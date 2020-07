Lustenau: Internationale Foto-Schnitzeljagd soll Freude am Velofahren vermitteln Der Verein Agglomeration Rheintal will der Bevölkerung Lust aufs Velofahren vermitteln. Die Schnitzeljagd findet den ganzen Sommer über statt. 15.07.2020, 05.00 Uhr

Reto Friedauer, Präsident Verein Agglomeration Rheintal, lanciert die Foto-Schnitzeljagd bei der grünen Grenze beim Bruggerloch in Höchst (ein möglicher Zielort der Schnitzeljagd). Bild: PD

(pd) Viele Projekte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beschäftigen sich mit dem Veloverkehr. Im Zentrum dieser Prozesse steht die Verbesserung der Infrastruktur. Dem Verein Agglomeration Rheintal ist es deshalb wichtig, bei der Bevölkerung «die Kultur und die Freude am Velofahren zu wecken», wie in der Mitteilung über die Lancierung der Velotal-Foto-Schnitzeljagd steht.

Zu diesen Massnahmen zählen auch Feste wie «Mir pfiffand uf d’Grenz», bei dem 2018 die verbesserte Veloverkehrsinfrastruktur zwischen Höchst und St.Margrethen gefeiert wurde. «Es war eine Freude, wie die Orte das Fest im Zeichen des Velos gemeinsam durchführten und einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben», sagt Reto Friedauer, Gemeindepräsident von St.Margrethen und Präsident des Vereins Agglomeration Rheintal.

Spielregeln der Schnitzeljagd bewusst einfach gehalten

Auch das «Festivelo», das dieses Jahr den ganzen Sommer in Lustenau stattfindet, zielt in diese Richtung. «Mit der Velotal-Foto- Schnitzeljagd möchten wir alle ermutigen, das Velo auch grenzüberschreitend zu nutzen. Die Absicht ist, dass das Velo dann nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Alltag mehr benutzt wird.» Die Spielregeln der Schnitzeljagd hat man bewusst ganz einfach gehalten. Mindestens vier von 15 möglichen Zielorten sollen angefahren und mit Foto festgehalten werden.

Dabei muss sich mindestens ein Zielort in der Schweiz bzw. in Österreich befinden. Detailinformationen sind unter www.velo tal-rheintal.com abrufbar. Velotal Rheintal ist eine Initiative des Landes, des Kantons und der Gemeinden des Vorarlberger und St. Galler Rheintals. Ziel ist es, die Freude am Radfahren beidseits des Rheins und vor allem grenzüberschreitend zu wecken und zu fördern.