Kolumne Lü: Amlikon-Bissegg wird trockengelegt Silvan Lüchinger schreibt in seiner Kolumne «Lü» über die vergangene Woche und fasst zusammen, was ihm dabei ins Auge gestochen ist. Silvan Lüchinger 18.04.2020, 05.00 Uhr

Silvan Lüchinger. Bild: Coralie Wenger

Möglichst wenig Volk wollten die Innerrhoder über Ostern im Alpstein. Die Standeskommission beschloss deshalb, den Zugang zum beliebten und oft überlaufenen Wandergebiet zu beschränken. Weil auch für dieses Wochenende bestes Wetter angesagt ist, wird das Parkplatzregime noch verschärft. Nur zu verständlich, denn Risikopersonen gehören weiterhin geschützt. Beim Lisengrat weiss man das nicht so recht, aber der Altmann gehört eindeutig dazu.

Nach dem Pilotprojekt im vergangenen Jahr hat der Stadtrat entschieden, dass in St.Gallen auch heuer E-Trottinette unterwegs sein sollen. Die nötige Bewilligung ist derzeit zur Bewerbung ausgeschrieben. Dass ein Bewerber den Zuschlag erhält, ist aber eher unwahrscheinlich. Unter anderem müssen die Anbieter nämlich dafür sorgen, dass die Trottinette geordnet abgestellt werden. Erfahrungsgemäss funktioniert das aber nur, wenn es keine Benützer gibt.

Parteigründung im Internet

Wer geglaubt hat, es gebe sie schon überall, sieht sich getäuscht. Die Jungen Grünen Appenzellerland werden erst nächste Woche gegründet. Dafür mit einer Premiere: Die Parteigründung geht online über die Bühne. «Gerade die aktuelle Lage verlangt nach einer starken jungen grünen Stimme», behaupten die Initianten. Sollte es mit dem Zulauf an Sympathisanten nicht so klappen wie gewünscht, gibt es eine einfache Erklärung: Es gibt nicht nur Corona, es herrscht auch Dürre.

Die Pandemie treibt immer eigenwilligere Blüten. So hat die Gemeinde Amlikon-Bissegg in allen Haushalten den Schnaps eingesammelt. Nicht weil die Gemeindeverwaltung besonders durstig wäre – ein einheimischer Brenner brennt die Ware nochmals und stellt so ein hochprozentiges Desinfektionsmittel her. Wer sich in Amlikon-Bissegg jetzt noch ein Schnäpschen gönnt, tut das am besten gut versteckt. Es wird wohl nicht lange dauern, bis bei der Polizei die ersten anonymen Meldungen eingehen, dass der und jener nicht alles abgegeben habe.

Verschupfte Grünliberale

Am vorderen Schwendisee auf Gemeindegebiet von Wildhaus-Alt St.Johann haben Vandalen gewütet. Ein massiver Holztisch wurde zerlegt und verbrannt, desgleichen zwei Häuschen, in denen Feuerholz für die Grillstelle gelagert war. Im Gebiet Kalchofen oberhalb Berneck wurden mehrere aus Baumstämmen geschnitzte Skulpturen massiv beschädigt oder ganz zerstört. In beiden Fällen sind die Täter noch nicht gefasst. Festzustehen scheint aber: Das Coronavirus verursacht nicht nur eine Lungenkrankheit, sondern schadet offensichtlich auch weiter oben.

Die CVP will sie nicht, die EVP will sie nicht, die Grünen wollen sie nicht und die Freisinnigen ebenso wenig. Die sechs grünliberalen Kantonsräte sind die Stiefkinder der St.Galler Politik. Weil sie zu sechst keine Fraktion bilden können, ist ihnen der Einsitz in Kommissionen verwehrt. Wollen die Verschupften in den kommenden Sessionen des Kantonsparlaments dennoch wahrgenommen werden, bleibt ihnen nur GLP: Ganz Laut Plärren.