Live-Wetterticker Wildtiere kämpfen um ihr Überleben +++ Wegen Schneelast: Vordach bei Tankstelle in Wil zusammengebrochen +++ Nach dem Schnee folgen Tauwetter und Föhn Es hat geschneit – und auf den Ostschweizer Strassen ist das Chaos ausgebrochen. Alle News dazu im Ticker. 18.01.2021, 13.23 Uhr

13:23 Uhr

Hohe Schneemengen als Herausforderung für Wildtiere – Jagdverwaltung bittet um Rücksicht

Rehe können sich kaum noch bewegen. Bild: Toni Koch (18. Januar 2021)

(pd/nat) Die hohen Schneemengen sind für die Wildtiere eine grosse Herausforderung. Wenn sie zusätzlich durch Menschen gestört werden, können Fluchtversuche teilweise tödlich enden, heisst es in einer Medienmitteilung der Innerrhoder Jagd- und Fischereiverwaltung.

Die mächtige Schneedecke verunmögliche vielen wildlebenden Säugetieren die Fortbewegung. Im Laufe der Evolution hätten sich die Tiere unterschiedlichste Strategien angeeignet, um dem Winter und dem damit verbundenen Nahrungsengpass zu trotzen, wie zum Beispiel das Anlegen von Fettreserven und das Herunterfahren des eigenen Stoffwechsels sowie kleinerer Organe.

Werden sowohl Säugetiere als auch Vögel (beispielsweise Schneehühner) unnötig in ihrer Ruhe gestört, könnten sich Fluchtversuche tödlich auswirken. Nebst dem Aspekt des Tierschutzes gelte es auch zu bedenken, dass gestörte Tiere ihren durch Flucht verursachten Energieverbrauch mit Knospen, Rinden, Blättern und Nadeln zu kompensieren versuchen und damit der Wildeinfluss auf unsere Wälder steigt, teilt die Jagd- und Fischereiverwaltung weiter mit. Bei der Planung von Freizeitaktivitäten sei zu beachten, dass ein grosser Teil davon im Lebensraum der einheimischen wildlebenden Säugetiere und Vögel stattfindet. Die Innerrhoder Jagdverwaltung bittet daher um Folgendes:

Verlassen sie die offiziell markierten Wege und Routen nicht.

Nehmen Sie Ihre Hunde überall an die Leine.

Vermeiden Sie Lärm.

11:46 Uhr

Beim Migrolino-Shop mit Shell-Tankstelle in Wil ist am Sonntagabend ein Teil des Vordachs eingebrochen

08:33 Uhr

Drei Unfälle in Appenzell Ausserrhoden bei winterlichen Verhältnissen

(kapo/chs) Am Sonntag ist es auf schneebedeckten Strassen in Appenzell Ausserrhoden zu drei Verkehrsunfällen gekommen. In allen Fällen entstand Sachschaden. Personen blieben unverletzt.

In Herisau stiess eine Autofahrerin mit einem Ambulanzfahrzeug zusammen. Bild: Kapo AR

In Herisau lenkte um 10.15 Uhr ein 48-Jähriger sein Auto auf der Hauptstrasse in Richtung Waldstatt. In der Absicht an der Alpsteinstrasse zu seinem Wohnort abzubiegen, stellte er den rechten Blinker. Eine nachfolgende 22-jährige Frau interpretierte das Abbiegemanöver falsch, in der Folge kam es zur Kollision. An den beiden Fahrzeugen entstand gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Sachschaden von einigen Tausend Franken. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

In Urnäsch lenke um 14.10 Uhr ein Autofahrer sein Fahrzeug auf der schneebedeckten Strasse in Richtung Schwägalp. Im Tal beabsichtigte der Fahrzeuglenker nach rechts zu einer Liegenschaft abzubiegen. Ein nachfolgender, 24-jähriger Autofahrer wurde dabei überrascht und versuchte trotz Gegenverkehr links vorbeizufahren. In der Folge kam es mit dem entgegenkommenden Auto zur Kollision. Die Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der an den beteiligten Personenwagen entstandene Sachsachaden wird auf über zehntausend Franken geschätzt.

