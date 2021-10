Die Luftqualität in der Stadt St.Gallen ist besser geworden

Luftqualität Die Luft in der Stadt St.Gallen ist besser geworden – dank der Pandemie, trotz der Flugshow Durch die Coronamassnahmen ist die Stickstoffdioxid-Belastung in der Stadt zurückgegangen. Doch erst kürzlich hat die WHO den empfohlenen Grenzwert der Stickstoffdioxide angepasst – verglichen mit diesem Wert, muss noch einiges getan werden. Beim Verkehr und den Heizungen ist anzusetzen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 18.10.2021, 05.00 Uhr

Die PC-7-Flugstaffel ist im Rahmen einer Olma-Flugshow über die Stadt St.Gallen geflogen. Bild: Sandro Büchler

Am ersten Olma-Wochenende flog die PC-7-Flugstaffel tosend über die Stadt St.Gallen und sorgte damit nicht bei allen für Begeisterung. Die Olma-Flugshow löste bei den Grünen und Jungen Grünen der Stadt Kritik aus. Ein «unnötiger CO 2 -Ausstoss». Laut einer Armeesprecherin verursache die Luftwaffe 0,3 Prozent der CO 2 -Emissionen aller in der Schweiz energetisch genutzten Brenn- und Treibstoffe. Dennoch: Was für einen Einfluss hat eine solche Flugshow auf die Luftqualität der Stadt St.Gallen?

In der Luft gibt es eine Grenzschicht. Die Luft, die sich über dieser Grenze befindet, kehrt nicht zurück zum Boden. «Abgase von Flugzeugen gehen in die Höhe. Das hat Auswirkungen auf das Klima, aber weniger auf die Luft, die wir einatmen», sagt Susanne Schlatter, stellvertretende Leiterin der Sektion Luftqualität des Kantons St.Gallen. Die Flugshow habe sich nicht in den Messwerten der Stadt gespiegelt.

Coronamassnahmen sorgten für eine bessere Luft

Ein Blick auf die Stickstoffdioxid-Belastung der Stadt zeigt, dass es im 2020 einen klaren Knick nach unten gab. Grund dafür war der milde und stürmische Frühling sowie die verringerte Verkehrsaktivität während des Lockdowns. Die Jahresmittelwerte nahmen um 10 bis 15 Prozent ab. Der gesetzliche Grenzwert für Stickstoffdioxid-Belastung liegt bei 30 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dieser Wert wird zum Beispiel am Blumenbergplatz mit dem Jahresmittelwert von 35 Mikrogramm Stickstoffdioxid (NO 2 ) nach wie vor überschritten. Eine hohe Stickstoff-Konzentration kann sich negativ auf die Gesundheit, vor allem auf die Atemwege, auswirken.

«Ostluft» überwacht die Luftqualität In der Ostschweiz wird unter dem Namen Ostluft die Luftqualität überwacht. Zu Ostluft gehören die Kantone Glarus, St.Gallen, Schaffhausen, Thurgau, Zürich, Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden und das Fürstentum Liechtenstein sowie Teile des Kantons Graubünden. In diesem Gebiet wird an über 20 Standorten die Luftqualität anhand der Leitschadstoffe Stickstoffdioxid (NO 2 ), Feinstaub PM10 und Ozon (O 3 ) mit automatischen Messstationen erfasst. Seit 2001 werden die Daten gemeinsam erhoben, ausgewertet und die gewonnenen Erkenntnisse veröffentlicht. Ostluft wird von Mitarbeitenden der kantonalen und städtischen Luftreinhaltefachstellen getragen. (red)

Vor kurzem hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den empfohlenen Grenzwert für Stickstoffdioxide von 40 Mikrogramm auf 10 Mikrogramm runtergesetzt. Die WHO rechnet Schätzungen zufolge, dass die Belastung durch Luftverschmutzung jährlich 7 Millionen vorzeitige Todesfälle verursachen wird. Praktisch alle Messstandorte in der Stadt St.Gallen überschreiten den neuen Grenzwert der WHO.

Diese neue Empfehlung löst bei der stellvertretenden Leiterin der Sektion Luftqualität Verwunderung aus. Susanne Schlatter sagt:

«Zehn Mikrogramm pro Kubikmeter sind sehr tief. Diese Werte findet man draussen auf dem Feld, der Wiese oder im Wald.»

Die neue Empfehlung der WHO wäre eine schöne Zahl, aber dafür müsste noch einiges getan werden.

Bis der Bundesrat einen neuen Grenzwert festlegt, werde es noch einen Moment dauern. «Unsere Luft ist nicht sehr schlecht», sagt Schlatter. Lediglich bei sehr stark befahrenen Strassen liege die Stickstoffdioxid-Belastung über dem gesetzlich geltenden Grenzwert der Schweiz. Auch Kaspar Leuthold, Verantwortlicher für Luftreinhaltung der Stadt St.Gallen, sagt, dass die Luft gut sei.

«Die Verbesserung der Luftqualität könnte schneller gehen, aber die Entwicklung geht in die richtige Richtung.»

Der Verkehr belastet die Luft am meisten

Man habe länger eine Stagnation verspürt, nun seien die Werte wieder gesunken, sagt Susanne Schlatter. Die Stickstoffdioxid-Belastung hat vor allem dank der Pandemie abgenommen. «Das ist ein kurzfristiger Effekt, der Jahresmittelwert vom 2021 wird wieder höher sein.» Aber die Pandemie habe klar aufgezeigt, dass der Verkehr einen starken Einfluss auf die Luftbelastung habe, sagt Leuthold. Aber:

«Wir haben beim Verkehr weniger Möglichkeiten und auch eine geringere Akzeptanz für Massnahmen.»

In der Stadt wurde kürzlich über den Ersatz der Dieselbusflotte der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) abgestimmt. Bald sollen in der Stadt nur noch elektrische Busse und Batterietrolleybusse verkehren.

Vor allem der Verkehr sorgt für eine schlechte Luftqualität. Bild: Benjamin Manser

Nicht nur der Stickstoff, sondern auch Feinstaub und Russ verschmutzt die Luft. Feinstaub und Russ seien deshalb so schädlich für den Menschen, weil sich die Partikel in der Lunge absetzen, sagt Susanne Schlatter. Auch hier seien die Werte gesunken. Feinstaub wird zum Teil vom Ausland hierher transportiert. Russ stammt meist von einer kleinen Holzheizung. «Das sind richtige Dreckschleudern», sagt Schlatter. Von denen gehe auch Feinstaub aus. Doch hier würden nun Kaminfeger die Werte messen und kontrollieren.

«Im Gegensatz zum Verkehr konnte man bei der Hausfeuerung mehr unternehmen, wie Werte regulieren, Heizungen sanieren», sagt Kaspar Leuthold. Bei Feuerungsanlagen habe man vor 30 Jahren angefangen, sie zu sanieren. Das verbessere die Luft stark. Der Anteil an Öl- und Gasheizungen liegt in Schweizer Städten bei etwa 70 Prozent, auch in St.Gallen. Mit dem Energiekonzept sollen bis 2050 fossile durch erneuerbare Heizungen ersetzt werden. Im Stadtparlament liegt derzeit eine Interpellation zum Fortschritt dieses Projekts vor.