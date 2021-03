Mäuseplage «Das isch en chaibe Chrampf»: Die Feldmauserin ist bei Wind und Wetter auf dem Feld – an Reaktionen auf ihren Beruf gibt es alles Sie ist unterwegs mit 120 «Superkatzen» und wurde schon als «Mörderin» betitelt. Die Bernerin Kathrin Hirsbrunner ist Feldmauserin von Beruf. Die einzige in der Schweiz. Christoph Zweili 15.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kathrin Hirsbrunner, einzige professionelle Mäusejägerin der Schweiz.

Bild: Nadia Schärli

Frühlingszeit ist Jagdzeit. Mäusejagdzeit. Kathrin Hirsbrunner, die erste und bisher einzige professionelle Feldmauserin der Schweiz, bringt seit 2006 Wühlmäuse zur Strecke, obwohl sie gar nicht in der Landwirtschaft gross geworden ist – inzwischen bereits 90'000 Tiere. Seither lebt sie – wenn auch bescheiden – davon, dass sie auf Anfrage die von Bauern und Hobbygärtnern gleichermassen gefürchteten Schermaus-Populationen in Obst- und Gemüsekulturen sowie Grünlandflächen erledigt. Die Mäuse sind überall da, wo sie Futter finden, können also ganze Ernten vernichten. Die bald 64-jährige Bernerin war aber auch schon für die Fifa und verschiedene Flughäfen tätig.

Die gelernte Bildhauerin und autodidaktische Quereinsteigerin ist inzwischen so bekannt, dass sie sich ihre Jobs aussuchen kann. Statt selber aufs Feld zu gehen, gibt sie ihr Handwerk immer mehr an die Landwirte weiter – zum Beispiel im st.gallischen Kirchberg, das seit Jahren mit einem hohen Mäusedruck kämpft.

Feldmauser gab es früher einige, zum Beispiel im Rheintal. Hand aufs Herz: Sind Sie wirklich die Einzige, die heute schweizweit diesen ausgestorbenen Beruf ausübt?

Kathrin Hirsbrunner: Meines Wissens schon, ja. Es gibt zwar Schüler oder Pensionierte, die Mäuse fangen, aber jeweils nur in unmittelbarer Umgebung ihrer Dörfer.

Sie aber kann man über Ihre Ein-Frau-Firma «Mousetrap» (Mausfalle) schweizweit buchen?

Ja. Ich wohne zwar am Thunersee, komme aber weit herum – anfangs auch vor allem in der Deutschschweiz. Diese Zeiten sind allerdings vorbei: 450 Kilometer weit in die Ostschweiz fahren und zurück – und das für 40 Franken pro Fahrt: Ich hatte unzählige Aufträge von Obstbauern in der Ostschweiz. Das tue ich mir heute nicht mehr an. Samnaun hat mich zum Beispiel für drei Monate angestellt – hier habe ich 2015 rund 20 Bauern das Mäusefangen gelehrt, in 44 Arbeitstagen 367 Maulwürfe gefangen und zig Wühlmäuse erlegt. Ob ich einen Auftrag annehme oder nicht, hängt vom Auftraggeber und vom konkreten Auftrag ab.

Wie werden Sie in Ihrem Beruf wahrgenommen?

Das ist «en chaibe Chrampf für wenig Geld». Ohne Prestige. Ich bin bei Wind und Wetter auf dem Feld unterwegs.

Das kann nicht alles sein: Sie sind doch die, die Mäuse umbringt!

Da gibt es alles an Reaktionen. Es gibt Leute, die finden: Das ist toll, was du machst. Rund um die Städte, wo die Landwirtschaft weit, weit weg ist, wurden mir schon polizeiliche Anzeigen angedroht. Ich wurde schon als «Arschloch» und als «Mörderin» betitelt. Und habe mich dennoch mit meiner Tätigkeit arrangiert. Das Ganze hat zwei Seiten: Mein Ruf als Mäusefängerin ist das eine. Ich habe tagelange Arbeit nicht verrechnet, weil ich das noch nicht unter «professionell» abgebucht haben wollte. Nach 50'000 Mäuse habe ich gesagt: Jetzt beherrsche ich es!

