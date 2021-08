Liveticker zum Nachlesen «Wir wollen solche Leute nicht im Stadion»: FCSG-Präsident Matthias Hüppi äussert sich zum mutmasslichen Rassismus-Vorfall im Kybunpark – Staatsanwaltschaft eröffnet Untersuchung Nach den mutmasslichen rassistischen Beleidigungen gegen Sion-Torhüter Fayulu vom vergangenen Samstag und vor dem Heimspiel gegen den FC Zürich sind die Verantwortlichen des FCSG vor die Medien getreten. Mit dabei: Trainer Peter Zeidler und Präsident Matthias Hüppi. Und dieser fand klare Worte. David Grob Aktualisiert 27.08.2021, 14.20 Uhr

Matthias Hüppi und Peter Zeidler an einer Pressekonferenz des FC St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

(15. Juli 2020)

Fast redete sich Matthias Hüppi ein wenig in Rage an der Pressekonferenz am frühen Freitagnachmittag. Gleich zu Beginn ergriff der FCSG-Präsident das Wort, der bei Anlässen vor Spielen normalerweise nicht vor die Medienschaffenden tritt. Thema: der mutmassliche Rassismusvorfall vom vergangenen Samstag, als Sion-Goalie Fayulu nach Spielende aus der FCSG-Kurve rassistisch beleidigt worden sein soll. Von Affenlauten war zu lesen, von einer Beleidigung als «Monkey», Affe, vom N-Wort.