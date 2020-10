Maske tragen in Dorfzentren: Warum dies in der Hauptgasse Appenzell gilt Die neusten Massnahmen zum Schutz vor Covid-19 sehen unter anderem eine Maskentragpflicht in «belebten Fussgängerbereichen von urbanen Zentren und Dorfkernen» vor. Die Verhältnisse sind im Appenzellerland zwar nicht mit der Multergasse in St.Gallen oder der Bahnhofstrasse in Zürich zu vergleichen, dennoch gilt es, die Abstände zu wahren. Mea McGhee 29.10.2020, 18.00 Uhr

Die Hauptgasse Appenzell zieht Einheimische wie Auswärtige an: Können die Abstände nicht gewahrt werden, heisst es hier Maske auf. Bild: Mareycke Frehner

Die Hauptgasse in Appenzell, die Oberdorfstrasse in Herisau, der Dorfkern von Teufen oder die Poststrasse in Heiden sind am ehesten als Flaniermeilen des Appenzellerlandes zu bezeichnen.

Wenn sich hier viele Passanten aufhalten und die Mindestabstände nicht eingehalten werden können, muss neu Maske getragen werden. Dies sehen die vom Bundesrat am Mittwoch verordneten Massnahmen vor. Konkret heisst es: Es müssen Masken getragen werden in «belebten Fussgängerbereichen von urbanen Zentren und Dorfkernen». Sobald es im öffentlichen Raum zu einer Ansammlung kommt, etwa an einem schönen Tag in einem Park, muss ebenfalls Maske getragen werden, wenn der Abstand von anderthalb Metern nicht eingehalten werden kann. Die Maskenpflicht gilt auch in den Aussenbereichen von Läden, Restaurants und Veranstaltungsorten sowie auf Wochenmärkten.

Die Leute sind vermehrt mit Maske unterwegs

«Die Hauptgasse Appenzell ist ein typischer Ort, an dem neu eine Maskenpflicht gilt, wenn viele Fussgänger unterwegs sind», sagt Roland Koster, Mediensprecher der Innerrhoder Kantonspolizei. Er hat festgestellt, dass seit einigen Tagen vermehrt Passanten im Dorf eine Maske tragen. Auch die Fusspatrouillen der Kantonspolizei würden sich an die Massnahmen halten, wenn viele Leute unterwegs seien, so Koster. «Wir setzen auf die Eigenverantwortung der Leute.» Die Polizisten würden Passanten, die keine Maske tragen, darauf hinweisen.

Seitens des Innerrhoder Gesundheitsdepartementes heisst es auf Nachfrage, man kläre mit dem Bezirk Appenzell die Situation bezüglich einer allfälligen Signalisation der neuen Regeln im öffentlichen Raum.

Situation erfordert Kraft

Alfred Sutter, Präsident des Verbandes Detailhandel Appenzell hat festgestellt, dass deutlich weniger Passanten im Dorf unterwegs sind, seit die Massnahmen verschärft worden sind. «Für ein gutes Verkaufsgespräch ist auch die Mimik wichtig», sagt Alfred Sutter. Die Maskentragpflicht erschwere dies. Von den Detailhändlern erfordere die Situation viel Kraft.

Appell an die Eigenverantwortung

An Örtlichkeiten mit erhöhtem Fussgängeraufkommen wie etwa Bahnhöfen oder in Einkaufszentren gelte die Maskenpflicht schon länger, sagt Georg Amstutz, Leiter Kommunikation des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Als einziger Ostschweizer Kanton hat Ausserrhoden die Massnahmen bereits am Montag verschärft. Auch an Wochenmärkten gibt es eine Maskenpflicht. Amstutz appelliert an die Eigenverantwortung der Leute: «Wenn es mit den Abständen knapp wird: Maske auf.»

Die Patrouillen der Ausserrhoder Kantonspolizei würden die Passanten auf allfälliges Fehlverhalten hinweisen. «Mit Augenmass und Fingerspitzengefühl», sagt Polizeisprecher Marcel Wehrlin. Ordnungsbussen bei Fehlverhalten können aktuell nicht ausgesprochen werden. Wer sich weigere, eine Maske zu tragen, müsste bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden.