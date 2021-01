Lockdown Leere Gassen, verriegelte Ladentüren, blühende Blumenläden: So sieht es in Ostschweizer Städten während des zweiten Lockdowns aus Gestern Schneetreiben, heute Winterschlaf: Die Stadtzentren der Ostschweiz sind über Nacht und mit Tag eins des Lockdowns fast gänzlich ausgestorben – fast. Ein Rundgang in St.Gallen, Wil, Uzwil, Münchwilen, Diessenhofen und Weinfelden. Viola Priss, Simon Bernhardsgrütter und Sebastian Keller 18.01.2021, 19.50 Uhr

Auch das Gurren der Tauben ist zu hören, an Tag eins des zweiten Lockdowns in der Ostschweiz. Bild: Benjamin Manser

Er gilt als der tristeste Tag des Jahres. Der dritte Montag im Januar ist nach dem britischen Psychologen Cliff Arnall der «Blue Monday»: eine Mischung aus schlechtem Wetter, leerem Portemonnaie und unerreichbaren Neujahrsvorsätzen. 2021 macht der unrühmliche Montag seinem Ruf eine besondere Ehre, denn er leitet die zweite Runde des Corona-Lockdowns ein. Homeofficepflicht und Detailhandelschliessungen: Ist da überhaupt noch jemand auf der Strasse?

Die Ladentüren in der St.Galler Altstadt bleiben grossteils verriegelt. Im Gegensatz zu Lockdown Nummer eins aber nicht alle. «Wir haben auch während des Lockdowns geöffnet und sind weiter für sie da. Da wir zum Grundbedarf gehören», steht auf einem Plakat an der Ladentür des Tabakwarenladens Wellauer am Marktplatz. Irritiert verharrt ein Passant vor dem Schild, tritt einen Schritt zurück und schüttelt den Kopf: «Wie? Rauchen darf man, aber meinen Lieblingsbuchladen schliessen sie? Das wird ja immer verrückter», sagt er, auf seine Empörung angesprochen.

Grundbedarf und Fragezeichen

Vielen der verbliebenen Passanten steht die Irritation ins Gesicht geschrieben. Irritation und Unsicherheit. Ein Paar lugt in den beleuchteten, aber geschlossenen Tchibo-Laden. Eine Strasse weiter bleiben Menschen unschlüssig vor dem Manor stehen. Offen oder geschlossen? Zaghaft treten sie ein und blicken sich um. Drinnen durchlaufen sie einen absurden Parcours. Vorbei an der neuesten Frühlingskollektion und rabattierten Winterjacken – zum Anprobieren nah, wäre da nicht überall das Absperrband, das den Weg zur Lebensmittelabteilung eine Etage tiefer markiert.

«Schau, der Optiker hat ja doch noch offen», sagt eine junge Frau zu ihrem Freund. Drinnen, im Brillengeschäft Fielmann, stehen sechs Mitarbeiter hinter dem Desinfektionsständer in einer Einerkolonne parat für eine Beratung, bloss ohne Menschen mit Beratungsbedarf. Ähnlich in den wenigen geöffneten Läden der Multergasse und Umgebung. Im Pflanzen- und Zooartikelladen Samen Höhener im Oberen Graben stecken «Wir sind weiter offen»-Schildchen in den angebotenen Primeln, Maiglöckchen und Veilchen vor der Ladentür. Das Problem ist nur: Wer fährt dafür in die Innenstadt? Blumen bekommen sie zur Not, wie so vieles, auch im Supermarkt.

Ugo Mascetti, Marroniverkäufer. Bild: Coralie Wenger

«Das wird eine Katastrophe», sagt Ugo Mascetti, seit Generationen Besitzer des Marronistandes am St.Galler Hauptbahnhof. Seine Marronis duften, sein Stand ist offen, er werde bleiben, sagt er. Komme, was wolle. Doch: «Es kommen nicht einmal halb so viele Menschen. Ohne geöffnete Kleiderläden geht kein Mensch bei der Kälte vor die Tür.» Andere dürften aber gar nicht erst öffnen, die Hälfte seiner Kollegen in der Branche habe schon im ersten Lockdown schliessen müssen. An sie müsse er heute denken.

