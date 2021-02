Lockdown Die Coronahilfe für die St. Galler Spitäler reicht nicht aus – Das nächste Unterstützungspaket zeichnet sich bereits ab Die St. Galler Spitäler erhalten 42 Millionen Franken für die Ausfälle während des Lockdowns im Frühling. Das Kantonsparlament hat die Hilfe am Dienstag genehmigt – und dabei den Bundesrat heftig kritisiert. Regula Weik 16.02.2021, 17.10 Uhr

Die St.Galler Spitäler behandelten und pflegten vor allem in der zweiten Welle viele Covid-Patienten – doch die Ausfälle während des Lockdowns im Frühling konnten nicht wettgemacht werden. Bild: Arthur Gamsa

41 Tage – so lange durften die Schweizer Spitäler und Kliniken vergangenen Frühling keine Wahleingriffe vornehmen. Auf Geheiss des Bundesrats. Er hatte ihnen damals während des Lockdowns verboten, nicht zwingende Behandlungen, Untersuchungen und Therapien vorzunehmen. Den Spitälern entgingen durch dieses Behandlungsverbot Einnahmen – Ertragsausfälle, die sie in den darauffolgenden Monaten nicht wettmachen konnten.

Nun greifen St. Galler Regierung und Parlament den Spitälern und Kliniken im Kanton finanziell unter die Arme. Sie erhalten 42,3 Millionen Franken für ihre im Frühling unverschuldet erlittenen Ertragsausfälle. Das Kantonsparlament hat am Dienstag der Coronahilfe für die Spitäler zugestimmt.

Deren Einbussen müssten entschädigt werden, waren sich die Fraktionen von links bis rechts einig. Auch darüber, dass die öffentliche Hand dafür geradestehen muss – denn Ursache für die Ertragsausfälle sei schliesslich das behördlich angeordnete Behandlungsverbot.

Bund stiehlt sich aus Verantwortung

Kritik gab es für den Bund. Es gehe nicht an, dass er sich nicht an den Ausfällen beteilige, so der einhellige Tenor im Kantonsparlament. Schliesslich habe der Bundesrat das Behandlungsverbot erlassen. Und nun stehle er sich aus der Verantwortung und schiebe das Ganze an die Kantone ab. Dass sie alleine in die Bresche springen müssten, sei nicht in Ordnung.

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitschef. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Das Parlament forderte denn auch die Regierung auf, weiter Druck in Bern zu machen. Damit rannte es bei Gesundheitschef Bruno Damann offene Türen ein. Auch er findet es «sehr unsympathisch», dass der Bundesrat bis jetzt keine Anstalten macht, einen Teil der Ausfälle zu übernehmen. Bislang sind sämtliche Bemühungen der Kantone und der Gesundheitsdirektoren erfolglos geblieben.

Über weitere Unterstützung wird im Herbst entschieden

So einhellig und schlank die Coronahilfe für die Spitäler am Dienstag durchging, so unwohl ist es einem Grossteil des Parlaments bei der Vorstellung, dass es kaum dabei bleiben wird. Denn: Welche Löcher die zweite Welle reisst, ist noch völlig offen. Es dürften weitere Unterstützungspakete nötig werden – und sie werden es schwieriger haben. Gesundheitschef Damann sagte denn auch:

«Es wird mit Sicherheit eine zweite Vorlage kommen.»

Vermutlich werde das Parlament in der Septembersession darüber befinden.

CVP und EVP kritisieren Kontokorrentlimite

Noch liegt der Jahresabschluss der St.Galler Spitäler nicht vor. Gemunkelt wird von einem Defizit von bis zu 100 Millionen Franken.

Yvonne Suter, St.Galler CVP-Kantonsrätin. Bild: Benjamin Manser

Die Fraktion von CVP und EVP wies zudem auf die Kontokorrentlimite hin, welche von der Regierung ständig erhöht werde, und inzwischen fast 150 Millionen betrage. Yvonne Suter, Sprecherin der Fraktion:

«Das ist nichts anderes, als eine versteckte Subvention und stellt eine klare Wettbewerbsverzerrung zugunsten der öffentlichen Spitäler dar.»