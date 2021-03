Lockerungen

Der Bundesrat hat Vorschläge für weitere Öffnungsschritte in die Vernehmlassung geschickt. So sollen unter anderem Restaurants den Aussenbereich wieder öffnen dürfen – und Kulturveranstaltungen beschränkt möglich sein. In den betroffenen Branchen fallen die Reaktionen unterschiedlich aus.

Mea McGhee, Hans Suter und Adrian Lemmenmeier-Batinić 12.03.2021, 19.15 Uhr