Mann mit Schnauz bedroht Migrol-Mitarbeiter in Goldach mit Messer und flüchtet mit Beute – Fahndung läuft

Ein bewaffneter Mann hat am frühen Montagmorgen einen Raubüberfall auf den Migrol-Tankstellenshop an der St.Gallerstrasse in Goldach verübt. Ihm fielen über 1000 Franken und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Franken in die Hände. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.

15.06.2020, 15.24 Uhr