«Massive Verschlechterung»: Ostschweizer Parlamentarier kritisieren langsamere Direktzüge auf der Strecke St.Gallen-Bern Wer mit dem Zug von St.Gallen nach Bern reist, muss neuerdings entweder in Zürich umsteigen – oder eine längere Fahrzeit in Kauf nehmen. Ostschweizer Parlamentarier ärgern sich und fordern Antworten vom Bundesrat. Jedoch: Längerfristig droht die Direktverbindung sogar ganz wegzufallen – zugunsten des Thurgaus. Adrian Vögele 22.12.2020, 05.00 Uhr

In zwei Stunden ab St.Gallen nach Bern: Das ist neuerdings nur noch mit Umsteigen in Zürich möglich. Der Direktzug hat 20 Minuten länger. Bild: Urs Bucher

Es ist die Paradestrecke der SBB: St.Gallen-Zürich-Bern-Genf. Die Direktzüge auf dieser Linie heissen «Intercity 1», und sie sind schnell unterwegs. Meistens jedenfalls. Denn während der Zug bisher ab St.Gallen ohne Halt bis Winterthur verkehrte, gibt es seit dem jüngsten Fahrplanwechsel diverse zusätzliche Halte - in Gossau, Flawil, Uzwil, Wil, dann später auch in Zürich-Oerlikon. Für die Fahrt nach Bern bedeutet das: 2 Stunden 21 Minuten Fahrzeit, anstatt wie bisher 2 Stunden 3 Minuten. Wer die Fahrt in die Bundesstadt in zwei Stunden schaffen will, muss eine andere Verbindung wählen und in Zürich umsteigen.

«Wie rechtfertigt der Bundesrat die Verschlechterung»?

St.Galler Bundesparlamentarier ärgern sich über diese Anpassung. Am Tag nach dem Fahrplanwechsel meldete sich Nationalrätin Franziska Ryser (Grüne) auf Twitter zu Wort:

Franziska Ryser, St.Galler Nationalrätin der Grünen Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

«Ein unerfreulicher Auftakt zur dritten Sessionswoche: Die Fahrt nach Bern dauert mit dem neuen Fahrplan faktisch 17 Minuten länger...! Oder man muss zusätzlich umsteigen.»

Nun muss sich der Bundesrat zur Fahrplanänderung äussern. Franziska Ryser hat im Nationalrat zusammen mit Claudia Friedl (SP), Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP), Nicolo Paganini (CVP) und Thomas Brunner (GLP) eine Interpellation eingereicht. «Von St.Gallen Richtung Bundeshauptstadt – eine attraktive öV-Verbindung sieht anders aus!», so lautet die Überschrift. Im Vorstoss weisen die Nationalräte darauf hin, dass es nicht nur um die Ostschweizer Zugreisenden gehe – sondern umgekehrt auch um die Erreichbarkeit der Ostschweiz, etwa für Messe- und Kongressteilnehmer oder für Feriengäste aus der Romandie.

Die Parlamentarier wollen wissen, ob der Bundesrat die Ansicht teile, «dass auf der Hauptachse Ost-West mindestens einmal pro Stunde eine direkte und schnelle Verbindung angeboten werden sollte»? Auch fragen sie, wie der Bundesrat die Verschlechterung des öV-Angebotes ausgerechnet auf der Hauptstrecke vor dem Hintergrund der Klimaziele rechtfertigt. Und: «Ab wann darf die Metropolitanregion St.Gallen-Bodensee wieder auf attraktive und direkte Verbindungen Richtung Bundeshauptstadt und Genfersee zählen?»



Kürzere Fahrzeit zwischen St.Gallen und Zürich hatte höhere Priorität

Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons St.Gallen. Bild: PD

Was sagt Patrick Ruggli, Leiter des St.Galler Amts für öffentlichen Verkehr, zu den kritisierten Zugverbindungen? «Diese Änderung entspricht nicht den Wünschen des Kantons St.Gallen.» Man könne sie inzwischen aber akzeptieren. Denn zum heutigen Zeitpunkt kollidiere der Wunsch der schnellen Direktverbindungen St.Gallen–Bern mit der Verkürzung der Fahrzeit zwischen St.Gallen und Zürich. «Schnellere Fahrzeiten von St.Gallen nach Zürich hat der Kanton St.Gallen höher gewichtet.» Jedoch: «Schnellere Fahrzeiten zwischen St.Gallen und Zürich können vorerst nur mit Neigezügen erreicht werden. Diese können nicht nach Bern verlängert werden, weil sie zwischen Zürich und Bern zu wenig Fahrgäste aufnehmen können.»

Der Amtsleiter betont: «Gesamthaft betrachtet verschlechtert sich das Angebot überhaupt nicht. Im Gegenteil: wir haben neu 24 statt 14 schnelle Verbindungen von St.Gallen nach Bern.» Dies zwar mit Umstieg in Zürich, jedoch auf demselben Perron im Durchgangsbahnhof. Ausserdem gibt Ruggli zu bedenken:

«Der allergrösste Teil der Fahrgäste von St.Gallen in Richtung Zürich verlässt den Zug spätestens in Zürich. Nur ein kleiner Teil fährt weiter.»

Eine Rückkehr der früheren, schnellen Direktverbindung St.Gallen-Bern ist so rasch nicht zu erwarten. Der Kanton St.Gallen werde sich aber dafür einsetzen, dass Direktverbindungen längerfristig wieder angeboten würden, so Ruggli.

St.Gallen wehrt sich gegen «Umleitung» des Intercity 1 in den Thurgau

Das Thema dürfte politisch noch intensiv diskutiert werden. Denn gerade in der langfristigen Planung der SBB sieht es für St.Galler, die nach Bern pendeln wollen und nicht gern umsteigen, schlecht aus. Im Angebotskonzept 2035 ist überhaupt keine Direktverbindung mehr vorgesehen. Die Fernzüge aus St.Gallen verkehren via Biel nach Genf. Frappant ist der Unterscheid zum Thurgau: Denn 2035 soll der prestigeträchtige Intercity 1 ab Zürich nicht mehr nach St.Gallen, sondern in den Thurgau weiterfahren. Frauenfeld hätte dann drei stündliche Direktverbindungen nach Bern.

Dem Kanton St.Gallen ist das nicht entgangen. Schon im Juni hat er beim Bundesamt für Verkehr die Forderung gestellt, dass die schnelle Direktverbindung St.Gallen–Bern ins Angebotskonzept 2035 aufgenommen wird, wie Ruggli sagt.

«Unbestrittenermassen liegt das Ostschweizer Zentrum St.Gallen und nicht Frauenfeld auf der nationalen Hauptachse Genf–Lausanne–Bern–Zürich–Ostschweiz.»

Apropos: Ab Frauenfeld verkehren die Züge nach Bern auch jetzt im aktuellen Fahrplan wie gehabt. Zwei Verbindungen pro Stunde, eine mit und eine ohne Umsteigen. Die Fahrt dauert in beiden Fällen 1 Stunde 40 Minuten.