Rorschach: Das politische Leben ist im Dämmerschlaf

Lokalpolitik In Rorschach wird ein Mitglied des Stadtrats gewählt und kaum jemand interessiert sich dafür: Das politische Leben in der Stadt ist im Dämmerschlaf In zwei Tagen steht fest, wer für den zurückgetretenen Ronnie Ambauen in den Rorschacher Stadtrat nachrückt: Giuseppa Guerreri von der CVP oder Reto Kaelli von der FDP. Die Ausgangslage ist spannend, der Ausgang offen. Trotzdem: Die Wahl interessiert kaum. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hier kommt der fünfköpfige Stadtrat zusammen: das Rathaus an der Hauptstrasse in Rorschach. Was die Mitglieder beschliessen und weshalb, wird selten öffentlich. Bild: Rudolf Hirtl

Stadtpräsident Robert Raths (FDP), Stadträtin Ariane Thür Wenger (SP) und die Stadträte Guido Etterlin (SP) und Stefan Meier (CVP) bekommen bald Verstärkung im Rathaus: Am Sonntag findet der zweite Wahlgang der Ersatzwahl in die Exekutive statt, nachdem Ronnie Ambauen (FDP) Anfang Jahr zurücktrat und es seither eine Vakanz gibt.

Dass fast niemand wahrnimmt, was die Stadtregierung entscheidet – daran können Giuseppa Guerreri oder Reto Kaelli nichts ändern. Sie kandidieren für den Stadtrat.

In der Stadt Rorschach mit ihren aktuell gut 9500 Einwohnerinnen und Einwohnern sind knapp die Hälfte Ausländer und nicht stimm- und wahlberechtigt. Das politische Leben ist im Dämmerschlaf und erwacht nur fallweise auf Anstoss von oben. Das 2007 ins Leben gerufene Stadtentwicklungsforum, das Anstösse von unten hätte liefern können, schlief schon nach wenigen Sitzungen wieder ein.

So setzt sich der Rorschacher Stadtrat heute zusammen (von links): Stefan Meier (CVP), Guido Etterlin (SP), Stadtpräsident Robert Raths (FDP) und Ariane Thür Wenger (SP). Ein Sitz ist nach dem Rücktritt von Ronnie Ambauen (FDP) seit Anfang dieses Jahres vakant. Der zweite Wahlgang der Ersatzwahl ist am Sonntag. Urs Bucher, Rudolf Hirtl, PD

Seit 16 Jahren ohne Stadtparlament

Das ist nicht nur in Rorschach so, aber in der Hafenstadt fällt es besonders auf, weil es dort bis Ende 2004 während 95 Jahren ein Stadtparlament gab. Dessen Sitzungen waren öffentlich und die Lokalzeitungen «Ostschweizer Tagblatt» und «Rorschacher Zeitung» berichteten darüber. Politische Geschäfte hatten ein Publikum. Es gab Meinungen. Diskussionen. Inputs. Das ist passé.

Rorschachs Politik findet heute hinter verschlossenen Türen statt. Die Stimmberechtigten wollten das so. Sie nahmen die Initiative eines bürgerlichen Komitees zur Auflösung des Stadtparlaments in Rorschach im Frühling 2004 mit 1087 zu 623 Stimmen klar an. Die Bürgerlichen betrachteten das Parlament um die Jahrtausendwende als hinderlich für wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt. Rorschachs Einwohnerzahl sank damals, die Stadt prosperierte nicht. Nur zwei Sachen zeigen in Rorschach aufwärts: der Ausländeranteil und der Steuerfuss.

Den Bürgerlichen war das Parlament ein Dorn im Auge

Ein Jahr vor der Auflösung des Stadtparlaments übernahm Thomas Müller das Stadtpräsidium. Der als Christlichdemokrat gewählte Politiker konvertierte später zur SVP und politisierte auch im Nationalrat. Müller gelang es, Rorschach zu entwickeln. Es entstand neuer Wohnraum und beim Hauptbahnhof baute der deutsche Schraubenhersteller Würth ein repräsentatives Verwaltungsgebäude mit Museum und Kulturraum. Bei der Würth-Ansiedlung hatte die kantonale Wirtschaftsförderungen stark mitgeholfen.

