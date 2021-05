Lockerung des deutschen Grenzregimes Einkaufstouristen sind in den Startlöchern – Freude in Konstanz, Besorgnis bei Ostschweizer Ladenbesitzern Deutschland lässt Einkaufstouristen aus der Schweiz wieder ins Land. Die Ladenbetreiber auf der deutschen Seite des Bodensees warten geradezu darauf, dass die Schweizerinnen und Schweizer wieder bei ihnen einkaufen kommen. Derweil hoffen Ostschweizer Ladenbesitzer, dass die Bevölkerung «den Charme des Ladens um die Ecke» weiterhin schätzt. Eva Wenaweser 14.05.2021, 16.05 Uhr

Deutschland lässt Einkaufstouristen aus der Schweiz wieder ins Land. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Mit der Anpassung der Einreisebestimmungen nach Deutschland geht ein langjähriges Phänomen in die nächste Runde. Das Bummeln an der deutschen Seite des Bodensees ist seit Donnerstag wieder erlaubt. Während die Geschäfte über der Grenze die Rückkehr der schweizerischen Einkaufstouristen erfreut erwarten, haben Gewerbler auf dieser Seite der Grenze gemischte Gefühle. Die Schweizerinnen und Schweizer dürfen nämlich wieder quarantänefrei nach Deutschland einreisen – allerdings nur für Aufenthalte bis zu 24 Stunden.

Der Präsident der Thurgauer Fachgeschäfte ist der Meinung, dass während der Coronapandemie ein Umdenken der Schweizer Bevölkerung stattgefunden hat. Der Präsident der Vereinigung Pro City St.Gallen hingegen ist überzeugt, dass die Menschen diesbezüglich nach wie vor auf das eigene Portemonnaie schauen. Die gelockerten Einreisebestimmungen haben auch für Überraschung gesorgt, wie etwa bei der Schweizerischen Bodensee Schifffahrt.

Am Donnerstag hatte das Lago in Konstanz wegen Auffahrt noch geschlossen, doch am Freitag nahmen die Verantwortlichen gemäss Peter Herrmann, Geschäftsführer des Einkaufszentrums, bereits um 11 Uhr grossen Zuspruch wahr. Dies vor allem in Drogerie- und Lebensmittelgeschäften, da dort keine Voranmeldung der Schweizer Kunden nötig sei. Überall sonst müssen Termine gebucht werden. Dies sei auch vor Ort möglich, dann könne es aber zu Wartezeiten kommen. «Jetzt zu den Mittagsstunden füllen sich vor allem die Restaurantstermine.»

Peter Herrmann, Geschäftsführer Einkaufszentrum Lago. Bild: Reto Martin

Am Wochenende erwartet das Lago laut Herrmann einen Ansturm, da der Einzelhandel fast vier Monate und die Gastronomie sechs Monate geschlossen waren. Da ab Samstag auch die Gastronomiebereiche innen und aussen wieder öffnen dürfen, werden viele Besucher erwartet. Herrmann vermutet:

«Die Einreisebestimmungen sind recht kurzfristig angepasst worden, daher werden sich die Besucherströme wohl erst in den nächsten Tagen und Wochen normalisieren.»

Die Erleichterung darüber, dass die Schweizerinnen und Schweizer wieder im Lago einkaufen dürfen, sei aber sehr gross. «Für uns in Konstanz und im Lago sind die Besucher aus der Schweiz ein wichtiger Bestandteil.» Ein Drittel der Kunden im Lago sind nämlich gemäss Herrmann Besucher aus der Schweiz. Es gehe aber auch darum, dass dies ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität sei – für alle.

Bereits letztes Jahr habe es nach dem ersten Lockdown eine ähnliche Situation gegeben, als sich die Situation etwas entspannt habe, sagt Matthias Hotz, Präsident der Thurgauer Fachgeschäfte. «Unsere Bevölkerung hat gemerkt, was sie an unserem lokalen Gewerbe hat.» Durch die Pandemie seien diese Menschen sanft gezwungen worden, das lokale Angebot zu berücksichtigen.

Matthias Hotz, Präsident der Thurgauer Fachgeschäfte. Bild: PD

«Ich glaube, viele Leute haben dabei den Charme des Ladens um die Ecke wiederentdeckt.»

