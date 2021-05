Lockerungsschritte «Jeder Tag, an dem wir wieder arbeiten können, zählt»: Gastronomie und Gewerbe in der Ostschweiz atmen auf Sind die Forderungen der Ostschweizer Gastronomie, dem Gewerbe und der Kantone erfüllt? Eine Übersicht nach dem Bundesratsentscheid. Noemi Heule und Michael Genova 12.05.2021, 17.53 Uhr

Bleiben die Fallzahlen stabil, sollen die Restaurants ab 31. Mai auch ihre Innenräume wieder öffnen dürfen. Bild: Keystone

Lange haben die Wirte gehofft und gewartet, am 31. Mai soll es soweit sein: Dann können sie wie erwartet auch die Innenräume der Restaurants und Bars wieder öffnen. Allerdings erfolgt der Schritt mit Vorbehalt – bis dahin dürfen die Fallzahlen nicht steigen. Der definitive Entscheid fällt am 26. Mai. Trotz dieser Auflage atmen die Gastronomen auf. «Das gibt uns Planungssicherheit», sagt Walter Tobler. Der Präsident des kantonalen Gastroverbandes St.Gallen blickt zurück auf den plötzlichen Lockdown im vergangenen Dezember, als die Wirte den Betrieb innert Stunden runterfahren mussten und auf vollen Kühlschränken sitzen blieben. Die kommenden drei Wochen sollten dagegen reichen, um sie zu füllen und den Betrieb langsam hochzufahren, ohne Engpässe bei den Lieferanten befürchten zu müssen.

Walter Tobler, Präsident des kantonalen Gastronomieverbandes St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Planungssicherheit haben die Wirte seit der Terrassenöffnung vermisst: Das launenhafte Wetter erschwerte den Betrieb; der tägliche Blick auf den Wetterbericht war Pflicht - und brachte doch nicht immer Gewissheit. Nun kommt der tägliche Blick auf die Fallzahlen hinzu. Tobler hofft, dass die jetzige erfreuliche Entwicklung anhält.

«Jeder Tag, an dem wir wieder arbeiten können, zählt.»

Für Tobler, der selber mehrere Gastrobetriebe führt, steht am 31. Mai «im Prinzip eine Neueröffnung» an, wie er sagt. Schliesslich sei der Betrieb dann für fünf Monate still gestanden.

Ruedi Bartel, Präsident des Thurgauer Gastronomieverbandes. Bild: Andrea Stalder

«Wenigstens haben wir eine Perspektive», ergänzt der Thurgauer Gastropräsident Ruedi Bartel. Mit Blick auf die Schutzmassnahmen fügt er an: «Hauptsache öffnen». So sollen in Innenräumen dieselben Regeln wie aktuell im Aussenbereich gelten: Abstand oder Abschrankung, maximal vier Personen pro Tisch, Sitzpflicht und Maskenpflicht sowie die Erhebung der Kontaktdaten. Die Öffnung der Restaurants sei aus epidemiologischer Sicht am heikelsten, heisst es in der Mitteilung des Bundes, «weil sich viele Personen aus unterschiedlichen Haushalten ohne Maske in Innenräumen treffen».

Der Kantonale Gewerbeverband St.Gallen (KGV) reagiert positiv auf die Ankündigungen aus Bern. «Mit dem nächsten Öffnungsschritt ist der Bundesrat grundsätzlich konsequent und auf der richtigen Spur», schreibt Geschäftsführer Felix Keller. Die Innenbereiche der Gastronomie seien zwingend mit Schutzkonzepten per 31. Mai zu öffnen.

Felix Keller, Geschäftsführer Gewerbeverband Kanton St.Gallen. Bild: PD

Die Aufhebung der Homeoffice-Pflicht für Betriebe, die regelmässig testen, geht dem Gewerbeverband jedoch zu wenig weit. Er fordert, dass ab Ende Mai auch für geimpfte Personen keine Homeoffice-Pflicht mehr bestehen solle. Positiv sei der Umstand, dass geimpften Personen keine Quarantäne mehr auferlegt werden soll.

Ebenfalls wohlwollend nimmt der Gewerbeverband die Anpassung der BAG-Länderliste für Reisen zur Kenntnis. Dies sei insbesondere für die Reise- und Tourismusbranche wichtig. KGV-Geschäftsführer Felix Keller fordert die Ostschweizer Kantonsregierungen auf, «den Druck auf den Bundesrat insbesondere in Bezug auf die Gastronomie und Eventbranche weiterhin hochzuhalten».

Die geplante Öffnung der Innenräume der Restaurants ist seit Monaten ein zentrales Anliegen in der Ostschweiz. Die St.Galler Regierung wollte sich am Mittwoch zum jüngsten Lockerungsschritt nicht äussern und verwies auf die Stellungnahmen der vergangenen Wochen.

So forderte der Kanton St.Gallen bereits Mitte März anlässlich der damals geplanten Öffnung der Restaurantterrassen weitergehende Lockerungen im Gastrobereich. Er schlug vor, auch die Innenräume seien unter Einhaltung der Schutzkonzepte zu öffnen. Mit mehreren Wochen Verzögerung könnte der Bundesrat diese Forderung auf Ende Mai erfüllen.

Vergangene Woche hatten die Ostschweizer Kantone zudem eine rasche Rückkehr zum Präsenzunterricht an Hochschulen sowie eine Aufhebung der Homeoffice-Pflicht verlangt. Die St.Galler Regierung forderte, dass beide Schritte nicht von der Durchführung repetitiver Test abhängig gemacht werden solle, sondern vom Bestehen von Schutzkonzepten. Die Innerrhoder Regierung schloss sich dieser Haltung an.

Der Bundesrat kommt diesen Wünsche jedoch nur teilweise nach. So will er die Homeoffice-Pflicht nur für jene Betriebe, die wiederholt testen, in eine Homeoffice-Empfehlung umwandeln. Auch die Ausweitung des Präsenzunterrichts an Hochschulen macht er von regelmässigen Tests abhängig. Voraussetzung sei ein Testkonzept im Rahmen der kantonalen Teststrategie und eine Genehmigung des Kantons.