Forum Würth am See. Ein Treffpunkt nicht für Rorschacherinnen und Rorschacher. Bild: Thomas Staub

Auch der Steuerfuss kam in der Ära Müller hinunter. Es ging etwas. Wie stark das mit der Auflösung des Stadtparlaments zu tun hat, ist schwierig zu beurteilen. Eines ist aber gewiss: Ganz so schnell wäre alles nicht vorangekommen mit einem Parlament, denn Demokratie braucht Zeit.

Thomas Müller, ehemaliger Stadtpräsident von Rorschach und alt Nationalrat. Bild: Ralph Ribi

Es gab in der Ära Müller auch Sachen, die wären mit einem Stadtparlament höchstwahrscheinlich nicht passiert: beispielsweise der Skandal mit der Kostenexplosion bei der geplanten Eisenbahnunterführung beim «Bäumlistorkel». Es hätte eine Bauvorlage zuhanden der Legislative gegeben. Im Parlament hätten Baufachleute gesessen, Gegner einer Unterführung hätten ganz genau hingeschaut. Alles wäre besser geprüft und der Stadtrat kontrolliert worden. Das passiert heute viel weniger. Gut: Die Geschäftsprüfungskommission gibt es. Aber ein Parlament quasi als Kontrollorgan hat mehr Gewicht – nicht zuletzt, weil es öffentlich tagt.

Politikwissenschafter kämpfte fürs Parlament

Silvano Moeckli, Politikwissenschafter aus Rorschach. Bild: PD

Einer, der sich 2004 vergeblich gegen die Auflösung des Rorschacher Stadtparlaments gewehrt hatte, ist der Politikwissenschafter und emeritierte HSG-Professor Silvano Moeckli. Er sass in den 1970er-Jahren als junger Sozialdemokrat ein paar Jahre und dann in den 1990er-Jahren noch einmal längere Zeit im Rorschacher Stadtparlament, ehe er in den St.Galler Kantonsrat gewählt worden ist, den er 2005/2006 präsidiert hat.

Moeckli bestätigt, dass in Rorschach kaum mehr ein Parteileben stattfindet. Das habe nicht nur, aber auch mit der Auslösung des Parlaments zu tun, sagt er. Die Fraktionen seien ein stabiles Element gewesen. Fraktionen seien regelmässig zusammengekommen und hätten politische Geschäfte vorberaten. Das sei alles weggefallen. Die Bürgerversammlung habe viel weniger Kontinuität; je nachdem, welche Geschäfte traktandiert seien, setze sich die Versammlung zusammen.

Bei Gemeindefusion ist Parlament wieder ein Thema

Rorschach, Rorschacherberg und Goldach sind zusammengewachsen. Die Fussballvereine Rorschach und Goldach haben 2017 fusioniert. Die SP Rorschach gibt es nicht mehr; sie heisst neu SP Rorschach Stadt am See und wird von einem Goldacher präsidiert. Gut möglich, dass auch eine Gemeindefusion wieder Thema wird. Moeckli findet, eine Stadt am See mit gegen 30'000 Einwohnern müsste ein Parlament haben. Dann könnte auch mit Quoten definiert und sichergestellt werden, dass alle ehemaligen Kommunen angemessen in der Repräsentativdemokratie vertreten wären.

So weit ist noch nicht. Jetzt geht es am Sonntag um einen freien Sitz im Stadtrat. Ob Guerreri oder Kaelli das Rennen macht, ist offen.

Der 55-jährige IT-Unternehmer Reto Kaelli (FDP) lag im ersten Wahlgang vorne. Bild: Rudolf Hirtl

Die 46-jährige Erwachsenenbildnerin Giuseppa Guerreri kandidiert für die CVP.

Bild: Michel Canonica

Im ersten Wahlgang lag Kaelli vorne. Der dritte Kandidat, der im ersten Wahlgang mitmachte, zog sich zurück. Die Stimmen der Wählerinnen und Wähler, die im ersten Wahlgang vom 13. Juni für den parteifreien Andreas Kern einlegten, dürften am Sonntag eher an Guerreri gehen, falls sie sich überhaupt beteiligen. Im ersten Wahlgang lag die Wahlbeteiligung bei 38 Prozent, während sich am gleichen Sonntag 47 Prozent bei der Abstimmung über eidgenössische Vorlagen beteiligten.