Am Sonntagabend, 21.20 Uhr, kam es beim Kreuzweg in Herisau zwischen einem Rettungsfahrzeug, welches sich auf einer Dringlichkeitsfahrt befand, und einem Personenwagen zur Kollision. Die Ambulanz passierte die von der Gossauerstrasse her die mit einer Lichtsignalanlage geregelte Kreuzung bei Rot, mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht. Eine von der St.Gallerstrasse herkommende Autofahrerin befuhr die Kreuzung bei grüner Ampel. Sie bemerkte das Rettungsfahrzeug zu spät und stiess trotz Vollbremsung mit ihrem Auto gegen das Heck der Ambulanz. Am Auto entstand Totalschaden. Der Schaden am Rettungsfahrzeug wird auf mehrere Tausend Franken geschätzt. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

08:19 Uhr

Bald ist es vorbei mit der weissen Pracht: Nach Kälte und Schnee folgen Tauwetter und Föhn

(pd/red) In den kommenden Tagen stellt die winterliche Wetterlage laut Prognose von MeteoNews um: Vom Atlantik her setzt sich deutlich mildere Luft durch, die sich zuerst in den Bergen, ab Wochenmitte dann auch im Flachland bemerkbar macht. Zudem kommt zur Wochenmitte noch kräftiger Südföhn hinzu, der das Tauwetter verstärkt.

Stimmungsbild aus Häggenschwil. Leserbild: Hans-Peter Eisenring

Bereits am Montagmorgen liegen die Temperaturen vielerorts im Flachland knapp über dem Gefrierpunkt, allerdings wird es am Nachmittag mit 2 bis 3 Grad noch nicht allzu mild. Auch am Dienstag geht es dem Schnee in tiefen Lagen noch nicht an den Kragen, gibt es doch am Morgen nach einer teils klaren Nacht recht strengen Frost von bis gegen oder örtlich unter -10 Grad und tagsüber bei Nebel, Sonne und Wolken nur zarte Plusgrade. In der Höhe wird es aber bereits deutlich milder, so steigt die Nullgradgrenze gegen 2000 Meter.

Auch am Mittwoch zeigen sich die Temperaturen im Flachland nach Frost recht verhalten, dies im Gegensatz zu den Alpentälern, wo ein starker bis stürmischer Föhn aufkommt, der die Werte örtlich bis auf 10 oder 11 Grad ansteigen lassen kann. «Der Föhn kann dabei örtlich bis knapp über 100 km/h erreichen», heisst es in der Mitteilung von MeteoNews. Am Donnerstag und am Freitag wird es dann auch im Flachland mit Südwestwind milder, dazu gibt es vor allem am Freitag auch Regen. Am Donnerstag ist es zudem in den Alpentälern noch föhnig, dieser bricht dann aber am Freitag zusammen. Dabei wird es am Donnerstag in den Föhntälern noch etwas milder als am Mittwoch, es sind bis etwa 14 Grad möglich. Im Flachland erreichen die Temperaturen am Donnerstag und am Freitag etwa 4 bis 9 Grad. Als Schneefresser entpuppt sich im Flachland neben den höheren Temperaturen am Freitag auch der Regen. Bis Samstag dürfte dann vom Schnee im Flachland wenig oder auch gar nichts mehr übrig bleiben.

22:45 Uhr

Fotosujets aus allen Ecken der Ostschweiz – das Schnee-Wochenende in 290 Bildern

Leserbild: Ursi Marthy

(ok) Die schiffseigene Gelateria ist geschlossen, dafür serviert der Winter Schnee und Eis: Blick auf das MS Zürich im Romanshorner Hafen, fotografiert von der Tagblatt-Leserin Ursi Marthy. Das Schnee-Wochenende in 290 Bildern – zur Galerie:

Die Evangelische Kirche in Weinfelden. Bäume mit Wintermantel. Gossau bei Nacht im weissen Winterkleid. Der St.Galler Stadtpark lädt zum Winterspaziergang ein. Schlitteln unterhalb der Falkenburg. Langlaufen in der Stadt St.Gallen.

Der Brunnen ist eingeschneit. Die Haldenkirche in St.Gallen in winterlicher Pracht. Ein Mann beim Schneeschaufeln in Altstätten.

Eine Frau unterwegs im verschneiten Altstätten.

