Lockerungen HSG will Ende April mit Präsenzunterricht starten: So reagieren die Ostschweizer Hochschulen auf den Entscheid des Bundesrats Ab Montag ist auch auf Tertiärstufe wieder Präsenzunterricht erlaubt – wenn auch in beschränktem Rahmen. Die Ostschweizer Hochschulen stecken mitten in der Vorbereitung. Adrian Vögele 15.04.2021

Vorlesung an der HSG vor der Pandemie: Grosse Lehrveranstaltungen werden voraussichtlich weiterhin online stattfinden.

Leere Hörsäle und Fernunterricht allenthalben: Seit über einem Jahr befinden sich die Hochschulen mehr oder weniger ununterbrochen im Ausnahmezustand. Zuletzt wuchs die Besorgnis über die Situation der Studentinnen und Studenten: Manche hätten ihre Universität und ihre Mitstudierenden noch überhaupt nie zu Gesicht bekommen, hiess es immer wieder. Als der Bundesrat gestern das Verbot des Präsenzunterrichts aufhob, gab es denn auch Lob von den Ostschweizer Regierungen: Der Schritt sei ein wichtiges Zeichen für die Jungen.

Ab Montag sind also wieder Lehrveranstaltungen erlaubt – allerdings mit Einschränkungen. Maximal 50 Personen dürfen sich im Raum befinden, und dieser darf nur zu einem Drittel seiner Kapazität gefüllt sein. Wie reagieren nun die Ostschweizer Hochschulen?

HSG plant zweigleisige Veranstaltungen

Das Rektorat der Universität St.Gallen (HSG) habe die Entscheide des Bundesrats «erfreut zur Kenntnis genommen», teilt die HSG-Medienstelle auf Anfrage mit. Mit der Umsetzung dieser Öffnungsschritte habe man sofort begonnen. «Die Universität St.Gallen ist sehr bestrebt, ab Montag, 26. April 2021, Präsenzunterricht im Rahmen des Möglichen anzubieten.» Nebst den erwähnten Kapazitätsbeschränkungen seien auch die allgemeinen Schutzmassnahmen – insbesondere die Maskenpflicht und Mindestabstände – weiterhin zwingend zu beachten.

«Umgesetzt werden grundsätzlich nur hybride Veranstaltungsformen: Man kann also in jedem Fall auch digital teilnehmen, da Studierenden teilweise nicht physisch anwesend sind und auch nicht kurzfristig anreisen können.»

Grosse Lehrveranstaltungen könnten unter den Kapazitätsbeschränkungen kaum in Präsenz stattfinden und würden voraussichtlich weiterhin rein online durchgeführt. «Auch Formate, die sich hybrid nicht durchführen lassen, werden weiterhin rein online bleiben. Die Detailplanungen laufen.» Spätestens Ende der kommenden Woche will die Universitätsleitung näher darüber informieren, wie die Lehre ab dem 26. April organisiert wird, wie es in einer Mitteilung auf der HSG-Website heisst.

«Nicht nur Freudenstürme» an der PHSG

An der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) sind die Gefühle über die Lockerung gemischt. Das Studium beinhalte diverse Fächer und Themenfelder, bei denen der persönliche Austausch bedeutend sei, sagt Verwaltungsdirektor Markus Seitz.

«Hinzu kommt, dass insbesondere die Studierenden, welche ihr Studium im Herbst 2020 aufgenommen haben, noch wenig Gelegenheit für einen Aufenthalt auf dem Campus hatten.»

Insofern bringe der Bundesratsentscheid diverse Vorteile. Allerdings: Die Einschränkungen würden lediglich eine Mischung zwischen Distance-Learning und Präsenzformaten erlauben. «Für die Dozierenden und Studierenden ist das mit erheblichen organisatorischen und logistischen Herausforderungen verbunden, was nicht nur zu Freudenstürmen führt.»

Die Studentinnen und Studenten befinden sich momentan im Frühlingsbreak sowie in Block- und Vertiefungswochen. «Ab Montag, 26. April, besteht die Möglichkeit, dass unsere Dozierenden ihren Unterricht unter Berücksichtigung der geltenden Schutzmassnahmen wieder im Präsenzformat durchführen», sagt Seitz. Jedoch: Aufgrund der epidemiologischen Entwicklung würden unter Umständen nicht alle Studierenden in Präsenzveranstaltungen zurückkehren wollen oder können – etwa weil ihnen das Risiko zu gross sei oder sie sich in Quarantäne befänden. Derzeit wird in diversen Räumen eine Streaminginfrastruktur installiert. «Die Studierenden können den Unterricht in diesen Räumen live mitverfolgen und am Unterricht teilnehmen.»

Krisenstab der Ostschweizer Fachhochschule geht über die Bücher

An der Ostschweizer Fachhochschule OST hatte der Krisenstab Anfang April entschieden, das laufende Semester im Fernunterricht zu Ende zu führen. Ein Hauptgrund war die Verschlechterung der epidemiologischen Lage. «Nun stellt sich die Frage, ob wir auf diesen Entscheid zurückkommen», sagt Mediensprecher Willi Meissner. Das weitere Vorgehen soll Anfang der kommenden Woche geklärt sein.

Auch die Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG) hatte beschlossen, am Fernunterricht bis zum Sommer festzuhalten. Den Entscheid des Bundesrats vom Mittwoch habe man zur Kenntnis genommen, sagt Eva König, Beauftragte für Marketing und Kommunikation.

«Da sich die Studierenden in den nächsten vier Wochen in den Schulpraktika befinden, die in Präsenzform stattfinden können, sehen wir derzeit keinen Anlass für eine Anpassung der aktuellen Vorgaben an der PHTG.»

Die Hochschulleitung werde die Situation in den kommenden vier Wochen aufmerksam beobachten – und erweiterte Präsenzmöglichkeiten nach den Praktika zu einem späteren Zeitpunkt prüfen.