Und diese Stille

Ausser dem Lärm der Strassenräumfahrzeuge hört man nichts. Das Gedudel aus jeder sich öffnenden Ladentür, Kindergeschrei und die Dichte an Strassengeräuschen: alles weg. Zur Freude des Pöstlers, der so gut durch die Rathausgasse mit seinem Velo kommt wie selten. Und zur Freude eines betagten Pärchens. «Oh, immerhin hat der Chocolatier Koelbener am Klosterplatz noch offen – etwas zum Kaffee am Mittag können wir mitnehmen –, das ist doch was», sagt sie zu ihm. Der zweite Lockdown an einem kalten Montagmorgen in St.Gallen: eine Mischung aus Montagsblues und «Aber immerhin».

Die Obere Bahnhofstrasse in Wil ist beinahe menschenleer. Bild: Simon Bernhardsgrütter

Menschenleere Stadtzentren, eisig kalte Luft und Schnee – ein friedlicher Gedanke. Doch das Leben steht nicht still, ganz im Gegenteil. Die Strassen bleiben nach wie vor viel befahren und auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden trotz der verschärften Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit rege genutzt. Der Start der Winter-Rekrutenschule spielt dabei eine grosse Rolle.

Leere Strassen und volle öffentliche Verkehrsmittel

Plakate mit den aktuellen Massnahmen des Bundesamts für Gesundheit sind überall anzutreffen. Bild: Simon Bernhardsgrütter

In der Oberen Bahnhofstrasse in Wil und auch im Zentrum Uzwils sind hingegen nur wenige Menschen zu sehen. Nur vereinzelte Geschäfte haben geöffnet. Bevor diese betreten werden können, trifft man auf ein bekanntes rotes Plakat: Die Massnahmen vom Bund hängen vor jedem Eingang. Die Mehrheit der Geschäfte musste jedoch aufgrund der neuen Richtlinien vom Bundesamt für Gesundheit geschlossen bleiben. An vielen verschlossenen Türen ist eine Internetadresse für den Onlineshop oder eine Telefonnummer für Notfälle und dringende Termine zu finden. Doch wie ein Passant an der Oberen Bahnhofstrasse in Wil sagt:

«Das Leben steht nicht still. Die Menschenmengen verlagern und verteilen sich einfach, aber es geht weiter.»

Dass der Alltag sich zwar verändert, nicht aber zum Erliegen kommt, ist vor allem anhand der gut befahrenen Strassen und der Menschenmengen in den öffentlichen Verkehrsmitteln festzustellen. In Wil sorgt der Schwanenkreisel immer noch für stockenden Stadtverkehr und die Bahnhöfe Wil und Uzwil wirken genau gleich wie an einem unbeschwerten Wintertag ohne Corona. Mitschuldig ist der Start der Winter-Rekrutenschule. Viele junge Männer und überraschend viele junge Frauen sind mit Kampfstiefeln und Gepäck oder bereits in der militärischen Uniform an den Bahnhöfen zu sehen.

Eine junge Passantin am Bahnhof in Uzwil meint, dass die Leute heute weniger Angst hätten als noch im ersten nationalen Lockdown, da sie schon Erfahrungen damit hätten. Sie seien mutiger, trotz verschärfter Massnahmen in die Öffentlichkeit zu gehen. Das sei ihrer Meinung nach auch in Ordnung so, da ihrer Auffassung nach die Maskenpflicht strikter eingehalten werde.

Die leeren Fussgängerzonen und friedliche Stimmung, welche durch die weisse, verschneite Aussicht entsteht, täuschen. Das Leben kommt nicht zum Stillstand, es läuft einfach teilweise an anderen Orten ab.

Lisa Rey, Geschäftsführerin des Münchwiler Blumenladens Creative Art. Bild: Sebastian Keller

Autos fahren über den nassen Asphalt der Wilerstrasse in Münchwilen. Die Schneemaden am Strassenrand haben ihr unschuldiges Weiss verloren. Der Montag trägt traditionell dunkle Farben – nicht nur im Bezirkshauptort. An diesem dritten Montag des neuen Jahres wohl noch eine Nuance dunkler. Der Bundesrat hat im Kampf gegen das Coronavirus weitere Einschränkungen beschlossen. Restaurants bleiben länger zu, auch Kleidergeschäfte durften nach dem Wochenende nicht mehr öffnen. Doch ein Lockdown wie im Frühling ist es dennoch nicht. Wenn schon: der kleine Bruder des Lockdowns, dem mehr erlaubt ist.

