Mäuseplage Kleine Nager, nie gekannte Schäden: Schermäuse pflügen die Graslandflächen in der Ostschweiz um Der schädlichste Nager im Schweizer Grasland ist die Schermaus. Das bekommt nach dem Kanton Thurgau nun auch der Kanton St.Gallen zu spüren. Die schlauen Mäuse beeindrucken weder Regen noch Schnee. Die Ursachen der Mäuseplage sind nach wie vor ein Rätsel. Christoph Zweili 10.03.2021, 05.00 Uhr

Das umgepflügte Feld von Bauer Peter Fässler in Jonschwil. Bild: Arthur Gamsa

Saftiggrün müsste das Grasland leuchten. Tut es nicht, im Gegenteil: Das 85 Aren grosse offene Feld in Jonschwil gleicht einem braunen Acker. Ähnlich sieht es bei den Nachbarn aus. Die Wiesen sind völlig von Mäusebauten durchlöchert, die Wurzeln der Graspflanzen abgenagt, die Grasnarbe ist kaum mehr zu sehen.

Über den Winter haben sich Schermäuse explosionsartig ausgebreitet, «noch nie so schlimm wie in diesem Jahr», wie alte Bauern erzählen. Unter der 80 Zentimeter tiefen Schneedecke herrschte ein gut isoliertes Mäuse-Eldorado, «ungestört haben die kleinen Nager die Wurzeln der angesäten Kunstwiese angeknabbert», sagt Bauer Peter Fässler in Jonschwil mit seinem 30-Hektare-Betrieb.

Peter Fässler, Bauer.

Bild: Arthur Gamsa

Die gefrässigen Pelztiere nutzten die Zeit für versteckte Schäferstündchen: Munter produzierten sie Nachwuchs – und das mitten im Winter. Die weiblichen Tiere können bereits im Alter von nur 14 Tagen schwanger werden. Ihre Tragzeit dauert gerade mal drei Wochen. Ein einziges Pärchen kann bis zu 100 Nachkommen pro Jahr gebären.

«Mäuse sind äusserst aktiv», sagt Daniela Paul, Pflanzenbau-Spezialistin am Landwirtschaftlichen Zentrum in Flawil.

«Sie passen sich rasch an veränderte Lebensbedingungen an, können schwimmen und trotzen dem Wetter.»

Im Futterbau werden die Tiere rasch zum Problem. Mäuse fressen täglich etwa so viele Wurzeln, wie sie selber wiegen, also bis zu 150 Gramm. Die ausgeworfenen Erdhaufen erschweren die Mäharbeiten und begünstigen das Aufkommen von Unkraut. Gelangt die aufgewühlte Erde zudem ins Futter, nimmt dessen Qualität ab. Sind weniger als 15 Prozent Futtergräser übrig, spricht man von einem Totalschaden.

Für einige Bauern sei die Situation daher dramatisch, sagt Daniela Paul. «Das Grünfutter ist ihr Kapital, um Milch oder Fleisch zu produzieren.» Oft erwarteten sie von den Beratern des Landwirtschaftlichen Zentrums rasche Hilfe.

«Doch wir bringen keinen Zauberstab mit, wenn wir aufs Feld gehen.»

Kommt dazu: Stellt Bauer A Fallen auf, wandern die braungrau bis rotbraunen Winzlinge mit stumpfem Kopf und kleinen, fast völlig im Pelz versteckten Ohren und behaartem Schwanz rüber zum Bauern B – und belegen dort die Bauten ihrer Vorgänger.

Thyas Künzle, Berater am Landwirtschaftlichen Zentrum in Flawil, schätzt den Befall auf Fässlers Land auf rund 300 Tiere pro Hektare.

«Da ist der Mensch machtlos – die Natur ist stärker. Die Bekämpfung lohnt sich nur unter 40 Mäusen pro Hektare.»

Mäuseplagen gibt es immer wieder. Seit über 100 Jahren werden sie erforscht, aber die einzelne bestimmende Ursache ist noch immer nicht gefunden. Es fehlt die natürliche Dezimierung des Mäusebestandes. So können die Nager all ihre Energie auf die Reproduktion verwenden. Die milde, trockene Witterung spielt den Tieren in die Karten.

Egal, ob Peter Fässler – mitten im Grünland-Gürtel im Kanton St.Gallen gelegen – nach links oder nach rechts schaut: Die benachbarten Bauern sind gleichermassen betroffen. Im vergangenen Jahr hat er noch fünf Grasschnitte gemacht. Daran brauche er momentan nicht einmal zu denken.

«Irgendwann bist du machtlos gegenüber der Natur.»

Existenzängste hat der Landwirt, welcher das Futter für seine Tiere auf seinem Land produziert, noch nicht:

«Ich habe genug Futtermittel für meine 30 Milchkühe. Wir Bauern haben aus der Trockenheit von 2018 gelernt.»

Die aktuellste Momentaufnahme des «Schermaus-Radars» der Landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroscope. Grafiken: Cornel Stutz

Cornel Stutz von der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroscope ist der Mäuseexperte. Der Agronom hat zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Futterbaus den «Schermaus-Radar» erarbeitet. Dieser zeigt seit 2010 auf, wie sich der Mäusebestand an über 50 Standorten der Deutsch- und Westschweiz entwickelt hat. Die aktuellsten, für unsere Zeitung exklusiv ausgewerteten Zahlen zeigen, dass die Schermaus-Bestände auf dem Thurgauer Seerücken zurückgegangen sind. Aktuell spricht Stutz von grossen Mäuseschäden im Neckertal, im unteren Toggenburg, im Rickengebiet, aber auch im Gebiet um Flawil. Im Gesamten ziehe sich die Schäden aber vom Fürstenland das Toggenburg hinauf und herunter ins Rheintal und bis an den Bodensee.

«Sehr dramatisch ist es in der Gemeinde Kirchberg, wo die Landwirte seit vielen Jahren mit hohem Mäusedruck zu kämpfen haben.»

Mäusefang kennt keine Saison. Am effizientesten ist es zu Vegetationsbeginn, wenn die Populationen noch klein sind. Bauer Martin Künzli in Kirchberg zeigt, wie man die Fallen richtig setzt.

Bild: Arthur Gamsa

Martin Künzli ist einer von 150 Bauern in der Gemeinde Kirchberg im äussersten Nordwesten des Toggenburgs. Auf 15 Hektaren bewirtschaftet er Graslandflächen für seine 25 Milchkühe. Daneben mästet er Schweine. Noch vor kurzem hat er Fallen in die Mäusegänge gestellt.

«Keine zehn Minuten später hörte ich den Schlagbolzen mit einem Knall heruntersausen.»

Inzwischen mache das kaum mehr Sinn. «Schauen sie, was die mit meinem Land gemacht haben», sagt der 47-Jährige.

Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa Bild: Arthur Gamsa

Eine Ursache für die Mäuseplage könnte die Reduzierung der Lebensgrundlagen der natürlichen Gegenspieler der Mäuse sein. Die Pelztiere sind Nahrung für Greifvögel wie Eulen und Bussarde, aber auch für Fuchs, Marder, Iltis und Wiesel. In Kirchberg gebe es allerdings keine Füchse mehr, «sie sind alle am Staupevirus eingegangen», sagt Künzli.

Die Betriebe seien gewachsen, die bewirtschafteten Flächen grösser geworden, während die Zahl der Bauern abnehme. Die Landwirte, Agronomen und Jagdgesellschaften müssten zusammenarbeiten, wünscht sich der Bauer:

«Das ganze Tal müsste sich an der Mäusejagd beteiligen.»

Er weiss noch nicht, was er nun tun soll: «Entweder muss ich Futter zukaufen oder ich muss Kühe verkaufen.»

Irgendwann, so sagt die Lehre, fällt die Mäusepopulation wieder in sich zusammen – so plötzlich und unerklärlich, wie sie begonnen hat. Oder der Zyklus beginnt von Neuem. Fachleute gehen davon aus, dass gewisse Regionen ständig mit der Mäuseplage werden leben müssen.