Die winterliche Altstätten Altstadt. Impression aus Romanshorn. Der Ausblick von Rorschacherberg auf den Bodensee. Der Ausblick von Rorschacherberg auf den Bodensee. Winterwald in Frauenfeld. Frauenfeld liegt unter einer dicken Schneeschicht. Der Frühling muss wohl noch etwas warten. Romanshorn im Winterkleid. Das Deck auf der MS Zürich im Hafen von Romanshorn. Schnee am See in Horn. Abendstimmung in Arbon. Stimmungsbild aus Weinfelden. Schneeräumung in Buchs. Blick aus einem Wintergarten in Grabs in den Winter. Kinderspielplatz in Salez. Winterliche Gartenidylle in Sevelen. Aufgenommen im Rorschacherberg. Morgenstimmung in Vättis. Schneebilder aus der Stadt Frauenfeld. Schneechaos in der Stadt Frauenfeld. Weinfelden aus der Luft. Weinfelden aus der Luft. Weinfelden aus der Luft. Ein Blick Richtung Bodensee. Vadian im Winterkleid. Der Vadian in St.Gallen ist verschneit. Auf einer Dachterrasse an der Haselstrasse. Bei der Altmannstrasse/ Fellenbergstrasse St.Gallen. Wil, Hofberg, Schneehöhe 40 Zentimeter. Zugeschneiter Fiat 500 in Thal. Es folgt eine Serie von Aufnahmen aus der Stadt St.Gallen. Notkersegg bei St.Gallen. Wegen des starken Schneefalls fallen viele Busse in der Stadt St.Gallen aus oder sind verspätet. Auf Skiern ist man in der Stadt St.Gallen heute schneller unterwegs als mit dem Bus. Vadian nimmt den Schnee gelassen. Wir wechseln den Schauplatz: Dieses und die nächsten Bilder stammen aus Valens. Chaotisch geht es derweil auf den Strassen zu. So beispielsweise im Thurgau: Auch in Wigoltingen sind am Donnerstag Schneeräumfahrzeuge im Einsatz. Auch auf der Autobahn A1 bei St.Gallen war höchste Vorsicht geboten. Am Feierabend kommt der Verkehr in der Stadt St.Gallen vielerorts ins Stocken. Auch auf der St.Galler Stadtautobahn liegt eine beachtliche Schneeschicht. Die A1 bei St.Gallen Neudorf. Auf dem Autobahnviadukt bei Goldach staut der Verkehr Richtung St.Gallen. Und auch auf der A1 Richtung Rheintal geht es am frühen Abend nur schleppend voran. Winterzauber in der Region Weinfelden. Zurück in der Stadt St.Gallen... Pandemietauglich: Der Schneemann in der Mülenenschlucht St.Gallen trägt Maske. Wer braucht schon Loipen? Bei den aktuellen Schneemassen kann man auch auf dem Spazierweg bei der St.Galler Falkenburg Langlaufski fahren. Nichts für Gfrörli! Turnstunde rund um den Klosterhof St.Gallen. Vadian hinterm Schneeberg. Das Provisorium des Stadttheaters in St.Gallen ist ebenfalls verschneit. Das Kloster im Schneekleid. Ein Auto steht an der Berneggstrasse in St.Gallen quer.

Die Kunst des Schneeschaufelns. Wundervolle Abendstimmung über dem verschneiten Stiftsbezirk. In Gossau kämpfen die Pöstler gegen die Schneemassen. Hier hat es in den vergangenen Stunden über 20 Zentimeter Neuschnee gegeben. Der Chellenbach in Gossau ist trotz der eisigen Temperaturen noch nicht eingefroren. Vor dem Rathaus wurde die Schneefräse in Betrieb genommen. Auf der Autobahn sieht es derweil etwas entspannter aus. Die Strassen sind halbwegs frei von Schnee. Geduld ist hingegen bei der Auffahrt in Gossau Richtung Zürich gefragt. Den Feierabend geniesst man heute auch in Gossau nicht auf dem Balkon. Ein Blick ins Toggenburg: Dieses Bild und die nächsten beiden Aufnahmen zeigen Impressionen aus Wattwil. In Ganterschwil zeigt sich der Winter ebenfalls in seiner vollen Pracht. Der Blick aus dem Küchenfenster in Wildhaus. Und so sieht es in Frauenfeld aus: Weisse Pracht am Murgufer mit Blick auf das Schloss und den Rathausturm. Schloss und Rathaus sind in Weiss gehüllt. Der Verkehr kämpft sich im Schneckentempo durch die Innenstadt, hier beim Holdertorkreisel. Auch im Thurgau schneit es seit den frühen Morgenstunden. Weiter geht es in Buchs: Ein Blick auf die Verhältnisse in der Einkaufsmeile. Tiefer Winter auch am Grabserberg. Auf dem Wiler Hofberg, mit Blick auf den Säntis (hinter der Wolken- und Nebeldecke). Schnee auf den Dächern der Stadt Wil. Auch am Bodensee schneit es gewaltig. Die Badhütte in Rorschach ist fast nicht zu erkennen. Und auch die Boote im Rorschacher Hafen sind voll Schnee. Auch in Rorschacherberg hat's geschneit. Olivenbäume im Winterkleid in Staad. In Güttingen versinkt der Balkon im Schnee. Auch im appenzellischen Grub zeigt sich der Winter in voller Pracht... ...und kämpft man mit dem Schnee. Tief verschneite Bäume in Appenzell Innerrhoden. Romantische Winterabendstimmung in Frauenfeld. Schneefrau in Kreuzlingen.