Mit satten Rabatten – bis zu 50 Prozent – wirbt Mode Gamma, ein Kleidergeschäft an der Hauptstrasse. Doch die Schiebetür bewegt sich nicht, auch wenn die Nase das kalte Glas berührt. In nüchternem Ton heisst es auf einem A4-Plakat: «Geschlossen wegen Corona». Darunter ein Hinweis auf den Beschluss des Bundesrates.

«Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen – bleiben Sie gesund.»

Weisse Orchidee grüssen aus dem Schaufenster des Blumenladens Creativ Art in der Nachbarschaft des Kleidergeschäfts. Beim Betreten ertönt eine Glocke. An der Wand hängen Schilder mit aufmunternden Sprüchen. «Die besten Partys finden in der Küche statt» ist auf einem zu lesen. Dieser Spruch avanciert während Corona wohl zur Binsenwahrheit. Lisa Rey ist die Geschäftsführerin. Sie sagt: «Wir gehören zu den Glücklichen.» Im Frühling musste auch ihr Laden zusperren. Doch Blumen verkaufte sie trotzdem. Die Bestellungen gingen telefonisch ein, der Lieferservice wurde ausgebaut, die Selbstbedienung hochgefahren, die sozialen Medien bespielt. Mit Rückblick auf den Frühling sagt sie deshalb:

«Wir hätten auch den Lockdown nicht gefürchtet.»

Dennoch zeigt sie sich erleichtert, dass die Kunden in den Laden kommen dürfen. Lisa Rey sagt: «Wir sind für jeden Tag, den wir offen haben dürfen, dankbar.» Ihre Augen leuchten. Sie beschäftigt vier Floristinnen; auch deren Lohn will erwirtschaftet werden.

Diese Aussage der Chefin eines Blumenladens mag erstaunen: «Man könnte auch ohne Blumen leben.» Doch Blumen schmücken den Alltag. Gerade in dieser Zeit, in der Menschen zu Hause bleiben sollen, wächst das Bedürfnis, die eigenen vier Wände farblich aufzuhübschen. Und Blumen sind auch eine Art Briefträger. Wenn man die Tante im Altersheim nicht besuchen darf, schickt man einen Strauss mit den besten Grüssen. «Oder nicht?», fragt Lisa Rey. Der Mensch lebt nicht von Brot allein: Um diesen Spruch könnte man Reys Wand ergänzen.

Die Geschäftsführerin leidet aber auch; sie leidet mit denen, die schliessen mussten. Auch wenn es nur vorübergehen ist. Deshalb verkauft sie Guetzli für das Restaurant Lime. Weil auch dieses Münchwiler Lokal vorübergehend seine Gäste nicht bewirten darf, läuft halt der Backofen heiss.

Kein Playmobil und keine Jasskarten im Migros Münchwilen. Bild: Sebastian Keller

Und wie präsentiert sich die Situation der Läden, die Brot, Aufstrich und Früchte verkaufen? Coop und Migros: Sie hatten auch im Frühling offen, mit einigen abgedeckten Regalen. Auch im Januar 2021 ist im Migros Münchwilen ein Regal abgesperrt: Jasskarten und Playmobil gibt es derzeit nicht zu kaufen. Ähnlich sieht es wenige hundert Meter Richtung Frauenfeld aus: Im Coop sperren Bänder den linken und rechten Bereich eines Regals ab. Wasserkocher: Steht momentan nicht zum Verkauf. Kopfhörer und Batterien: Bitte greifen sie zu!

Diessenhofen am Montagmittag: Menschenleer. Bild: Kevin Roth

Das Restaurant Fortuna in Diessenhofen am Bahnhof wirbt damit, dass es sechs Tage geöffnet hat. Doch seit einigen Wochen ist es sieben Tage pro Woche geschlossen. Die Glücksgöttin aus der römischen Mythologie muss sich momentan mit einem Döner oder einer Pizza über die Gasse begnügen. Ruhig ist es an diesem Mittag im westlichen Zipfel des Thurgaus. Die mittelalterliche Altstadt gehört dem Besucher für einen Augenblick allein. Viele Geschäfte öffnen an diesem Tag nicht. Aber vor allem, weil es Montag ist. So auch ein Eisenwarengeschäft, das auf einem Plakat ein «Corona-Update» verheisst: «Die härteren Coronamassnahmen ab Montag, 18. Januar, betreffen uns nicht – daher bleibt unser Geschäft geöffnet.» Das letzte Wort ist in grüner Farbe und unterstrichen.

