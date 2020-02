Lukas Reimann und die falschen Zahlen: Wie der St.Galler SVP-Nationalrat vor der Abstimmung über die Behördenlohn-Initiative Fake News verbreitet Um für die JSVP-Initiative zu weibeln, operiert SVP-Nationalrat Lukas Reimann mit fragwürdigen Mitteln. Janina Gehrig 07.02.2020, 19.13 Uhr

Vier Tage vor der Abstimmung legt sich der St.Galler Nationalrat Lukas Reimann noch einmal ins Zeug für die Initiative «Behördenlöhne vors Volk», welche die Junge SVP des Kantons St.Gallen zusammen mit Vertretern der Jungfreisinnigen und der GLP lanciert hatte. In einem auf Facebook platzierten Video ruft er dazu auf, die Vorlage am Sonntag anzunehmen, die ein weitreichendes Mitbestimmungsrecht für die Entschädigung von Gemeinde- und Schulbehörden verlangt:

«Die Steuerzahler sollen entscheiden, wie viel Stadträte, Stadt- und Gemeindepräsidenten verdienen», sagt Reimann vor der Kulisse der Berner Altstadt in die Kamera. Wenn erst einmal das kantonale Recht geändert worden sei, könne man darüber diskutieren, «ob 280'000 Franken für eine Stadtpräsidentin und daneben 120'000 Franken eines Nationalratsmandats plus Spesen und Verwaltungsratsmandate nicht zu viel» seien. Für Reimann ist «die halbe Million, die jemand damit in einer kleinen oder mittelgrossen Stadt abkassiert», zweifellos zuviel Lohn.

Gemeint ist Thomas Müller

Nur: Gibt es tatsächlich eine Gemeindepräsidentin im Kanton St.Gallen, die rund 400'000 Franken abkassiert? Um die Wiler Stadtpräsidentin Susanne Hartmann, deren Lohn bereits 2017 mit einer Initiative von SVP-Stadtparlamentarier Erwin Böhi gekürzt werden sollte, kann es nicht gehen. Sie bekommt für ihr Vollzeitmandat einen Bruttolohn von 231'678 Franken plus Spesen.

Auf Nachfrage rückt Lukas Reimann mit dem Namen heraus. Das Lohnbeispiel betrifft einen aus den eigenen Reihen, der jedoch kein politisches Amt mehr innehat: Thomas Müller. Der im Dezember abgetretene Stadtpräsident von Rorschach und ehemalige SVP-Nationalrat habe rund 400'000 Franken verdient, sagt Reimann. Die Zahlen will er einem «Weltwoche»-Artikel mit dem Titel «Der SVPler ist am teuersten» aus dem Jahr 2012 entnommen haben. Tatsächlich hatte das Magazin Müllers Gesamtlohn auf rund 320'000 Franken geschätzt, womit er auf Rang zwei der Spitzenverdiener unter den Schweizer Stadtpräsidenten landete.

Lukas Reimann, St.Galler SVP-Nationalrat. (KEYSTONE/Alessandro della Valle) Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Zahlen sind falsch, die Person nicht mehr im Amt

Allerdings erwiesen sich die von der «Weltwoche» publizierten Zahlen bereits 2012 als falsch. Sein Gesamteinkommen belaufe sich auf rund 225'000 Franken, berichtigte ein verärgerter Thomas Müller damals. Gemäss Erhebungen dieser Zeitung aus dem Jahr 2017 wurde Müllers Stadtpräsidentenlohn ebenfalls mit rund 225'000 Franken beziffert – allerdings fehlt hier die Entschädigung für das Nationalratsmandat, das je nach Anzahl Kommissionen, denen ein Parlamentarier angehört, sowie Arbeitsaufwand sehr unterschiedlich ausfällt.

Trotzdem stellt sich die Frage, warum Reimann mit Zahlen und Namen operiert, die falsch oder nicht mehr aktuell sind, um Abstimmungspropaganda zu betreiben. Er habe damit aufzeigen wollen, welche Löhne theoretisch erzielt werden könnten, sagt er. Um dies zu untermauern, macht er weitere fiktive Beispiele, etwa von Stadträten, die zugleich Ständeräte sein und damit sehr hohe Löhne erzielen könnten. Reimann, der selber laut eigenen Angaben keinerlei bezahlte Mandate angenommen hat, sagt, es sei für ihn eine derart grosse Ehre, Nationalrat zu sein, dass er den Job sogar gratis machen würde.

Bereits einmal in Widersprüche verstrickt

Es ist nicht das erste Mal, dass Reimann mit Zahlen operiert, die nicht überprüfbar oder gar falsch sind. So legte der St.Galler Politiker 2015 einen Massnahmenkatalog vor, um den radikalen Islam in der Schweiz zu bekämpfen. Seine Forderungen unterlegte er mit Zahlen, die angeblich vom Bund stammten. So sprach er von rund 2000 gewaltbereiten und weiteren 40'000 radikal eingestellten Moslems in der Schweiz. Als der «Tagesanzeiger» die Zahlen in Frage stellte, da gar keine Erhebungen dazu existieren, krebste Reimann zurück und sprach von einer «vorsichtigen Schätzung».