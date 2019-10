St.Galler Wahlticker: Schaffen es Würth und Rechsteiner im ersten Wahlgang? +++ Alle Neuigkeiten, Hochrechnungen, Resultate und Reaktionen

Auf dem Sprung nach Bern: Jakob Stark. (Bild: Donato Caspari)

Live

Thurgauer Wahlticker: Jetzt wird ausgezählt +++ Jakob Stark will nach Bern +++ Verliert die SVP einen Nationalratssitz?

Schafft SVP-Mann Jakob Stark im Thurgau den Sprung in den Ständerat bereits im ersten Wahlgang? Und jagt Linksgrün der Volkspartei einen ihrer drei Sitze im Nationalrat ab? Verfolgen Sie die Entwicklungen im Thurgau in unserem Liveticker – Zwischenresultate, Stimmen und Geschichten am Rande inklusive.