17:20 Uhr

Kaum Verkehrsunfälle, dafür Rekordzahlen in Skigebieten – so war das Schnee-Wochenende auf den Ostschweizer Strassen und Pisten

16:21 Uhr

Akute Gefahr unter Bäumen: Stadtpolizei St.Gallen ruft zur Vorsicht auf – keine Verletzte nach Baumsturz im Stadtpark

(stapo/ok) Nachdem im St.Galler Stadtpark, wie im vorangehenden Eintrag vermeldet, ein grosser Baum aufgrund der Schneelast umstürzte, ruft die Stadtpolizei in einer Mitteilung zur Vorsicht auf. Die Meldungen über abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume würden zunehmen. Aufgrund dessen ruft die Stadtpolizei St.Gallen dazu auf, Wälder zu meiden und sich nicht unter Bäumen aufzuhalten. Ebenso dürfte es in den nächsten Tagen vermehrt zu Dachlawinen kommen, weshalb auch entlang von Häusern grosse Vorsicht geboten sei.

Bild: Stapo SG

Hinsichtlich dem Baumsturz im Stadtpark bestätigt die Stadtpolizei, dass niemand verletzt wurde. In Kooperation mit der Berufsfeuerwehr St.Gallen sei entschieden worden, den Park aus Sicherheitsgründen abzusperren.

15:45 Uhr

Baum umgestürzt: Stadtpolizei St.Gallen riegelt den Stadtpark ab

(stapo/ok) Wie die Stadtpolizei St.Gallen auf Twitter schreibt, ist am Sonntagnachmittag ein Baum im Stadtpark umgestürzt. Der Park sei abgesperrt worden.

Bild: Stapo SG

Die Stadtpolizei ruft dazu auf, Wälder und den Aufenthalt unter Bäumen zu meiden – ebenso sei wegen Dachlawinen Vorsicht geboten.

15:46 Uhr

Blockierte Buslinien in der Stadt St.Gallen – Störung ist behoben

(ok) Aufgrund einer blockierten Strasse kam es in der Stadt St.Gallen auf den Buslinien 7 und 8 zu Verspätungen oder Ausfällen. Wie die VBSG auf Twitter schreibt, konnte die Störung behoben werden.

15:14 Uhr

Auffahrunfall in Ricken: Stillstand zu spät bemerkt – 31-Jährige leicht verletzt

(kapo/ok) Am Sonntag, kurz vor 11:30 Uhr, ist es in Ricken zu einem Auffahrunfall gekommen. Verkehrsbedingt musste eine 31-jährige Lenkerin ihr Auto bei einer Einmündung bis zum Stillstand anhalten. Ein nachfolgender 38-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und prallte mit seinem Auto gegen das vordere Fahrzeug.

Bild: Kapo SG

Die Insassin, die sich selbständig in ärztliche Behandlung begab, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Wie die Kantonspolizei St.Gallen vermeldet, entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

14:10 Uhr

St.Gallerbus meldet Verspätungen

(lim) In der Stadt St.Gallen kommt es auf den Buslinien 7 und 8 zu Verspätungen oder Ausfällen. Grund dafür ist eine blockierte Strasse.

14:08 Uhr

Der Neuschnee-Zwischenstand aus Berneck:

13:23 Uhr

Leserbild: Zwei Sportfans aus Schnee

Hopp Sangallä, Hopp Otmar! Familie Besio aus Arnegg schickt mit ihrem Schneemann und ihrer Schneefrau sportliche Grüsse.

Bild: Leserbild

11:38 Uhr

Lawine erfasst in Klosters zwei Skifahrer – 53-Jähriger wird tot geborgen

Ein Wintersportler konnte nur tot aus den Schneemassen geborgen werden. Symbolbild: Kapo GR

(red.) Am Samstagabend sind am Casanna oberhalb von Klosters zwei Skifahrer von einer Lawine erfasst worden. Die Wintersportler waren nach 16 Uhr ausserhalb der markierten und gesicherten Piste unterwegs. Einer dieser Skifahrer konnte sich selbständig befreien und der andere blieb von der Lawine verschüttet. Der 53-jähriger Schweizer, konnte anschliessend nur noch tot geborgen werden, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt.

