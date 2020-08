Kolumne Lü: Das Virus macht vor gar nichts halt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 15.08.2020, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger Coralie Wenger

Die Pilzsaison steht bevor, und bald werden auch in den Wäldern um Oberriet Männlein im purpurroten Mäntelein stehen. Still und stumm, aber nicht allein. Bildhauer Hubert Müller hat am Semelenberg 20 Bäumen die Krone und sämtliche Äste abgehauen und die verbliebenen Baumstümpfe weiss angemalt. Als Symbol für die weltweite Coronapandemie, wie es heisst. Ob sich das Virus damit stoppen lässt, ist noch nicht bekannt. Als sicher gilt: Diesen Bäumen kann es nichts mehr anhaben.



Die Weinlager sind noch voll, und erneut ist eine grosse Ernte angesagt. Das bringt Kelterer und Traubenlieferanten in Not. Was tun mit den Flaschen, die niemand kaufen, und den Trauben, die niemand abkaufen will? Ein möglicher Ausweg ist die Herstellung von hochprozentigem Alkohol – zu Desinfektionszwecken. Ganz neu ist das allerdings nicht. Es soll Leute geben, die auch normalprozentigen Alkohol nie für etwas anderes angewendet haben.



Am 8. September treffen im Pfalzkeller die acht Kandidatinnen und Kandidaten für den St. Galler Stadtrat aufeinander. Zur Podiumsdiskussion zugelassen sind maximal 100 Gäste. Das Tagblatt als Veranstalterin offeriert ihnen nicht nur eine Gratis-Bratwurst samt Getränk, sondern auch Hygienemasken. Die Spezialanfertigungen schützen angeblich auch vor politischer Infiltration.



Dem ersten Lärmmessgerät am Stoss war kein Erfolg beschieden – weil Töfffahrer dort die Motoren hochdrehten, statt drosselten. Jetzt wird das Gerät etwas weiter talwärts wieder aufgestellt – ergänzt um ein Gerät zur Intelligenzmessung. Es ist nämlich nicht gesagt, dass die Fahrer mit den lautesten Maschinen auch den höchsten IQ haben.



Fast 300 Spiele hat der langjährige St. Galler Stammgoalie Daniel Lopar für seinen Verein absolviert. Für eine würdige Verabschiedung hat es seinerzeit nicht gereicht. Jetzt wird auch Moreno Costanzo ausgemustert – sang- und klanglos, ohne dass er sich den Fans noch einmal auf dem Platz hat zeigen dürfen. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen, hat Schiller einst festgehalten. In die Neuzeit übersetzt: Auf dem Spielfeld hat der FCSG seinen Stil gefunden. Daneben sucht er ihn noch.



Bei den Thurgauer Grossratswahlen im Frühling verschwanden 100 Wahlzettel mit Stimmen für die Grünliberalen. Jetzt hat es Weinfelden erwischt. Dort hätte jeder Einwohner von der Gemeinde einen 50-Franken-Gutschein für den Einkauf beim lokalen Gewerbe erhalten sollen. Aber nicht alle Gutscheine sind angekommen. Man darf gespannt sein, was im Apfelkanton als Nächstes verschwindet. Irgendwann klaut jemand den Thurgauern ihren Fluss – und keiner hat etwas gemerkt.



Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Nach dieser Devise denkt und schreibt der Wattwiler Amtsarzt Rainer Schregel. Der Verfasserin eines kritischen Artikels zu seiner Haltung gegenüber Coronamassnahmen unterstellt er «feuchte Träume» – und rückt sie sogar in die Nähe des Nazi-Propagandaministers Joseph Goebbels. Inzwischen hat der Kanton den Rabauken als Amtsarzt abberufen und seine Arbeitgeberin hat die Zusammenarbeit beendet. Rainer Schregel selber kann jetzt in aller Ruhe einen Antrag auf Namensänderung stellen. Von Schregel zu Flegel wird sicher bewilligt.