Unten am Rhein, die flüssige Grenze zu Deutschland. Die Holzbrücke nach Gailingen ist offen. Autos mit deutschem Kennzeichen fahren in die Schweiz; CH-Kennzeichen sind auf dem Weg die Bundesrepublik Deutschland. Keine Grenzkontrolle, kein Schlagbaum wie im Frühling. Noch nicht? So sagte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder am Sonntagabend im Fernsehen, man dürfe im Kampf gegen das Virus auch Grenzschliessungen nicht ausschliessen.

«Wir stecken uns immer ein bisschen gegenseitig an in Europa.»

Die Grenzschliessungen im Frühling hätten geholfen. Doch Söders Einflussbereich reicht nicht bis nach Gailingen, das ist baden-württembergisches Hoheitsgebiet. Auch wenn das nichts heissen will.

Zurück am Bahnhof. Der Himmel ist wolkenverhangen. Der Postauto-Chauffeur startet den Motor, setzt sich die Sonnenbrille auf die Nase und fährt Richtung Frauenfeld. «Lockdown ist Einstellungssache», denkt man und hängt vor dem geistigen Auge ein Schild zu Lisa Rey in den Blumenladen nach Münchwilen.

Der Rhein bei Diessenhofen, die flüssige Grenze zu Deutschland. Bild: Kevin Roth

Dario Schoch von der Let's Rock Tattoo GmbH in Weinfelden. Bild: Kevin Roth

Montagnachmittag in Weinfelden, dem geschäftigen Zentrum des Mittelthurgaus. Auf dem Marktplatz ist kaum ein Parkfeld frei. Schüler des nahen Schulhauses werfen Schneebälle in den Brunnen. Licht brennt in vielen Läden – wenn auch nicht in allen.

Das Let’s Rock Tattoo unweit des Marktplatzes gehört zu den Geschäften, die nicht schliessen mussten. Deutsche Rockmusik dröhnt aus den Lautsprechern, man wähnt sich in einem amerikanischen Diner. Eine Kundin erkundigt sich nach einem Piercing. Im Frühling noch mussten Tattoonadeln ruhen. Dario Schoch ist der Chef, seine Tätowierung verläuft aus seinem Hemdkragen bis unter die Maske. Ist er froh, nicht nochmals schliessen zu müssen? «Ja und Nein», sagt er. Man könne noch nicht sagen, ob das Geschäft «unterm Strich» überhaupt rentiere. Sind andere Geschäfte zu, bleibe auch die Laufkundschaft eher fern.

«Wir sind aber sicher froh, dass wir arbeiten dürfen.»

Er findet es auch richtig. Tattoos und Piercings seien «personenbezogene Dienstleistungen». Hygiene: in einem Studio wie seinem sowieso höchstes Gebot. Doch ein Geschäftszweig Schochs wurde vom neuerlichen Lockdown ereilt: Das in Amriswil an seinen Salon angegliederte Café darf nicht öffnen.

Doch die Einschränkungen hätten auch positive Seiten, sagt Schoch. Anstelle einer Ferienreise leisten sich gewisse Leute ein Tattoo. Doch an den Zustand will sich der Chef dennoch nicht gewöhnen. «Hoffentlich ist es bald vorbei!»

Herrencoiffeur Haji Sakvan vom Tovi Coiffeur in Weinfelden. Bild: Kevin Roth

Anders als im Frühling dürfen während der Regentschaft des kleinen Bruders des Lockdowns Coiffeure weiterhin ihre Scheren ansetzen. So auch Haji Sakvan. Er steht in seinem Geschäft Tovi Coiffeure unweit der evangelischen Kirche Weinfelden. «Klar bin ich glücklich, dass ich Kunden bedienen darf», sagt der Herrencoiffeur hinter dem Tresen. Doch derzeit harze das Geschäft. Und doch: Jeder Selbstständige sei darauf angewiesen, Umsatz zu machen. Die Mietrechnungen pausierten nicht. Die Angst über die wirtschaftliche Existenz zehre. «Ich habe Familie.»