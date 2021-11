Sparpaket in St.Gallen: Lehrerverbände fürchten um Löhne

Lohntabelle «Dann steigen junge Lehrpersonen wieder aus»: St.Galler Lehrerverbände fürchten wegen Sparpolitik um Löhne Im Kanton St.Gallen könnte der automatische Lohnanstieg bei Mittel- und Berufsschullehrpersonen gestrichen werden. Die Gewerkschaften warnen: Damit sei St.Gallen im Wettbewerb um junge Lehrer nicht mehr konkurrenzfähig. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Finanzkommission des St.Galler Kantonsrats will den automatischen Lohnanstieg für Lehrkräfte der Sekundarstufe II streichen. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Rund 96'000 Franken pro Jahr verdienen Lehrkräfte der St.Galler Mittel- und Berufsschulen in ihrem ersten Jahr. Andere Kantone bezahlen mehr: Im Thurgau etwa erhalten Kantilehrpersonen im Einstiegsjahr rund 112'000 Franken – der Kanton zahlt damit schweizweit am drittmeisten, nach Zug und Zürich. Im Wettbewerb um junge Hochschulabgängerinnen und -abgänger konkurrieren die Schulen somit nicht nur mit der Privatwirtschaft, sondern auch untereinander, von Kanton zu Kanton.

Finanzkommission will nur noch individuelle Gehaltserhöhungen

In St.Gallen kritisieren die Lehrerverbände und die Gewerkschaft VPOD, schon heute seien die vergleichsweise tiefen Einstiegslöhne ein Nachteil. Nun komme ein weiteres Problem hinzu: Der automatische Stufenanstieg bei den Löhnen der Sekundarstufe II im Kanton St.Gallen könnte gestrichen werden. Die Massnahme ist Teil des Sparpakets, das der Kantonsrat in der kommenden Woche berät. Die Finanzkommission will diese Position zwar wieder streichen – momentan will sie an der Lohnsumme der Lehrer nicht rütteln. Gleichzeitig spricht sich die Kommission aber deutlich für den Systemwechsel aus: Der automatische Anstieg der Löhne gehöre abgeschafft, Gehaltserhöhungen sollen künftig nur noch individuell gewährt werden.

Susanne Schmid, SP-Kantonsrätin und Präsidentin des Kantonalen Mittelschullehrerinnen- und Mittelschullehrer-Verband St. Gallen. Regina Kühne

Davor warnen die Berufsverbände. Die Aussicht auf den geregelten Lohnanstieg sei gerade für junge Lehrerinnen und Lehrer wichtig, sagen Susanne Schmid, Präsidentin des St.Galler Mittelschullehrerverbands (KMV) und Andreas Rohner, Präsident der Berufsfachschullehrpersonen (BCH) St.Gallen-Appenzell. Schmid:

«Wer Lehrer wird, verzichtet auf eine Karriere – es gibt praktisch keine Aufstiegschancen in diesem Beruf.»

Das werde mit dem automatischen Stufenanstieg ein Stück weit ausgeglichen. Besonders in den ersten 15 Jahren steigen die Gehälter fast jährlich an – auf rund 154'000 Franken im 15. Jahr.

«Viele Berufsschullehrer können leicht in die Privatwirtschaft wechseln»

Rohner sagt: «Falls der automatische Stufenanstieg wegfällt, wächst die Gefahr, dass in St.Gallen immer weniger junge und entsprechend qualifizierte Personen in den Lehrerberuf einsteigen – oder dass sie nach kurzer Zeit wieder aufhören.» Gerade Berufsfachschullehrpersonen seien naturgemäss sehr nah an der Privatwirtschaft dran, viele könnten relativ leicht auf die andere Seite wechseln.

«Schon heute haben wir einen Lehrermangel in verschiedenen Fächern, etwa in der Informatik.»

Und auch für jene, die in der Schule bleiben wollen, bringe eine Abschaffung der fixen Lohntabelle Probleme mit sich, sagt Schmid. «Die Qualität einer Lehrperson lässt sich nicht so einfach messen und beziffern.» Entsprechend sei unklar, auf welchen Grundlagen eine Gehaltserhöhung künftig gewährt würde. «Dadurch entstünde eine ungute Konkurrenz unter den Lehrkräften. Manche würden wohl versuchen, sich bei den Vorgesetzten beliebt zu machen.» Auch Rohner befürchtet Unruhe in den Lehrerteams, wenn die Lohnfrage nicht mehr von vornherein geklärt ist.

Werden auch die Lehrerlöhne künftig zum Spielball der Politik?

Trotz der aktuellen Ankündigung der Finanzkommission: Schmid bezweifelt, dass die Abschaffung des automatischen Lohnanstiegs ohne Einsparungen über die Bühne gehen würde. «Wenn der Kanton nicht sparen will, warum macht er sich dann die Mühe, das System umzukrempeln?» Schon heute feilscht das Kantonsparlament jeden Herbst in der Budgetdebatte um die Summe für Lohnerhöhungen beim Staatspersonal. «Fällt der automatische Stufenanstieg für die Lehrpersonen weg, müssen auch sie jederzeit mit einer Kürzung rechnen», sagt Schmid.