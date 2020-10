«Man kann nicht immer nur Völkerball spielen» – Das Tanzverbot verunsichert die Appenzeller Turnerfamilie Unterhaltungen der Turnvereine sind abgesagt, die Wettkampfsaison noch fern: Auf tänzerische Elemente und Choreografien in Turnstunden kann momentan verzichtet werden. Mea McGhee 23.10.2020, 12.00 Uhr

Für Mitglieder von Frauen- und Männerriegen stellt sich coronabedingt die Frage, ob und wie sie ihre Turnstunden abhalten sollen. Bild: APZ

Vor einer Woche wurde für das ganze Appenzellerland wegen Corona ein Tanzverbot verordnet. Dies hat viele Turnerinnen und Turner verunsichert. Aerobic, Kreistänze, Choreografien mit tänzerischen Elementen: Was ist noch erlaubt?

Beim Vorstand des Appenzellischen Turnverbandes (ATV) gingen in den letzten Tagen zahlreiche Fragen ein. Appenzell Innerrhodern hat die Regeln inzwischen den Bundesvorgaben angeglichen und in Sachen Tanzverbot zudem eine Angleichung an die Regelung im Kanton St.Gallen vorgenommen. Die Kantonskanzlei schreibt:

«Tanzen in Fitnessstudios, Sportvereinen, Tanzschulen und ähnlichen Einrichtungen bleibt damit möglich, soweit der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird.»

Dies sei auch in Ausserrhoden so, teilt der Kommunikationsdienst des Kantons auf Anfrage mit.

Frauen- und Männerriegen starten Umfragen

Bruno Eisenhut, Präsident des Appenzellischen Turnverbandes. Bild: PD

Die Coronafälle nehmen auch im Appenzellerland zu und damit die Verunsicherung. ATV-Verbandspräsident Bruno Eisenhut weiss von Männer- und Frauenriegen, die ihre Mitglieder befragen, ob sie unter den gegebenen Umständen überhaupt weiterhin Turnstunden besuchen wollen. Unklar sei auch, ob die Wintermeisterschaften in den Mannschaftssportarten wie geplant durchgeführt werden können.

Bruno Eisenhut sagt: «Wir raten den Leiterinnen und Leitern, in den Turnstunden unbestrittene Inhalte anzubieten.» Die Wettkampfsaison sei noch weit weg, Turnunterhaltungen können nicht stattfinden. Entsprechend bestehe keine Notwendigkeit, tänzerische Elemente zu üben. Die allgemeinen Schutzbestimmungen sehen vor, dass in den Gängen und Garderoben der Turnhallen Masken getragen werden. Diese dürfen erst beim Eintritt in die Sporthalle abgenommen werden. In den Turnstunden gilt es, genügend Abstand zu halten.

Präsident von Swiss Olympic an der Delegiertenversammlung

Der ATV ist der grösste Sportverband im Appenzellerland. Entsprechend viele Mitglieder nehmen jeweils an der Delegiertenversammlung teil. Diese ist heuer auf den 28. November in Speicher angesetzt. «Wir wollen die DV in jedem Fall durchführen, eventuell mit beschränkter Teilnehmerzahl», sagt Eisenhut. 2020 hätten so viele Anlässe der Turner abgesagt werden müssen, da sei es wichtig, sich wieder einmal zu treffen.

Im Buchensaal in Speicher ist ein attraktives Programm mit fünf Rednern geplant, unter anderem hat Jürg Stahl, Präsident von Swiss Olympic, eine Carte blanche erhalten. Im Rahmen der statutarischen Traktanden gilt es, die Nachfolger für den ATV-Präsidenten sowie ein weiteres Vorstandsmitglied zu wählen. «Unser Wunschkandidat ist bereit, das Präsidium zu übernehmen», ist Bruno Eisenhut erfreut. Der Name werde Ende Oktober bekanntgegeben.

Turnfest: Noch mehr Anmeldungen als beim ersten Anlauf

Mit dem Appenzeller Kantonalturnfest in Teufen fiel diesen Sommer der grösste Anlass der Appenzeller Turnerfamilie Corona zum Opfer. Zunächst hätte etwas die Motivation gefehlt, die Durchführung erneut zu planen, sagt Bruno Eisenhut. Nun soll das Appenzeller Kantonale aber 2021 stattfinden.

Es hätten sich noch mehr Teilnehmende angemeldet als für 2020. Damit hatten die Organisatoren nicht gerechnet, zumal im kommenden Jahr auch das St.Galler Kantonalturnfest auf dem Programm steht. Und was, wenn sich die Coronakrise bis im kommenden Sommer nicht bessert? Eisenhut sagt:

«Eines ist sicher: Es wird nicht kein Turnfest geben.»

Allenfalls müsste das Rahmenprogramm angepasst werden. Die Turnerinnen und Turner bräuchten Ziele. «Man kann nicht immer nur Völkerball spielen.»