Hotz ist daher zuversichtlich, dass auch nach der Öffnung der Grenzen die Wertschätzung für die lokalen Geschäfte bleiben wird. Es werden seiner Meinung nach immer noch Schweizerinnen und Schweizer über die Grenzen zum Einkaufen gehen, aber nicht mehr in diesem Ausmass wie früher. «Durch die Coronakrise haben in meinen Augen diesbezüglich ein heilsamer Prozess und eine Rückbesinnung auf das Nahe stattgefunden.»

Laut Hotz macht es auch im Hinblick auf die Klimadebatte Sinn, wenn man in der Nähe einkaufen geht und dafür nicht noch lange Wege fahren muss.

Etwas anderer Meinung ist hingegen Ralph Bleuer, Präsident der Vereinigung Pro City St.Gallen: «Man musste davon ausgehen, dass viele Menschen aus der Schweizer Bevölkerung wieder über die Grenze einkaufen gehen, sobald das möglich ist.» Das Problem bestehe schliesslich schon seit Jahren. Bleuer vermutet, dass von diesen Leuten, die etwa in Deutschland einkaufen gehen, die meisten – rein vom finanziellen Aspekt her – nicht darauf angewiesen wären. In solchen Fällen fehle ihm das Verständnis für die Einkaufstouristen:

Ralph Bleuer, Pro-City-St.-Gallen-Chef. Bild: Michel Canonica

«Dieses Thema haben wir aber schon so oft durchgekaut.»

Laut Bleuer hat man auch bereits mehrmals versucht, die Bevölkerung dazu zu animieren, das Geld dort auszugeben, wo man es auch verdient. Während der Coronakrise, als man eben nicht über die Grenze konnte, seien die Leute schliesslich auch froh gewesen, dass es in der Schweiz Geschäfte gebe. «Den meisten Einkaufstouristen ist es aber sowieso egal, ob wir an sie appellieren, bei den Lokalen einzukaufen, oder nicht.» Bleuer ist der Meinung, die Menschen würden zuerst auf das eigene Portemonnaie schauen.

«Es ist schlicht nicht nachvollziehbar, dass die Leute immer nur die Preise vergleichen.»

Gemäss Bleuer ist es logisch, dass diese in Deutschland tiefer sind, allerdings ist dort das Lohnniveau auch tiefer. Daher sei es kein fairer Preisvergleich. Um diesen zu haben, müssten etwa auch die beanspruchte Zeit oder die Anfahrtskosten dazugerechnet werden.

Eine Möglichkeit, um über den Bodensee zu gelangen, bietet im Normalfall die Schweizerische Bodensee Schifffahrt (SBS). Auch für sie ist die Anpassung der Einreisebestimmungen sehr plötzlich gekommen. «Wir wurden vom plötzlichen Entscheid überrascht», sagt Markus Wilda, Marketing- und Verkaufsleiter der SBS. Sie hätten erst im Juni mit einer derartigen Änderung gerechnet. Dementsprechend ist es der SBS gemäss Wilda so kurzfristig auch nicht möglich, den regulären Fahrplan wieder heraufzufahren, da die Schiffe einsatzbereit gemacht, die Mitarbeiter aufgeboten und die Umstellungen kommuniziert werden müssen. In der Zeit, in denen es ihnen verboten gewesen sei, touristische Fahrten nach Deutschland zu machen, hätten sie ihr Angebot stark reduzieren müssen.

«Normalerweise fahren fünf unserer sechs Schiffe das deutsche Ufer an.»

Die Schweizerische Bodensee Schifffahrt hat den Fahrplan unter der Woche reduziert und angepasst. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Aktuell hätten sie den Fahrplan so angepasst, dass die Schiffe nur noch der schweizerischen Küste entlanggefahren seien. «Das ist aber nicht vergleichbar und bei weitem nicht so gut frequentiert wie unser normales Angebot», sagt Wilda. Die Bodensee-Fähre Romanshorn–Friedrichshafen sei in den letzten Monaten weiterhin fahrplanmässig verkehrt, allerdings mit unterdurchschnittlicher Auslastung, da bis auf Pendler wenige Gäste auf der Fähre waren. Wilda sagt:

«Wir erwarte eine schrittweise Normalisierung der Lage.»

Er hoffe jetzt, dass die SBS möglichst schnell überall wieder auf den regulären Fahrplan umstellen könne – ein genaues Datum könne er aber noch nicht nennen. «Wir rechnen aber mit einem grossen Zustrom, wenn wir wieder die deutschen Häfen anfahren.»