Lockerungen Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen und keine Maskenpflicht auf Terrassen: Ostschweizer Regierungen fordern mehr Tempo vom Bund Die Ostschweizer Regierungen unterstützen das vom Bund vorgeschlagene Vorgehen für die Zulassung von Grossveranstaltungen. Sie fordern aber Korrekturen. Insbesondere sollen grössere Veranstaltungen bereits im Juni möglich werden. 10.05.2021, 10.44 Uhr

Auf die Maskenpflicht auf Terrassen soll verzichtet werden, fordern die Regierungen. Bild: Andrea Stalder (19. April 2021)

(pd/nat) In Medienmitteilungen nehmen die Ostschweizer Regierungen Stellung zu den Vorschlägen des Bundes bezüglich Lockerungen der Coronamassnahmen. Im Grundsatz unterstützen sie das Vorgehen, fordern jedoch einige Anpassungen.

Die vorgesehene Zulassung von Grossveranstaltungen zeige der Veranstaltungsbranche und der Bevölkerung eine positive Perspektive für die Sommermonate auf und erhöhe die Planungssicherheit. Die Regierungen setzen sich jedoch für einen schnelleren Rhythmus sowie einfachere Verfahren für die Zulassung ein.

Die Regierungen erachten die Durchführung von Pilotveranstaltungen ab dem 1. Juni als kaum praktikabel. Einerseits sei die Zeit für die Planung zu knapp. Andererseits stünden bis dann keine fälschungssicheren Zertifikate für geimpfte, genesene oder getestete Personen (GGG) zur Verfügung.

St.Galler Regierung will Veranstaltungen mit bis zu 600 Personen im Freien

Die Ostschweizer Regierungen fordern deshalb, dass anstelle von Pilotanlässen ab dem 1. Juni Veranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder generell zugelassen werden, wenn ein Schutzkonzept mit erhöhten Anforderungen (insbesondere Sitzplatz- und Abstandspflicht) besteht.

Für die Veranstaltungen solle nicht von einer Bewilligungspflicht ausgegangen werden, sondern von einer Meldepflicht. Es seien Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr vorhanden, wo es Meldepflichten für Veranstaltungen gab und mit Stichproben die Einhaltung der Schutzkonzepte geprüft wurde. Dieses Prinzip der Eigenverantwortung habe sich bewährt.

Bei ausreichenden Platzverhältnissen und einer Durchführung im Freien sind für die St.Galler Regierung ab Juni auch Veranstaltungen mit bis zu 600 Personen vertretbar. Den weiteren Fahrplan des Bundes für eine schrittweise Lockerung mit Blick auf die Personenzahl bei Veranstaltungen (ab 1. Juli höchstens 3000 Personen, ab 1. September höchstens 10'000 Personen) unterstützt die St.Galler Regierung.

Für den Thurgauer Regierungsrat ist denkbar, ab Juli Veranstaltungen nach Massgabe des GGG-Prinzips bis zu einer bestimmten Grösse zu erlauben.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Keine Maskenpflicht mehr auf Terrassen

Angesichts des wachsenden Impffortschritts und der sinkenden Fallzahlen erwarten die Regierungen zusätzlich zur geplanten Zulassung von Veranstaltungen weitere Öffnungsschritte. Diese müssten namentlich auch eine Erhöhung der Personenzahl bei privaten Treffen umfassen. Zudem sollten Massnahmen, die sich in der Praxis nicht bewährt haben, fallen gelassen werden. Dies gelte insbesondere für die Maskenpflicht auf Terrassen.

Zertifikat für GGG «dringend» notwendig

Mit Blick auf die Zutrittsberechtigung bei Veranstaltungen ist die vom Bund bis Ende Juni in Aussicht gestellte Einführung eines fälschungssicheren und international anerkannten GGG-Zertifikats vordringlich, heisst es im Communiqué der St.Galler Regierung weiter.

In Bezug auf das Pre-Event-Testen sei dabei näher zu prüfen, ob dies über eine möglichst zuverlässige und überprüfbare Form von Selbsttests erfolgen kann. Die Kantone könnten nicht über längere Zeit enorme Teststrukturen vorhalten, um Tausende von Personen namentlich vor Veranstaltungen zu testen.

Einheitliche und praktikable Lösung für Schutzschirm

Der vom Bund vorgeschlagene Schutzschirm soll es den Veranstaltern ermöglichen, die Anlässe mit hoher finanzieller Sicherheit zu planen. Dieser Ansatz sei zu begrüssen, der aktuelle Vorschlag müsse aber noch weiterentwickelt werden, schreiben die Regierungen. Die Franchise und der Selbstbehalt der Veranstalter seien mit 30'000 Franken und 20 Prozent der ungedeckten Kosten zu hoch angesetzt.

In Anbetracht der Ähnlichkeit der Sachlage bei abgesagten Grossanlässen mit Härtefällen in der Wirtschaft sollte der gleiche Verteilschlüssel zur Anwendung gelangen wie für Letztere. Der Bund soll sich laut der Thurgauer, Innerrhoder und Ausserrhoder Regierung deshalb mit 80 Prozent an den Entschädigungen und in angemessener Weise an den Vollzugskosten beteiligen.

Gemäss Verordnungsentwurf sei die Beteiligung des Bundes am Schutzschirm zudem nicht für Veranstaltungen vorgesehen, an deren Kapital die öffentliche Hand zu mehr als zehn Prozent beteiligt ist. Das würde beispielsweise bedeuten, dass die Olma weiterhin voll und ganz durch den Kanton entschädigt werden müsste. Die St.Galler Regierung erachtet diese Regelung beziehungsweise die vorgebrachte Begründung als nicht nachvollziehbar und beantragt einen Verzicht auf diese Beschränkung.

Weiter sei auch das Verfahren für die Bewilligungen und die Entschädigungen zu kompliziert und nicht praxistauglich. Diesbezüglich müsse die Vorlage überarbeitet werden.