11:07 Uhr

Spurensuche im Schnee

(pd) Im Schnee zeigen sich Spuren von Wildtieren besonders deutlich. Wer herausfinden will, zu welchem Tier die Spuren gehören, kann sich Tipps beim Naturmuseum Thurgau holen. Im Rahmen des Projekts «Wilde Nachbarn Thurgau» wurde eine Übersicht der häufigsten Wildtierspuren erstellt. Diese finden Sie hier.



Zu welchem Tier gehört wohl diese Spur? Leserbild: Vrei Angst

10:56 Uhr

Das Paul-Grüninger-Stadion unter der Schneedecke

09:31 Uhr

Zugausfälle in der Ostschweiz

(red.) Der Schnee behinderte am Sonntagmorgen den öffentlichen Verkehr. Zwischen Walzenhausen und Rheineck fielen sämtliche Züge wegen starken Schneefalls aus, wie die SBB am Morgen mitteilten. Der Bahnverkehr zwischen Weissbad und Wasserauen war wegen starker Winde unterbrochen. Dort verkehrten Ersatzbusse. Und auch zwischen Rebstein und Marbach sorgten vereiste Bahnanlagen vorübergehend für Verspätungen und Zugausfällen.

09:29 Uhr

Neuschnee, auch im Flachland

(lim) Es schneit weiter. In der Nacht auf heute Sonntag sind im Flachland zwischen 2 und 5cm Neuschnee gefallen:

07:56 Uhr

Drohnenflug über das verschneite St.Gallen

(lim) Tagblatt-Fotograf Michel Canonica hat die weisse Pracht in St.Gallen in einem Drohnenvideo festgehalten. Geniessen Sie den Flug über die verschneite Stadt:



Video: Michel Canonica

19:02 Uhr

Chancenlos gegen die Schneemassen – in Bernegg bleibt ein Pflug stecken

Bild: Jolanda Riedener

(ok) Aus Bernegg erreicht uns das Bild eines offenbar blockierten Schneepflugs. Das nicht besetzte Fahrzeug zieht am Samstagnachmittag die Aufmerksamkeit der zahlreichen Spaziergängerinnen und Spaziergänger auf sich. Es scheint ganz so, als würde sich der Schnee erfolgreich seiner Räumung widersetzen.

16:05 Uhr

Blauer Himmel, weisse Pracht – die schönsten Bilder aus allen Ecken der Ostschweiz

Leserbild: Ruedi Friedrich

(ok) «Kapuzenmänner im Schnee», beschreibt Ruedi Friedrich sein in Freidorf fotografiertes Sujet. Weiterhin zeigen wir an dieser Stelle die von Leserinnen und Lesern festgehaltenen Aufnahmen der Region. Zur aktualisierten Galerie mit den schönsten Bildern aus der verschneiten Ostschweiz – vom Bodensee über das Appenzellerland bis zur weissen Stadt St.Gallen:

14:40 Uhr

Ehemaliger Snowboard-Weltmeister zeigt Tricks in St.Gallen

(pd) Der ehemalige Thurgauer Snowboard-Weltmeister Markus Keller gehörte zu den Ersten, welche die Gunst des Wintereinbruchs nutzten. Die Mühlenenschlucht in St.Gallen entpuppte sich dabei als idealer Ort für ein paar Tricks.

Markus Keller in der St.Galler Mühlenschlucht. Bild: Markus Keller (c) Bodo Rüedi, Red Bull Content Pool

14:18 Uhr

So sieht's derzeit im Walter-Zoo aus

Bild: Natascha Arsić

(lim) Besucherinnen und Besucher können wegen der geltenden Coronamassnahmen derzeit nicht in den Walter-Zoo nach Gossau. Wie es nach den Schneefällen auf dem Gelände aussieht, zeigen wir hier:

14:11 Uhr

Die schönsten Schneebilder in der Galerie

(lim) Auch heute haben wir mit Unterstützung zahlreicher Leserinnen und Leser die schönsten Schneebilder mit der Kamera eingefangen. Klicken Sie sich durch unsere Galerie mit über 200 Aufnahmen aus der ganzen Ostschweiz:

Magische Landschaft im Ebnet in Gossau. Aufgenommen im Rheintal zwischen Diepoldsau und Balgach. Der Winter zeigt sich von seiner strahlendsten Seite – hier in Wienacht. Keine norwegische Hafenstadt, sondern Goldach am Bodensee. Vor dem Sprung ins eiskalte Nass – fotografiert in der Badi Güttingen. Eine Lachmöwe versucht sich beim Schneebaden in Arbon. Versteckte Christbäume, erblickt vom Jägerhaus Oberuzwil. Eine Eiche im Winterkleid – fotografiert in Wartau. Ein Wintermorgentraum auf dem «Büchel». Der weisse Tannenberg in den St.Galler Voralpen. Felsbrocken einer isolierten Felsschlucht? Nein, ein «simples Bächlein auf dem Scheitlinsbüchel», wie der Fotograf schreibt. Der Tisch ist gedeckt. Auf der «MS Zürich» im Romanshorner Hafen. Ein Zauberwald in Romanshorn. Dieser Schneebär in Nassen wurde nicht nur fotografiert, sondern auch ausgemessen: Der Bär misst in der Höhe stolze 3.42 Meter. Ein Rotmilan betrachtet die Münchwiler Winterlandschaft von oben. Ein Boot in eisiger Ruhe, festgehalten in Häggenschwil. Dieses Iglu – ein Familienprojekt der Löffels aus Erlen. Durch das Dickicht grüsst die Sonne – fotografiert in St.Gallen. Auf dem Weg zwischen Scherrer und Hänsenberg Wattwil. Die Goldach fliesst zwischen Schneebäumen. Die Langlaufloipe am Tannenberg in Waldkirch. Noch ein Schnappschuss vom Tannenberg. Die Landschaft in Hueb im Winterglanz. Die Spur zur Sonne am Tannenberg. Ein Waldstück in Oberandwil. Die Reiterinnen und Reiter freut's. Wunderschöner Spaziergang in Riedt nach Buchackern. Der Moosbach in Rehetobel im Winterkleid. Märchenhafter Wald in St.Gallen. Ein bisschen Finnland im Thurgau. Pittoreske Abendstimmung am Herisauer Saumweiher. Durch den Schnee in Heiden. Familie Besio aus Arnegg hat diese beiden Schneemänner gebaut. Ein Bad im Schnee. Bäumige Aussichten von der Hueb. Winter am Baggersee in Kriessern. Finken und Erlenzeisige an der Futterstelle... ... und im Flug. Licht am Ende des Schneetunnels – fotografiert in Thal. Auch in schwarz-weiss schön: Schnee beim oberen Hofguet Gais.

Ein kalter Wintermorgen im Andwiler Moos. ⁣Hinten UNESCO-Weltkulturerbe, vorne kunstvolle Schneekristalle. Schneespaziergang über die St.Galler St. Leonhard-Brücke. Unten weiss, oben blau: Blick auf das St.Galler Kloster. Ein Schneegarten ist überall. Aufgetischter Schnee – hier im Gärtli der St.Galler Militärkantine. Auf der St.Galler Kreuzbleiche wird der Skate- zum Snowpark. Die Langlaufloipe bei der Kreuzbleiche von oben. Langlaufen in der Stadt: Die Loipe auf der St.Galler Kreuzbleiche. Winterlicher Blick auf die Hügel von Eggersriet und Rehetobel. Ein Apfel am Stiel, fotografiert in Rorschacherberg. Kleiner und grosser Gallus in Winterstimmung vor dem St.Galler Kloster. Nicht Lappland, sondern Bischofszell. Ein Turmfalke beim Mittagessen – gesehen in Hönenschwil. «Kapuzenmänner im Schnee», beschreibt der Fotograf. Der Lande- und Startplatz einer Amsel in Bichwil. Schnee auf der Scheune im Hintergarten. Ein Vogelhäuschen im Schnee. Die Umgebung um Dottenwil in Weiss getaucht. Der Schnee macht es sich im Münchwiler Parkbad gemütlich. Der Bodenlose Weiher in Münchwilen präsentiert sich im Winterkleid. Der berühmteste Münchwiler beisst auch bei Eiseskälte durch. Der Wintermorgen auf dem Scheitlinsbüchel. Auf dem «Büchel», über der Stadt. Nicht nur der Silberturm ist heute silbern – ganz St.Gallen wirkt silbrig. Fotografiert vom Kapfwaldweg. Die Morgenstimmung beim Schloss Dottenwil in Wittenbach. Sonne, Schnee und Star Wars – ein Raumschiff über Abtwil? Eine federleichte Spur im Schnee – fotografiert bei Steckborn. Zarte Morgenfarben über dem Rätenberg in Kirchberg, kurz vor Sonnenaufgang. Schneekristalle im Morgenlicht in Oberhelfenschwil. Sonnenaufgang im Naturschutzgebiet Höchstern in Balgach. Blick auf den See beim Lido in Goldach. Unter der Last des Schnees ist dieser Ast in Goldach am See abgebrochen. Der Schnee eröffnet neue Parkmöglichkeiten. Der Walter-Zoo in Gossau versinkt im Schnee. Schneestimmung. Was wohl auf diesem Schild geschrieben steht? Eine Kuh versinkt im Schnee. Noch mehr Kühe im Schnee. Herr und Frau Schneemann. Guten Morgen, Sonnenschein. Schnee, soweit das Auge reicht. Herrliche Momente am Morgen im Heiligkreuzquartier: Bub hilft dem Schneeräumdienst. Frühmorgens beim Hellmühleweiher in Amriswil.

Die Evangelische Kirche in Weinfelden. Bäume mit Wintermantel. Gossau bei Nacht im weissen Winterkleid. Der St.Galler Stadtpark lädt zum Winterspaziergang ein. Schlitteln unterhalb der Falkenburg. Langlaufen in der Stadt St.Gallen.

Der Brunnen ist eingeschneit. Die Haldenkirche in St.Gallen in winterlicher Pracht. Ein Mann beim Schneeschaufeln in Altstätten.

Eine Frau unterwegs im verschneiten Altstätten.

Die winterliche Altstätten Altstadt. Impression aus Romanshorn. Der Ausblick von Rorschacherberg auf den Bodensee. Der Ausblick von Rorschacherberg auf den Bodensee. Winterwald in Frauenfeld. Frauenfeld liegt unter einer dicken Schneeschicht. Der Frühling muss wohl noch etwas warten. Romanshorn im Winterkleid. Das Deck auf der MS Zürich im Hafen von Romanshorn. Schnee am See in Horn. Abendstimmung in Arbon. Stimmungsbild aus Weinfelden. Schneeräumung in Buchs. Blick aus einem Wintergarten in Grabs in den Winter. Kinderspielplatz in Salez. Winterliche Gartenidylle in Sevelen. Aufgenommen im Rorschacherberg. Morgenstimmung in Vättis. Schneebilder aus der Stadt Frauenfeld. Schneechaos in der Stadt Frauenfeld. Weinfelden aus der Luft. Weinfelden aus der Luft. Weinfelden aus der Luft. Ein Blick Richtung Bodensee. Vadian im Winterkleid. Der Vadian in St.Gallen ist verschneit. Auf einer Dachterrasse an der Haselstrasse. Bei der Altmannstrasse/ Fellenbergstrasse St.Gallen. Wil, Hofberg, Schneehöhe 40 Zentimeter. Zugeschneiter Fiat 500 in Thal. Es folgt eine Serie von Aufnahmen aus der Stadt St.Gallen. Notkersegg bei St.Gallen. Wegen des starken Schneefalls fallen viele Busse in der Stadt St.Gallen aus oder sind verspätet. Auf Skiern ist man in der Stadt St.Gallen heute schneller unterwegs als mit dem Bus. Vadian nimmt den Schnee gelassen. Wir wechseln den Schauplatz: Dieses und die nächsten Bilder stammen aus Valens. Chaotisch geht es derweil auf den Strassen zu. So beispielsweise im Thurgau: Auch in Wigoltingen sind am Donnerstag Schneeräumfahrzeuge im Einsatz. Auch auf der Autobahn A1 bei St.Gallen war höchste Vorsicht geboten. Am Feierabend kommt der Verkehr in der Stadt St.Gallen vielerorts ins Stocken. Auch auf der St.Galler Stadtautobahn liegt eine beachtliche Schneeschicht. Die A1 bei St.Gallen Neudorf. Auf dem Autobahnviadukt bei Goldach staut der Verkehr Richtung St.Gallen. Und auch auf der A1 Richtung Rheintal geht es am frühen Abend nur schleppend voran. Winterzauber in der Region Weinfelden. Zurück in der Stadt St.Gallen... Pandemietauglich: Der Schneemann in der Mülenenschlucht St.Gallen trägt Maske. Wer braucht schon Loipen? Bei den aktuellen Schneemassen kann man auch auf dem Spazierweg bei der St.Galler Falkenburg Langlaufski fahren. Nichts für Gfrörli! Turnstunde rund um den Klosterhof St.Gallen. Vadian hinterm Schneeberg. Das Provisorium des Stadttheaters in St.Gallen ist ebenfalls verschneit. Das Kloster im Schneekleid. Ein Auto steht an der Berneggstrasse in St.Gallen quer.

