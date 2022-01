Aufhebung der Maskenpflicht an St.Galler Schulen: Scharfe Kritik

Maskentragen bald freiwillig «Von einigen wenigen Protesten in die Knie gezwungen»: Entscheid des Kantons St.Gallen zur Aufhebung der Maskenpflicht in der Volksschule erhitzt die Gemüter Anfang Jahr weitete der St.Galler Bildungsrat die Maskenpflicht auf die oberen Primarklassen aus. Nur zwei Wochen später kündigt er das Ende der Maskenpflicht für die Mittel- und Oberstufe an. Das irritiert Schulvertreter und Lehrpersonen. Der Kanton rechtfertigt sich. Adrian Vögele und Michael Genova Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Maskentragen ist ab Februar für die Schülerinnen und Schüler der St.Galler Volksschule freiwillig, aber dringend empfohlen. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

Die Schweiz steckt mitten in der Omikron-Welle. Wie gut das Land die rekordhohen Ansteckungszahlen verkraften wird, ist noch unklar. So ist zwar die Zahl der Coronapatienten beispielsweise in den St.Galler Spitälern in den vergangenen Tagen gesunken. Gleichzeitig fallen in diversen Branchen viele Arbeitskräfte aus, weil sie sich infiziert haben. Das betrifft auch die Schulen – weil mancherorts mehrere Lehrpersonen gleichzeitig fehlen, ist die Suche nach Stellvertretungen schwierig. Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, sagte am Freitag gegenüber SRF: «Ich denke, es dauert nicht mehr lange und dann ist das System wieder überhitzt wie vor den Weihnachtsferien.»

Um genau das zu verhindern, dehnte der Kanton St.Gallen Anfang Jahr die Maskenpflicht in der Volksschule aus: Nicht mehr nur auf der Oberstufe, sondern auch in der vierten bis sechsten Primarklasse müssen die Schülerinnen und Schüler Masken tragen. Der St.Galler Bildungsrat fällte den Entscheid auf Empfehlung des Kantonsarztamts. Gegen die Regelung wurde teils heftig protestiert, in Wattwil und Widnau etwa leisteten Eltern Widerstand gegen die Maskenpflicht in der Primarschule.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Bildungsrat zählt darauf, dass Omikron-Welle rasch abflaut

Vor wenigen Tagen kündigte der Bildungsrat bereits wieder eine Lockerung an: Die Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler der Volksschule werde noch bis Ende Januar aufrechterhalten – und danach in eine dringende Empfehlung umgewandelt. Die erweiterte Maskenpflicht an den Schulen habe gewirkt. Zugleich zeige sich, dass «die Omikron-Welle schnell und stark ausbreitet, dass sie aber anschliessend rasch abebben wird und im Übrigen mildere Krankheitsverläufe nach sich zieht als befürchtet», schrieb der Kanton am Donnerstag. Die Verantwortung für die Pandemieprävention in der Volksschule werde ab Februar an die Eltern übergehen.

Das Bildungsdepartement rechnet damit, dass aufgrund der dringenden Empfehlung weiterhin ein grosser Teil der Schülerinnen und Schüler mit Maske zum Unterricht komme. Zugleich weist der Kanton darauf hin, dass sich die Lage jederzeit wieder ändern und neue Beschlüsse notwendig machen könne.

SP-Kantonsrat kritisiert «Kniefall» vor protestierenden Eltern

Guido Etterlin, SP-Kantonsrat und Rorschacher Schulpräsident. Bild: Benjamin Manser

Dieser Entscheid sorgt für Irritation. Der SP-Kantonsrat und Rorschacher Schulpräsident Guido Etterlin kritisiert den Bildungsrat in einem parlamentarischen Vorstoss scharf: Der Bildungsrat habe sich von den Protesten gegen die Maskenpflicht «in die Knie zwingen» lassen. Dabei handle es sich bei den Protestierenden um eine «verschwindende Minderheit»: In der Region Rorschach mit etwa 35’000 Einwohnern seien gerade mal 15 Fälle bekannt, die die Maske auf der Mittelstufe verweigern würden.

«Dem Bildungsrat sollte bekannt sein, dass eine reine Empfehlung – auch wenn sie noch so dringlich ist – keine Wirkung zeigt. Niemand trägt freiwillig eine Maske. Und Masken nützen leider nur, wenn alle in einem Raum sie tragen», so Etterlin weiter. Sein Fazit:

«Die überwältigende schweigende Mehrheit ist nun schutzlos einigen aufgebrachten Eltern ausgeliefert, die mit diesem Vorgehen offensichtlich das Sagen haben.»

Der SP-Kantonsrat verlangt nun Antworten von der Regierung. Unter anderen will er wissen, wie die Regierung diese «Privatisierung der Pandemiebewältigung in der Schule» angesichts der «riesigen Ausbreitung der Omikron-Welle» beurteile.

Oberstufenlehrer: «Eigenverantwortung funktioniert nicht»

Negativ überrascht sind auch manche Lehrerinnen und Lehrer. «Es ist widersinnig, zu sagen, die Maskenpflicht habe Wirkung gezeigt – und gleichzeitig deren Aufhebung per Ende Januar anzukündigen, just zum Zeitpunkt des erwarteten Höhepunkts der Epidemie», sagt ein Oberstufenlehrer, der im Kanton tätig ist. Niemand in seinem Team verstehe die Mitteilung des Bildungsrats – weder die Massnahmenbefürworter noch jene, die eher kritisch seien gegenüber den Vorschriften.

«Man fühlt sich nicht ernst genommen, manche haben auch Angst. Der Gipfel ist der Satz, wonach die Eigenverantwortung der Eltern sicher dazu führen wird, dass der Grossteil der Schülerinnen und Schüler die Masken weiterhin tragen wird. Als ob das vorher jemals funktioniert hätte.»

Bei seinen eigenen Schülern beispielsweise habe sich im vergangenen Jahr gezeigt, dass nicht einmal dann freiwillig Masken getragen würden, wenn mehrere Klassenkameraden positiv auf Covid getestet worden seien, sagt der Oberstufenlehrer. Ausserdem sei es inkonsequent, die Maskenpflicht für die Lehrpersonen aufrechtzuerhalten, wenn sie für die Schüler aufgehoben werde. Denn: «Wenn die ganze Klasse keine Masken mehr tragen muss, nützt mir als Lehrer eine Maske auch nichts mehr gegen eine Ansteckung.»

Lehrerverband: Regelung «etwas widersprüchlich», aber umsetzbar

Patrick Keller, Co-Präsident Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverband St.Gallen. Bild: PD

Patrick Keller, Co-Präsident des Kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands St.Gallen, sagt: «Die Meinungen über die Maskenregelung für die Volksschule sind sehr unterschiedlich.» Auf die angekündigte Lockerung der Maskenpflicht für die Schülerschaft ab der 4. Klasse hin zu einer dringenden Empfehlung habe er eine Handvoll Reaktionen von Lehrpersonen erhalten – die Zahl sei klein, gemessen an den über 6500 Verbandsmitgliedern. «Dass die Vorschrift für die Schüler gelockert wird, nicht aber für die Lehrkräfte, wirkt etwas widersprüchlich», sagt Keller. Umsetzen lasse sich die angekündigte Regelung dennoch: «Wenn dann nur noch ein Teil der Schülerinnen und Schüler im Unterricht eine Maske trägt – dann ist es halt so.» Möglich sei, dass sich in manchen Klassen eine Eigendynamik entwickle: «Wenn beispielsweise in einer Klasse die grosse Mehrheit eine Maske trägt oder eben keine Maske trägt, kann es sein, dass die anderen Schüler unter Druck geraten.»

Tamara Wenzler, Präsidentin des Verbands Lehrpersonen Sektion St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Tamara Wenzler, Präsidentin des Verbands Lehrpersonen Sektion St.Gallen, hatte sich bereits am Samstag in unserer Zeitung mit deutlichen Worten an die Regierung gerichtet: «Handeln Sie nicht auf Kosten der Lehrpersonen! Wenn es nochmals Schulschliessungen geben sollte, dann sind Ihre Entscheidungen dafür verantwortlich. Skilager zu erlauben, obwohl der Bund seit Dezember davon abrät, Maskenpflicht abschaffen, obwohl eine Welle uns im Griff hat: Das sind Entscheidungen, die wir Lehrpersonen ausbaden müssen.»

Kanton: «Proteste tangieren den geordneten Schulbetrieb»

Der Kanton räumt ein, dass die Proteste von Eltern in einzelnen Gemeinden eine Rolle gespielt hätten beim Entscheid, die Maskenpflicht wieder zu lockern. «Sie waren nicht das vorrangige Kriterium, aber eines unter mehreren, das auch zu berücksichtigen war», teilt das St.Galler Bildungsdepartement auf Anfrage mit. Die Proteste in mehreren Gemeinden seien «erheblich» gewesen. Sie tangierten den geordneten Schulbetrieb und könnten diesen unverhältnismässig stören. Neben der Gesundheitsprävention liege auch ein geordneter Schulbetrieb im Interesse der loyalen Eltern und aller Schulkinder.

Auf wessen Empfehlung kam der Lockerungsentscheid zu Stande? Der St.Galler Bildungsrat habe seinen Entscheid nach Kontakten mit den Gesundheitsbehörden, dem kantonalen Führungsstab und der Ärzteschaft gefällt, so das St.Galler Bildungsdepartement. Zudem habe er die Verlautbarungen und Dispositionen des Bundesrates und seiner Fachleute berücksichtigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen