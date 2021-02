Lockerungsdebatte Öffnung ab 1. März? Die St.Galler CVP will, dass die Regierung in Bern Druck macht – doch nicht alle Beizen und Läden sind für eine schnelle Öffnung Bürgerliche Politiker fordern den Ausstieg aus dem Lockdown: Läden und Restaurants sollen bald wieder öffnen dürfen. Der St.Galler Gastropräsident will die Forderung nach einer schnellen Öffnung allerdings nicht tel quel unterschreiben. «Das Schlimmste für die Gastronomie wäre eine dritte Welle.» Und auch bei der Vereinigung der St.Galler Geschäfte ist man zurückhaltend. Adrian Lemmenmeier-Batinić 12.02.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Restaurants und Bars sind geschlossen. Aber wie lange noch? Bild: Urs Bucher

Der Druck auf den Bundesrat nimmt zu. SVP und FDP fordern das Ende des Lockdowns. Auch der oberste Gewerkschafter Pierre-Yves Maillard sagte gegenüber dem «Blick», Lockerungen müssten bei den derzeit tiefen Zahlen möglich sein. Gesundheitsminister Alain Berset mahnt derweil zur Vorsicht. Die Frustration über die Einschränkungen sei verständlich, sagte er am Freitag in einem Interview mit der Zeitung «Le Nouvelliste». Aber Lockerungen seien eben mit Risiken verbunden.

Druck aufbauen will auch die St.Galler CVP. In einer Interpellation, die sie an der Kantonsratssession von kommender Woche als dringlich einreichen wird, fragt sie unter anderem: «Unterstützt die Regierung die Forderung, dass die Schliessungen im Gastrobereich und im Detailhandel ab 1. März aufgehoben werden müssen?» Denn für die CVP-EVP-Fraktion ist klar: «Die Schliessung der Läden und das Betriebsverbot für Gastronomiebetriebe war unnötig.» Bei strikter Umsetzung der Schutzkonzepte seien keine Ansteckungen zu befürchten. Sie fragt deshalb weiter, ob die St.Galler Regierung bereit sei, «sich beim Bundesrat umgehend für eine Lockerung der Massnahmen einzusetzen».

Gastronomen sind nicht klar für eine Öffnung

Walter Tobler, Präsident Gastro St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Offene Restaurants ab 1. März – lautet so auch die Forderung der Ostschweizer Gastronominnen und Gastronomen? Walter Tobler, Präsident von Gastro St.Gallen, zögert. «Die Stimmen in der Gastronomie sind derzeit dermassen unterschiedlich, dass ich keine einheitliche Position des Verbandes wiedergeben kann.» Wer bereits gut vorbereitet sei und in seinem Lokal leicht ein Schutzkonzept umsetzen könne, für den ergebe eine baldige Öffnung Sinn. Wer aber nur wenig Platz habe und deshalb nur wenige Gäste bedienen könne, mache je nach dem ein Minusgeschäft. Für Tobler steht fest:

«Das Schlimmste für die Gastronomie wäre eine dritte Welle.»

Zumal eine Schliessung zusätzliche Kosten verursache. Falls man aber die Restaurants öffne, so Tobler weiter, dann richtig. Eine Zwischenlösung wie im Herbst, als die Beizen nur bis 19 Uhr mit maximal vier Personen an einem Tisch offen hatten, sei Gift für die Branche. Viele Gastronominnen und Gastronomen nehmen derzeit Härtefallhilfe in Anspruch. Für eine Bilanz, ob die Hilfe ankomme, sei es allerdings zu früh, sagt Tobler. Die Probleme der Branche seien damit aber ohnehin nicht gelöst.

«Unser Gewerbe ist derzeit so hoch verschuldet wie noch nie.»

Wie die Gastronomen diese Lasten bei den tiefen Margen abzahlen könnten, sei ihm schleierhaft, sagt Tobler. «Es herrscht eine riesige Verunsicherung.»

Auch bei der Vereinigung der St.Galler Läden ist man zurückhaltend

Felix Keller, Geschäftsführer des St.Galler Gewerbeverbandes. Bild: PD

Eindeutiger ist die Haltung beim kantonalen Gewerbeverband. «Bei den derzeitigen Fallzahlen und der Spitalauslastung wäre eine Verlängerung des Lockdowns nicht haltbar», sagt Geschäftsführer Felix Keller, der auch für die FDP im St.Galler Stadtparlament sitzt. Ausserdem sei nicht bewiesen, dass sich das Coronavirus in Läden oder Restaurants mit Schutzkonzepten massgeblich ausgebreitet habe. Die Bevölkerung sei zudem coronamüde. Es spreche deshalb nichts gegen eine Lockerung ab 1. März - «sofern sich die Zahlen so weiterentwickeln.» Eine Erhöhung der Testkapazität, wie sie die Industrie- und Handelskammer fordert (siehe Zweittext), sei aus Sicht des Gewerbes nicht zwingend. «Vielmehr wäre eine rasche Impfung der breiten Masse zielführend.»

Ralph Bleuer, Präsident von Pro City St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Ralph Bleuer, Präsident der Vereinigung Pro City St.Gallen, der viele Geschäfte der Stadt angehören, will wie Walter Tobler nicht klar Position beziehen.

«Ich kann nicht für alle Ladenbesitzer sprechen – und ich bin auch kein Epidemiologe.»

Die Deutlichkeit, mit der derzeit von verschiedener Seite ein Ende des Lockdowns gefordert werde, goutiere er nicht, sagt Bleuer. Natürlich wäre er grundsätzlich froh, die Geschäfte könnten wieder öffnen. Doch wenn das dazu führe, dass man sie in drei Wochen wieder schliessen müsse, habe niemand etwas davon. «Wir müssen jetzt darauf vertrauen, dass die Behörden und Fachleute die richtigen Entscheide fällen.» Am Mittwoch wird der Bundesrat sein Vorgehen skizzieren und den Kantonen zur Beratung geben.