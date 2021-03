Massentests an Schulen Der Aufwand ist zu hoch: Der Kanton Thurgau verzichtet nach Pilotversuch auf breites Testen an Schulen Während vier Wochen wurde ein Pilotversuch für Corona-Massentests am Bildungszentrum in Weinfelden durchgeführt. Die Erkenntnisse zeigen, dass die Teilnahmebereitschaft der Schüler gering ist und der Aufwand für die Durchführung der Tests hoch. 19.03.2021, 08.53 Uhr

Von rund 1200 Lernenden nahmen 300 regelmässig an freiwilligen Tests teil.

Bild: Eveline Beerkircher

(red/mas) Massentests können helfen, Übertragungsketten frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Deshalb hat der Kanton Thurgau im Auftrag der Regierung ein Konzept für die Ausweitung des Testens erarbeitet. Dafür wurde ein Pilotversuch zur Covid-19-Testung am Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales in Weinfelden während vier Wochen durchgeführt, wie es in einer Mitteilung des Kantons Thurgau heisst.

Nach dem Pilot habe man entschieden, auf flächendeckende, präventive Tests an Schulen zu verzichten. Das Testen komme aber weiterhin beim sogenannten Ausbruchsmanagement zum Tragen.

Teilnahmequote war zu tief für fundierte Aussagen

Die Auswertung des Pilots zeigt, dass die Belastung der Schulen sehr hoch sei. Zudem sei die Teilnahmebereitschaft der Lernenden gering. Von rund 1200 Lernenden nahmen 300 regelmässig an freiwilligen Tests teil.

Insgesamt wurden rund 1300 Spucktests analysiert. In einem Fall konnte das Sars-Cov-2-Virus nachgewiesen werden, alle anderen Proben waren negativ. «Die Teilnahmequote ist zu tief, um fundierte Aussagen zur Situation am Bildungszentrum machen zu können», heisst es in der Mitteilung des Kantons weiter.

Die für den Verzicht auf die Tests angeführten Gründe waren vielfältig. Den einen Lernenden ging es darum, keine Anordnung zur Isolation oder Quarantäne zu riskieren, während andere schlicht das Testmaterial zu Hause vergessen hatten.

Unterstützungsangebot vom Kanton notwendig

Der Pilotversuch am Bildungszentrum hätten zudem gezeigt, dass der Aufwand für die Durchführung von Tests an Schulen beachtlich und mit den vorhandenen administrativen Ressourcen schwierig zu bewerkstelligen sei, heisst es in der Mitteilung weiter. Es sei deshalb notwendig, dass der Kanton für ein passendes Unterstützungsangebot sorge, insbesondere für die konkreten Abläufe während des Testens.