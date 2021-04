Lockerungen Hochbetrieb im Fitnesscenter, halbvolle Restaurantterrassen und heissbegehrte Kinoplätze: So verläuft die langersehnte Öffnung in der Ostschweiz Heute Montag ist der grosse Tag. Essen im Restaurant, trainieren im Fitnesscenter, Kulturveranstaltungen besuchen: Das alles ist wieder erlaubt. Selbst das Wetter spielt bislang mit. Für viele sind die Lockerungen ein Lichtblick, wie ein Augenschein in Restaurants, Fitnesscentern und im Kino zeigt. Alain Rutishauser, Astrid Zysset, Christa Kamm-Sager 19.04.2021, 16.23 Uhr

Die Terrassenöffnung erfreut die Gäste im Hotel Schiff bei Mannenbach. Bild: Andrea Stalder

Die Fruchtfliegen kreisen zu Hunderten um die gedeckten Tische des Seehotels Schiff in Mannenbach. Ein kühler Wind weht, das Wetter ist bewölkt, die Vögel kreischen. Auf den Stühlen liegen wärmende Felle, die Servietten sind gefaltet, das Besteck an Ort und Stelle. Alles ist bereit an diesem Montagmorgen, dem 19. April. Dem Tag, an dem die Restaurants in der Schweiz ihre Terrassen wieder öffnen dürfen. Nur die Gäste fehlen noch.

Kurz nach 10 Uhr nehmen zwei ältere Personen, eine Frau und ein Mann, in sportlicher Kleidung an einem Tischchen Platz und bestellen einen Kaffee. Sie kommen vom Thunersee und aus Möhlin im Kanton Aargau und machen derzeit eine Velotour um den Bodensee. «Wir haben die Temperatur etwas unterschätzt», sagt die Frau. Sie trägt kurze, enge Sporthosen. Den Montag habe man aber sehnlichst erwartet, sagt der Mann:

«Es ist schön, endlich wieder einmal auswärts einen Kaffee zu trinken.»

Auch zum Fischerhaus in Kreuzlingen haben sich kurz nach 11 Uhr noch nicht viele Gäste verirrt. Hier sind ebenfalls die Fruchtfliegen in der krassen Überzahl. Weil das Wetter in der Zwischenzeit aber besser geworden ist und die Sonne scheint, sitzen doch vereinzelte Gäste an den Holztischen direkt am See, nippen an einem Bier oder dem Apérogetränk und sind in angeregte Gespräche verwickelt. Zwei jüngere Männer aus Kreuzlingen haben die Möglichkeit genutzt, auswärts essen zu gehen. «Es ist schön, wenn nun nach und nach die Restaurants wieder öffnen», findet der eine. «Es ist sicher ein kleiner Schritt in Richtung Normalität», fügt der andere an.

Nach 12 Uhr ist das Wetter definitiv auf der Seite der Gastronomen. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, die Terrassen füllen sich, so auch beim Restaurant Hafen in Romanshorn. Gut die Hälfte der Plätze sind belegt. Den Gästen werden Schnipo und Knusperli serviert, die Hunde unter den Tischen bekommen einen Napf mit Wasser. Ein Hauch von Freude und Erleichterung liegt in der Luft. Auch Ursula und ihr Gottenkind Joshua, zwei Gäste des Restaurants Hafen, freuen sich, dass die Terrassen nun wieder offen sind.

Joshua hat heute Geburtstag. «Wir haben die Möglichkeit genutzt, den Geburtstag von Joshua im Restaurant zu feiern», sagt Ursula. Das Wetter spiele gut mit, und die Temperatur sei angenehm. «Als wir gemerkt haben, dass die Terrassenöffnung genau auf den Geburtstag fällt, haben wir uns natürlich doppelt gefreut», fügt sie an.

Qual und Freude zugleich: Zurück im Fitnesscenter

Wer erwartet hat, am Montagmorgen alleine im Fitnesscenter zu sein, der irrte sich gewaltig. Im Update in Herisau herrschte Hochbetrieb. Über die beiden Stockwerke verteilt, waren es rund zwei Dutzend Personen, welche den ersten Tag der Lockerungen nutzten, um sich körperlich zu ertüchtigen. Doch ganz ohne Anfangsschwierigkeiten ging es nicht: «Hach, wenn man jetzt nur den Code noch wüsste», stöhnte eine Besucherin am Eingang. Der Zugang zum Fitnesscenter wird über einen solchen gewährleistet. Wer regelmässig hingeht, weiss ihn auswendig. Nach monatelanger Pause kommt der eine oder andere aber ins Grübeln - sechs Zahlen, die einem partout nicht mehr einfallen wollen.

