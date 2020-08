Mann an Party in Sennwald von mehreren Unbekannten verprügelt und verletzt worden – Polizei sucht Zeugen Am Samstagabend kam es bei einer Party in Sennwald zu einem Streit, bei dem ein 26-jähriger Mann von mehreren Unbekannten verprügelt worden ist. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 04.08.2020, 12.18 Uhr

Die gesuchten Männer sind 16 und 20 Jahren alt. Symbolbild: PD

(kapo/dar) Am Samstagabend, am 1. August in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, ist ein 26-Jähriger an der «Press n Play Party» in einer Partyhalle im Hof von mehreren Männern im Streit unbestimmt verletzt worden. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.