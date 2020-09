Interview Mann tötet Unbekannte in St.Gallen – Psychiater über die Bluttat: «Das geschieht, wenn das Opfer nicht mehr als Mensch gesehen wird» Der Mann, der am Mittwoch in St.Galle eine 46-jährige Frau erschlagen hat, habe wohl an einer Schizophrenie oder einer wahnhaften Störung gelitten, vermutet der forensische Psychiater Thomas Knecht. Solche Taten seien sehr selten, aber kaum zu verdauen. Janina Gehrig 04.09.2020, 14.23 Uhr

Am Mittwoch ist eine 46-jährige Frau an der St.Galler Speicherstrasse von einem 22-jährigen Mann auf äusserst brutale Art erschlagen worden. Er wurde von den eintreffenden Polizisten erschossen. Raphael Rohner

Was geht in einem Menschen vor, der in eine Wohnung eindringt und eine wildfremde Frau totschlägt?

Thomas Knecht, leitender Arzt Forensische Psychiatrie Herisau. Daniel Ammann

Thomas Knecht: Als mögliche Erklärungsansätze gibt es die extrinsische und intrinsische Motivation. Bei extrinsisch motivierten Taten – der normalpsychologischen Variante – besteht zuvor ein äusserlicher, realer Konflikt, der eskalieren kann bis zum Einsatz von gröbster Gewalt. Beziehungsdelikte oder Raubüberfälle gehören dazu. Wenn man das Szenario im vorliegenden Fall anschaut, steht aber eine intrinsische Motivation im Vordergrund, bei der die Tat von inneren Kräften gesteuert wird. Es gibt ein innerliches Bedürfnis vom Täter, sich aggressiv auszuleben. Hier gibt es wieder zwei Varianten, die man in Betracht ziehen muss: Entweder hat der Täter eine Geisteskrankheit oder es handelt sich um eine hedonistische Tat und einen triebhaften Gewalttäter.

Woran denken Sie?

Bei triebhaften Gewalttätern, etwa Serienmördern, ist das Töten Selbstzweck. Solche Täter wissen, was sie tun und könnten ihr Handeln theoretisch unterlassen. Sie warten oft günstige Gelegenheiten ab, gehen mit nötiger Vorsicht und Umsicht vor und bringen ihre Opfer häufig an einen Ort, wo sie sich ungestört an ihnen vergehen können. Im vorliegenden Fall sieht es eher danach aus, dass der Täter sich selber ein Motiv aufgebaut hat, das für einen Normalbürger nicht nachvollziehbar ist. Er glaubt, eine Bedrohung oder Gefahr durch Gewalt vernichten zu müssen, die nicht real existiert. Hier ist der Täter nicht besonders vorsichtig und planmässig vorgegangen.

Er hat sich die Wohnung und das Opfer wohl zufällig ausgesucht und ist äusserst brutal vorgegangen. Spricht das für eine Krankheit?

Ja. Ich denke an eine schwere Geisteskrankheit mit einem akuten Schub, etwa eine paranoide Schizophrenie oder eine fortgeschrittene wahnhafte Störung. Für die Diagnose entscheidend ist, dass zwischen Täter und Opfer offensichtlich keine vorbestehende Beziehung und kein Konflikt bestanden hat. Nicht ausgeschlossen wäre auch, dass der mutmassliche Täter eine Psychose hatte und allenfalls unter Einfluss von Drogen gehandelt hat. Es gab schon ähnliche Fälle nach jahrelangem schweren Amphetaminkonsum. Aber dann wäre der Mann wohl vorher schon auffällig geworden.

Der Täter liess sich von der Polizei nicht davon abhalten, weiter auf die Frau einzuschlagen. Ist dieses Verhalten typisch in wahnhaften Zuständen?

Ja. Menschen entfalten in solchen Zuständen erstaunliche Kräfte, sie agieren völlig enthemmt. Sie haben dann nur noch eine Idee im Kopf. Wenn man sie davon abhalten will, bestärkt es sie eher noch dazu, die fixierte wahnhafte Idee zu einem Ende zu bringen.

