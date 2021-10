Lokremise St.Gallen: Slice Chair von Pierre Poulin fürs Kinok

Lokremise Glamouröse Designsessel für das Kinok: «Wir wollen keine verstaubte Ecke» Die Lokremise leistet sich exklusive orange Designersessel beim Kinok und vor dem Theater. Die vorherige Einrichtung war ebenfalls hochpreisig, wurde aber verkauft. Melissa Müller 20.10.2021, 11.23 Uhr

Neue Sessel in Form von Orangenschnitzen zieren die Lokremise.

Bild: Benjamin Manser

Die Sitzecke neben der Kinok-Bar erinnert seit ein paar Tagen an eine luxuriöse Hotellobby. Sieben Sessel in Form von Orangenschnitzen leuchten einem entgegen. Sie duften nach frischem Leder. Ihr matter Glanz ist so makellos, dass man sich kaum traut, darauf Platz zu nehmen. Die Stühle wurden laut Architektin Jeannette Geissmann exklusiv für die Lokremise produziert und mit orangem Leder überzogen. Sie wirken frisch und luftig und sind farblich abgestimmt auf die orange Wand bei der Kinok-Bar.

Das Retro-Design ist über 60 Jahre alt: Der Franzose Pierre Paulin hat den Slice Chair um 1960 für Artifort entworfen. Seine verspielten Möbel, die immer auch komfortabel sind, haben Kultstatus. Wie der Oyster Chair in Form einer Auster oder der Tongue Chair in Gestalt einer Zunge. Bei der Ecke im Theaterfoyer laden zwei weitere Orangenschnitzsessel von Paulin zum Fläzen ein. Zu den Kosten will sich niemand äussern, aber ein Slice Chair kostet neu rund 2800 Franken.

Schwarze Ledersessel eines Stararchitekten waren «zu streng»

Vorher war die Sitzecke beim Kinok ebenfalls hochwertig ausgestattet, mit schwarzen Ledersesseln und einem Glastisch. Sie stammten vom britischen Stararchitekten Norman Foster, der in London das Bürogebäude «Die Gurke» erbaut hat. Die zeitlosen kubusförmigen Sessel, die an den Klassiker LC2 von Le Corbusier erinnern, kosten neu über 3600 Franken pro Stück. Waren sie für das Kinok nicht mehr gut genug? Kinok-Chefin Sandra Meier räumt ein, dass die Einrichtung vorher schon schön war, «aber etwas streng».

Kinok-Leiterin Sandra Meier.

Bild: Michel Canonica

Der grosse, schwere Glastisch sei etwas sperrig gewesen. Das Kinok habe die Möbel selber angeschafft vor zehn Jahren und nun das ganze Ensemble weiterverkauft. An wen und zu welchem Preis, «darüber sind wir keine Rechenschaft schuldig».

So sah es vorher aus. Das alternative Programmkino hat die schwarzen Sessel von Norman Foster ersetzt. Bild: Hanspeter Schiess

Die Spuren der Spatzen

Für Meier ist es kein Luxusprojekt: Schon seit der Eröffnung der Lokremise seien Sitzgelegenheiten für das Publikum geplant gewesen, vor dem Kunstbereich, in der Kino-Ecke und vor dem Theatereingang. Nun wurden sie angeschafft. Man habe sich schon länger mehr bequeme Sessel mit Rückenlehnen für die Gäste gewünscht, sagt Sandra Meier. Davon hatte man vorher nur drei.

«Die neuen Sessel sind schön und bequem.»

Sie hätten etwas Filmisches. Das Leder der Slice Chairs sei pflegeleicht und strapazierfähig. Was wichtig sei, da durch die grossen Fenster im Sommer immer wieder Spatzen hineinfliegen und Hinterlassenschaften zurückbleiben.

Der Geschmack ändert sich

«Die schwarzen Designsessel vom Kinok waren teilweise durchgesessen», sagt Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise. «Wir wollten eine neue, weniger behäbige und luftige Möblierung, die der Lokremise würdig ist.» Darauf angesprochen, dass die bisherigen Möbel ebenfalls elegant waren, sagt sie: «Es kommt drauf an, was man ausstrahlen will als Kulturzentrum. Die Wahrnehmung von Stil und Design ändert sich. Wir wollen keine verstaubte Ecke. Es soll vom Design her ins Gesamtkonzept passen.»

Mirjam Hadorn, Geschäftsführerin der Stiftung Lokremise St.Gallen. Bild: Beat Belser

Was ist mit der Nachhaltigkeit? Warum muss alles neu gekauft werden, mit grossem Ressourcenverbrauch? In der Ostschweiz sind etliche Vintagehändlerinnen und -händler tätig, die stilvolle, renovierte und neu gepolsterte Designstücke aus zweiter Hand günstig vermitteln. Das Hotel Militärkantine bei der Kreuzbleiche etwa wurde durchgehend mit skandinavischen Designmöbeln der 1950er- und 1960er-Jahre ausgestattet. «Vintagemöbel sind doch auch teuer», meint Meier. Sie habe den «Slice Chair» noch in keinem Laden gesehen, im Gegensatz zu den omnipräsenten Eames Chairs. Ausserdem sei es wichtig, dass die Einrichtung der verschiedenen Wartebereiche in der Lokremise aus einem Guss daher komme.

Das Hotel Militärkantine ist mit skandinavischen Vintagemöbeln eingerichtet. Bild: Urs Bucher

Wie hoch war das Budget für die Auffrischung? «Über Einzelpositionen geben wir keine Auskunft», sagt Hadorn. Das Geld für das neue Mobiliar stamme nicht vom Kanton, sondern von der Stiftung Lokremise. Diese blicke auf zehn erfolgreiche Jahre zurück. Den erwirtschafteten Überschuss nutze die Stiftung, um die Lok frisch, modern und funktionstüchtig zu halten – und um Möbel zu kaufen. Bei den neu ausgestatteten Ecken handle es sich um konsumfreie Zonen. «Damit geben wir den Gästen die Möglichkeit, in der Lokremise zu verweilen, ohne einem Konsumzwang ausgesetzt zu sein», sagt Mirjam Hadorn. «Ein echter Mehrwert.»