Die ersten Sportlerinnen und Sportler trainieren bereits wieder im Fitnesscenter. Bild: Keystone

Im Untergeschoss bittet Trainerin Eva zum «Simply Core». Dieses halbstündige Programm verspricht ein Gruppentraining, das Übungen für die Rumpfmuskulatur und die Rumpfstabilität beinhaltet. Pünktlich um 10.15 Uhr stehen acht Frauen auf den in Sicherheitsabstand ausgelegten Matten. Der einzige Mann jedoch, der sich für den Kurs angemeldet hatte, fehlt. «Der geniesst noch das Plaudern an den Geräten», lacht eine der Teilnehmerinnen, als sie auf den Flur linst, um ihn zu erspähen. «Jetzt, wo man das wieder kann, ist das ja nur zu verständlich», wirft eine andere ein. Nichtsdestotrotz pocht Eva auf einen pünktlichen Beginn.

Planks und Crunches in verschiedenen Variationen müssen absolviert werden. Eva ermuntert die Gruppe zum Durchhalten. Stöhnen ist zu vernehmen, Schweissperlen bilden sich alsbald in den Gesichtern. «Ich habe wohl während des Lockdowns etwas zugelegt», sagt eine der Teilnehmerinnen zerknirscht. Eva aber beschwichtigt, dass man aus der Form geraten könne, ohne deutlich an Kilos zuzulegen. Und überhaupt: Man fange mit dem Training ja erst wieder an. Fortschritte würden bald ersichtlich sein.

Draussen an den Geräten und im Hantelbereich geht es deutlich ruhiger zu. Ein junger Mann ist beim Bankdrücken, am Spiegel daneben stemmt eine Frau die Kleinhanteln fürs Trizepstraining. Schweigend wird vor sich hin «gepumpt». Erst als der Kinderhort, der sich ebenfalls im Untergeschoss des Fitnesscenters befindet, seine Tore öffnet, ist es mit der Stille für einen Moment vorbei. Die vom Training zurückkehrenden Mamis nehmen ihre kichernden und plaudernde Kleinen im Empfang und geleiten sie nach draussen. Eine Ablenkung, die alle anderen Trainingsbesucher jedoch nur kurz ereilt. Der Fokus wird bald wieder auf das eine gelenkt: Auf die Rückkehr zum Fitnesstraining – den Lockerungen sei dank.

Endlich wieder ins Kino: «Wir haben lange darauf geplangt»

Kinok in der Lokremise St.Gallen – 14 Uhr. «Kiss me Kosher» ist der erste Film nach fast vier Monaten, der hier in der Ostschweiz über eine Kinoleinwand flimmert. Ein paar wenige Gäste trinken einen ersten Kaffee auf der Terrasse der Lokremise, drinnen ist es ruhig. 15 Reservationen seien für die Nachmittagsvorstellung eingegangen, kaum sei der Newsletter versendet worden, sagt Sandra Meier, Leiterin des Kinok.

Die Vorabendaufführung vom Montag sei aber bereits ausverkauft. Ausverkauft, das heisst 33 Sitzplätze von 99 sind besetzt. Meier sagt:

«Wir dürfen nur einen Drittel der Plätze belegen. Schutzkonzept.»

Ein bisschen überrascht worden seien sie schon vom Öffnungsentscheid am letzten Mittwoch, sagt Meier. Doch sie hätten sich schon einige Mal auf eine mögliche Öffnung vorbereitet und deshalb sei für sie sofort klar gewesen, dass sie gleich am Montag starten können – und möchten.

Ein Kinogast geniesst das Filmerlebnis im Kinok. Bild: Raphael Rohner

Die erste Besucherin, die nach den langen ruhigen Monaten in den Kinosaal des Kinok tritt, ist Karin Bogenreuther aus Niederteufen. «Für mich ist Kino wichtig», sagt sie. Deshalb habe sie sofort einen Platz reserviert, als das Programm gekommen sei. Aber auch der Film interessiere sie natürlich. «Wir haben lange darauf geplangt und gewartet, dass das Kino wieder aufgeht», sagen auch Ingrid Gentsch aus St.Gallen und Karin Held aus Andwil. Es sei nicht dasselbe, daheim am Fernseher einen Film zu schauen wie das Erlebnis im Kino zu haben. «Da nehmen wir die Maske gerne in Kauf.»

Auch Stefan Marbach aus St.Gallen findet es wunderbar, wieder ins Kino zu können. Filme schauen sei zwar nicht sein einziges Interesse, «aber trotzdem ist es einfach schön, dass es jetzt wieder möglich ist.» Netflix sei kein würdiger Ersatz, sagts und bald schon hat ihn die Geschichte eines jungen Paares nach Israel entführt.

Sandra Meier, Leiterin des Kinok, ist glücklich wieder Filme zeigen zu dürfen. Video: Raphael Rohner

Es gebe nach dieser langen, filmlosen Zeit einen eigentlichen Filmstau bei den Studiofilmen, so Sandra Meier. «Wir haben fast zu viele Filme, wir werden in den nächsten zwölf Tagen zehn Premierenfilme zeigen», sagt die Leiterin des Kinok. Das Kinok sei in den letzten vier Monaten auf Vordermann gebracht worden, die ganze Technik sei jetzt à jour. Sandra Meier hofft darauf, dass die Öffnung nicht zu früh gekommen ist. «Für uns wäre es schlimm, wenn wir nach drei Wochen schon wieder zumachen müssten.»