Was führt dazu, dass ein Mensch überhaupt kein Mitgefühl mehr empfindet?

Das geschieht, wenn das Gegenüber nicht mehr als Mensch gesehen wird, in der Gedankenwelt entmenschlicht wird. Der Täter hat das Gefühl, er mache etwas Gutes, denkt vielleicht, er befreie die Welt von einem Übel. Es gibt kein Halten mehr. Nur, was der Täter wahrnimmt, ist dann für sein Verhalten entscheidend.

Können Sie das genauer erklären?

Wenn wir mitfühlen, Schmerz empfinden oder sehen, wie jemand Schmerz empfindet, werden gewisse Hirnregionen aktiv, die sogenannte Inselrinde und weitere Teile in den oberen Schläfenlappen. Die Informationen fliessen im Frontalhirn zusammen, wir empfinden etwas bewusst, etwa ein ablehnendes Gefühl dafür, anderen wehzutun. So können wir dann unser Verhalten steuern.

Wird dieses Verhalten durch aussen, etwa die richtige Erziehung, gelernt und gefördert?

Man kann die Empathiefähigkeit von Kindern fördern, indem man es ihnen vorlebt. Bei den meisten Charakterzügen existieren aber schon von Anfang an Unterschiede. Gemütskälte kann man schon im Kindesalter nachweisen, etwa, wenn Kinder immer wieder Tiere quälen.

Warum empfinden Schizophrene nicht mehr «richtig»?

Aus der Kriminalgeschichte weiss man, dass Leute zum Beispiel nach einer Stirnhirnverletzung keine menschlichen Empfindungen mehr haben können. Bei Krankheiten wie der Schizophrenie ist der Dopaminstoffwechsel im Gehirn gestört. Der Kampf- und Fluchttrieb kann überstark werden, das Einfühlungsvermögen gegenüber anderen Menschen kann ausgelöscht werden - zumindest vorübergehend.

Wie häufig kommt Schizophrenie vor?

Weniger als ein Prozent der Bevölkerung ist von dieser Krankheit betroffen. Und längst nicht jeder Schizophrene ist gefährlich. Ungünstige Verläufe zeigen vor allem jene Betroffene, bei denen eine Persönlichkeitsstörung hinzukommt, die schon vor der Krankheit auffällig waren. Gefährlich ist die Krankheit auch, wenn Probleme mit Alkohol oder Drogen als enthemmender Zusatzfaktor ins Spiel kommen.

Solche Taten sind also sehr selten?

Ja, es ist ein seltenes Phänomen bei einer sonst schon seltenen Grundstörung. In der Schweiz gibt es jährlich rund 50 Morde oder vorsätzliche Tötungen, kaum einer kann durch Psychosen erklärt werden. Solche Taten sind so weit weg von einem normalen menschlichen Erleben. So selten sie sind, umso mehr beschäftigen sie einen. Es ist mehr, als wir verdauen können.

Hätte das Umfeld eine solche Tat vorhersehen können? Wie alarmierend ist es etwa, wenn jemand Gewaltfantasien wälzt?

Fast jeder Mensch hat mal Gewaltfantasien. Wenn diese auf dem Boden von sonst gesunden Personen mit vernünftigen Zügen gedeihen, können diese sogar eine durchaus entspannende, reinigende oder ausgleichende Wirkung haben. Wenn uns etwas aufregt, können wir das mit Gewaltfantasien abschwächen. Wenn aber jemand mit schwacher Impulskontrolle starke Feindbilder projiziert und zusätzlich enthemmt wird, kann die Fantasie unkontrollierbare Züge annehmen. Oft werden die Fantasien durch Gewaltspiele ausgearbeitet, bis jemand zum Handlungsausbruch gedrängt wird. Dann sollte man hellhörig werden.

Wie wahrscheinlich sind nun Nachahmungstaten durch andere gestörte Geister?

Da bin ich relativ unbesorgt. Aber es sind schon viele Leute da, die solche Fantasien wälzen. Es wird immer wieder einmal solche Fälle geben. Ob diese dann angekickt wurden durch solche Taten, lässt sich im Einzelfall kaum mehr feststellen.