Meinung: Besser als eine Maskenpflicht wäre eine Teststrategie

MASKEN IN DER SCHULE Besser eine Maskenpflicht als eine Massenquarantäne Die Maskenpflicht in den Kantonen St.Gallen und Thurgau macht niemanden glücklich. Besser wäre eine konsequente Teststrategie. David Angst 10.09.2021, 17.30 Uhr

Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Wiedikon. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Situation in den Schulen gerät ausser Kontrolle. Ganze Schulklassen werden in Quarantäne geschickt. Nun haben die Kantone St.Gallen und Thurgau reagiert. Ab nächster Woche gilt wieder die Maskenpflicht. Wirklich glücklich ist darüber niemand. Insbesondere für die Lehrpersonen ist es eine Zumutung, den ganzen Tag mit Masken zu unterrichten. Ob diese im vollen Schulzimmer wirklich so viel nützen, das lässt sich bezweifeln.