Das tönt, als suchten Sie einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin …

Ich habe Aufträge für zwei Personen bis im Herbst. Doch eine Nachfolge ist nicht in Sicht.

Ihre Agenda ist ständig voll?

Ich könnte permanent arbeiten. Heute leere ich aber keine Zehn-Hektaren-Flächen mehr. Das sage ich den Bauern auch, die anrufen.

Sie lassen sie im Stich?

Nein, das tue ich nicht. Ich biete ihnen an, dass ich ihnen zeige, wie man die Mäusefallen richtig setzt und wie man bei grossen Flächen vorgehen muss. Ich erkläre das ganze Handwerk, damit sie fähig sind, das selber zu machen. Dies unter der Bedingung, dass sie auch wirklich Fallen kaufen und sie ihre Parzellen mäusefrei halten können. Im Winter haben die Bauern Zeit dafür. Ich habe es vorgelebt und das Ziel, effizient Mäuse zu fangen, nach zwölf Jahren erreicht: Es geht, wenn man will. Man kann mit mechanischen Fallen die Mäuse effizient aus dem Boden holen.

Da klingt auch etwas Enttäuschung mit.

Die Landwirte müssen «die Hindere füreneh», sich selber engagieren und etwas tun. Bei mir war plötzlich die Erkenntnis da: Ich muss das Prinzip umdrehen – ich leite die Landwirte an. Die Fallen setzen müssen sie selber. Das Handwerk geht sonst verloren.

Der Bezug zu den Nagern war Ihnen nicht in die Wiege gelernt: Sie sind vielmehr Autodidaktin?

Ich habe eigentlich Bildhauerin gelernt, arbeitete dann als Arbeitsagogin in einem Sozialwerk, bis es mir da zu langweilig wurde. Im Jahr 2003 wurde dann ein Dokumentarfilm über den letzten Feldmauser gezeigt. Dann wurde mir klar – in seine Fussstapfen will ich treten! Bis 2007 habe ich noch etwas nebenbei gemacht, dann konnte ich davon leben.

Schermaus beim Fressen am Rand eines Teppichs aus Brunnenkresse.

Bild: Imago Stock&people

Was darf eine Mauserin? – was ist erlaubt und was nicht?

So paradox das tönt – es ist alles erlaubt. Wichtig ist für mich: Obwohl die Wühlmaus ein Schädling ist, will ich dem Tier trotzdem mit Respekt begegnen und einen «humanen» Tod ermöglichen. Ich strecke alle Mäuse – das ist ein sauberer, sekundenschneller Tod.

Spitzmäuse sind geschützt, aber sonst …?

Auf Hermelin und Wiesel muss man besonders achten. Das sind die besten Mäusefänger. Auch Füchse sollte man nicht abschiessen – ein Fuchs frisst rund 3500 Mäuse pro Jahr.

Sie selber stellen Fallen – es gibt aber auch Bauern, die die Mäuse mit einem Abgasschlauch vergasen …

Idiotischerweise ist das erlaubt. Ich will den Boden und all die andern Lebewesen aber nicht noch mehr zerstören. Rücke ich alleine aus, nehme ich nebst Gummistiefeln, Handschuhen, Lochschneidern und Absteckfähnchen rund 120 meiner «Superkatzen», die sogenannten «Topcat-Fallen» mit – ohne Gift und Köder.

Was geben Sie den Bauern heute mit auf den Weg?

Sie sollen sich selber engagieren und sich nicht einfach auf fremde Hilfe verlassen. Ich lehre sie, die Spuren zu lesen: Sie sehen es dem Boden an, wo eine Maus gegraben hat. Dort müssen sie den Laufgang suchen, ein Loch graben und die Falle setzen – früher oder später läuft die Maus dann direkt hinein. Was den Zeitpunkt angeht, stehen die Landwirte aber in der Verantwortung: Steht das Gras zu hoch, ist der Zeitpunkt verpasst. Oft reagieren die Bauern zu spät!