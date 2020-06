Los Angeles im Rheintal, der Grand Canyon im Toggenburg und der Strand am Bodensee: Wo die Ostschweiz aussieht wie in fernen Ländern Es muss nicht immer weit weg sein. Strände, Schluchten oder Grossstadtflair gibt es auch zwischen Alpstein und Bodensee. Wir zeigen, an welchen Ostschweizer Orten Sie sich in fernen Städten und Ländern wähnen. Katharina Brenner, Linda Müntener, Claudia Berger, Nik Roth 01.06.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Wir paddeln durchs blau-grüne Wasser, vorbei an Büschen und Bäumen, immer stromabwärts. Ein einmaliges Naturerlebnis, das es so nicht nur auf dem Amazonas gibt. Mit dem Kanu den Alten Rhein hinab? Kein Problem! Reiseveranstalter bieten Touren durch das Naturschutzgebiet an, beispielsweise von Gaissau Richtung Bodensee. Dass wir uns nicht im Regenwald befinden, daran erinnert nur das Geräusch der Autostrasse nebenan. Aber auch das lässt sich beim Blick auf diese Idylle ausblenden.

Die alljährlichen Badeferien im Süden müssen viele Schweizerinnen und Schweizer 2020 coronabedingt verschieben. Glücklich, wer in einer Region am See wohnt. Der Bodensee trumpft im Sommer mit Wassertemperaturen über 20 Grad auf. Und an manchen Tagen, wenn er sich türkis färbt und Wellen schlägt, wähnt man sich tatsächlich am Meer. Fehlt nur noch ein Strand. In den meisten Badis am Schweizer Bodenseeufer gibt es mehr Stein als Sand. Der Badestrand in Altnau kann aber locker mit einer Playa im Süden mithalten. Packen Sie die Badehose ein und los geht's.

Egal ob in den kanadischen Wäldern oder im Appenzellerland - eine Hängebrücke ist nichts für schwache Nerven. Die im Jahr 2019 eingeweihte Hängebrücke zwischen Grub SG und Grub AR misst an ihrem höchsten Punkt 40 Meter über dem Boden. Damit hängt sie fast so hoch wie ihr Pendant in Kanada. Die Lynn Canyon Suspension Bridge in Vancouver befindet sich 50 Meter über dem Talgrund.

Los Angeles von oben bei Nacht: Eine funkelnde Ebene. Lichter in Häusern und auf den Strassen und Highways. Dahinter der Pazifik als dunkle Fläche und Gebirgsketten. Das Rheintal von oben bei Nacht: Eine leuchtende Ebene. Lichter in Häusern und auf den Strassen und Autobahnen. Dahinter der Bodensee als dunkle Fläche und Gebirgsketten. Fehlt nur das «Hollywood»-Schild auf dem Karren.

Zugegeben, dieser Vergleich hinkt etwas: das Flatiron Building, eines der Wahrzeichen New Yorks, und das Gebäude an der Ecke Lämmlisbrunnenstrasse/Untere Büschenstrasse in St.Gallen. Das eine ein Hochhaus mit stolzen 91 Metern, das andere ein vierstöckiges Haus mit Zwiebelturmhaube. Doch beide haben eine Keilform und fügen sich stolz und auf besondere Weise zwischen zwei Strassen ein. Und wenn schon ein Vergleich mit New York, dann hier: An der Lämmlisbrunnenstrasse wirkt St.Gallen besonders urban.

Raue Felsen, die direkt ins Wasser hinabführen. Ein Gefühl von Enge und Weite zugleich. Alles in Blau, Grau und Grün. Dafür braucht man nicht hoch in den Norden an ein norwegisches Fjord zu reisen. Da reicht ein Ausflug an den Walensee.

Auf den ersten Blick sind sie sich zum Verwechseln ähnlich, das Schloss Aulendorf in der gleichnamigen deutschen Stadt und das Schloss Wartegg in Rorschacherberg. Grund dafür ist der sogenannte Staffelgiebel, die treppenähnliche Form des Dachs. Die frühesten Beispiele entstanden im 12. Jahrhundert in der romanischen Architektur, bewundern kann man sie noch heute. Im «Wartegg» gibt es anders als im Schloss Aulendorf zwar keine Führungen. Dafür kann man im märchenhaften Schloss in Rorschacherberg gleich übernachten - und sich so eine königliche Auszeit gönnen.

Wer zwischen Steinschluchten klettern will, muss nicht zwingend über den grossen Teich. Das Ofenloch zwischen Neckertal und Toggenburg trägt auch den Namen «Grand Canyon der Ostschweiz». Denn der Necker stürzt hier rund 100 Meter tief über die Nagelfluh-Felswand und windet sich durch die spektakuläre Schlucht. Die Schlucht ist ein Geheimtipp für Wanderer.

Auch Architekturfans brauchen nicht weit zu reisen. Bauwerke von Santiago Calatrava würden sie zwar in vielen Städten der Welt, insbesondere in Valencia mit der Ciutat de les Arts i les Ciències, finden. Und sie könnten diese Reise ausgezeichnet mit Ferien am Meer verbinden. Aber ähnliche Bauwerke von Calatrava wie die kantonale Notrufzentrale finden sich auch mitten in der Stadt St.Gallen. Und der Bodensee ist auch nicht weit.