren sich stärker an dem, was sie in der Freizeit tun, stören den Unterricht mehr als Mädchen, sie entsprechen weniger der Norm. Das fängt auf der Primarstufe an und geht auf der Sekundarstufe weiter.

Das Fatale ist, dass es schon früh einen Defizitblick auf Buben gibt.

Wie sieht dieser aus?

Wenn Knaben miteinander rammeln, gilt das schnell als verhaltensauffällig. Sie müssen darum eher eine Klasse wiederholen, werden mehr sonderbeschult und werden viel zu oft mit Aufmerksamkeitsdefizit-Diagnosen (ADHS) belegt. Studien zeigen dies eindrücklich. Wir sprechen hier vom Durchschnitt. Natürlich gibt es auch Mädchen, die sehr bewegungsaffin sind. Und es gibt zurückhaltende Buben, die lieber lesen. Diejenigen Knaben, die ähnlich wie die Mädchen fleissig sind, nicht auffallen und ihre Hausaufgaben machen, haben nicht die schlechteren Noten. Sie sind ja nicht weniger intelligent als Mädchen. Ihre Fähigkeiten kommen in diesem System im Durchschnitt einfach weniger zur Geltung.



Wie müsste denn die Schule aussehen, damit sich Buben besser entfalten könnten?

Die Möglichkeiten zur Bewegung werden zu stark unterbunden. Man müsste viel mehr spielerische und bewegungsorientierte Elemente in den Unterricht integrieren. Ja, auch Wettbewerbe. Manche Lehrkräfte möchten aber keine Konkurrenz fördern, sondern das Soziale in den Vordergrund stellen. Dabei wäre gerade ein gesundes Wettbewerbsverhalten für Knaben in diesem Alter so wichtig. Sie wollen sich miteinander messen, schauen wer besser ist.

Würde es helfen, der Stellenwert des oft unpopulären Französisch auf der Gymnasialstufe zu reduzieren, um mehr Knaben fürs Gymnasium zu gewinnen?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das an einem Fach aufhängen kann. Am Schluss ist es ein Mosaik von Faktoren. Die starke Fokussierung auf Sprachen im Gymnasium spielt aber sicher eine Rolle, weil Mädchen sprachaffiner sind. Die Folge dieses Fächerkanons ist:

Die Buben werden schulmüder als Mädchen. Sie haben schneller den Verleider weil sie sich in diesem System nicht wohlfühlen.

Bei Mädchen ist das nicht so, weil viele von ihnen angepasst erzogen werden, ja sich fast schon überangepasst verhalten.

Woher rührt das?

Die Geschlechtsidentität baut sich schon im Kindergarten auf. Da müsste der Fokus liegen. Aber heute gehen fast alle Buben in den Lego-Ecke und Mädchen in die Baby- und Bücherecke. Vielleicht müsste man auch diese Rosawelle mit diesen vielen Prinzessinnen, die Mädchen so faszinieren, hinterfragen. Diese Prinzessinnen verhalten sich natürlich viel angepasster als Ninjago-Kämpfer, von denen sich Buben begeistern lassen. Und das widerspiegelt sich später auch in der Schule. Das Erstaunliche ist ja, dass wir über diese Geschlechterstereotypen reden, obwohl wir eigentlich erwarten würden, dass heutige Eltern gegenüber durchlässigeren Geschlechterrollen viel offener sind.

Vielleicht werden die Geschlechterrollen halt doch stärker über die Gene definiert als viele wahrhaben wollen.

Natürlich wird einiges über die Gene von Geburt an mitgegeben Die grosse Frage aber ist: Was macht unsere Gesellschaft aus solchen Unterschieden? Kinder orientieren sich nicht nur an Vater und Mutter, sondern auch am gesellschaftlichen Mainstream und stark an anderen Kindern. Was sie für Rucksäcke haben, mit welchen Spielsachen sie spielen, wie sie sich verhalten. Das sind dann sich selbst verstärkende Effekte. Ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, dass dieses Thema aufs Tapet kommt. Denn Bildungsgerechtigkeit heisst auch, dass beide Geschlechter so beschult werden, dass sie sich entfalten können.