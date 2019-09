Live aus dem St.Galler Kantonsrat: Der Rat befasst sich am zweiten Tag der Septembersession mit der Grundstückgewinnsteuer, einem Spital-Notkredit und einem Sonderkredit für das Förderprogramm Energie

Worum geht’s heute?

- Der St.Galler Kantonsrat entscheidet heute über eine Revision der Grundstückgewinnsteuer. FDP und SVP wollen 33 Millionen Franken Entlastungen für die Eigentümer. Der CVP geht das zu weit, sie schliesst sich dem Widerstand der Linken an.

- Die St.Galler Regierung will die finanziell angeschlagene Spitalregion Fürstenland Toggenburg mit einem Notkredit von 12,7 Millionen Franken bis 2021 vor dem Konkurs retten. Die vorberatende Kommission will das Darlehen auf 9,7 Millionen Franken kürzen. Gemäss FDP soll nur ein Notkredit von 7,7 Millionen Franken gesprochen werden.

- Dem Energieförderprogramm 2015 bis 2020 geht das Geld aus, was einige Parlamentarier verärgert. Der Kanton soll daher zusätzliche 9,4 Millionen Franken zur Verfügung stellen. Die Finanzkommission unterstützt den Zusatzkredit – der Clou: Dieser löst die doppelte Summe von 18,8 Millionen Franken an Bundesgeldern aus. Die SP-Grüne-Fraktion geht viel weiter: Sie fordert per Motion einen Klimafonds von 100 Millionen Franken, geäufnet aus dem besonderen Eigenkapital des Kantons.