Die Kunst des Schneeschaufelns. Wundervolle Abendstimmung über dem verschneiten Stiftsbezirk. In Gossau kämpfen die Pöstler gegen die Schneemassen. Hier hat es in den vergangenen Stunden über 20 Zentimeter Neuschnee gegeben. Der Chellenbach in Gossau ist trotz der eisigen Temperaturen noch nicht eingefroren. Vor dem Rathaus wurde die Schneefräse in Betrieb genommen. Auf der Autobahn sieht es derweil etwas entspannter aus. Die Strassen sind halbwegs frei von Schnee. Geduld ist hingegen bei der Auffahrt in Gossau Richtung Zürich gefragt. Den Feierabend geniesst man heute auch in Gossau nicht auf dem Balkon. Ein Blick ins Toggenburg: Dieses Bild und die nächsten beiden Aufnahmen zeigen Impressionen aus Wattwil. In Ganterschwil zeigt sich der Winter ebenfalls in seiner vollen Pracht. Der Blick aus dem Küchenfenster in Wildhaus. Und so sieht es in Frauenfeld aus: Weisse Pracht am Murgufer mit Blick auf das Schloss und den Rathausturm. Schloss und Rathaus sind in Weiss gehüllt. Der Verkehr kämpft sich im Schneckentempo durch die Innenstadt, hier beim Holdertorkreisel. Auch im Thurgau schneit es seit den frühen Morgenstunden. Weiter geht es in Buchs: Ein Blick auf die Verhältnisse in der Einkaufsmeile. Tiefer Winter auch am Grabserberg. Auf dem Wiler Hofberg, mit Blick auf den Säntis (hinter der Wolken- und Nebeldecke). Schnee auf den Dächern der Stadt Wil. Auch am Bodensee schneit es gewaltig. Die Badhütte in Rorschach ist fast nicht zu erkennen. Und auch die Boote im Rorschacher Hafen sind voll Schnee. Auch in Rorschacherberg hat's geschneit. Olivenbäume im Winterkleid in Staad. In Güttingen versinkt der Balkon im Schnee. Auch im appenzellischen Grub zeigt sich der Winter in voller Pracht... ...und kämpft man mit dem Schnee. Tief verschneite Bäume in Appenzell Innerrhoden. Romantische Winterabendstimmung in Frauenfeld. Schneefrau in Kreuzlingen.

12:35 Uhr

Ansturm auf die Skigebiete

(red.) Der Anstrum auf die Schweizer Skigebiete ist heue Samstag riesig - auch in der Ostschweiz. Wie «20 Minuten» berichtet, wurde in Flumserberg der Ticketverkauf um 9.30 Uhr eingestellt. Die Polizei musste zeitweise die Zufahrt sperren, weil zu viele Leute hin wollten.

So sieht es in anderen Skigebieten der Schweiz derzeit aus:

12:34 Uhr

Zug blockiert Strecke zwischen Wil und St.Gallen

(red.) Während die vereisten Gleise auf dem Streckennetz der SOB kein Problem mehr darstellen, stockt es jetzt zwischen Wil und St.Gallen. Ein Zug blockiert die Strecke. Noch ist unklar, wie lange die Einschränkung anhält.

11:28 Uhr

Werkhofmitarbeitende sind bis zu 13 Stunden am Tag im Einsatz

(pd/lim) Die Schneefälle haben die Mitarbeitenden des Werkhofs stark gefordert. Der Schneeräumungsdienst Frauenfeld ist laut Mitteilung der Stadt seit Donnerstagabend fast rund um die Uhr im Einsatz. Rund 50 Mitarbeitende sorgen für die Räumung der Strassen und Plätze in der Stadt. Durch die Schneelast sind zahlreiche Äste abgebrochen oder Bäume umgefallen, so dass zusätzlich zum Schneeeräumungsarbeiten Strassen gesperrt werden mussten. Die Mitarbeitenden des Werkhofs leisten derzeit Einsätze von bis zu 13 Stunden pro Tag – «dies unter massiver physischer Belastung durch Kälte und manueller Lastenhandhabung».

Der Werkhof Frauenfeld betreibt den Winterdienst für alle Kantonsstrassen.

Bild: Andrea Stalder

Trotz dieses unermüdlichen Einsatzes sei es nicht möglich, die Strassen und Gehwege im gesamten Stadtgebiet vollständig zu räumen. Einerseits seien die Schneemassen derart gross, dass sie abgeführt werden müssten, was sehr viel Zeit in Anspruch nehme. Andererseits haben die eisigen Temperaturen der letzten Nacht dazu geführt, dass die Schneedecke kompakt ist und sich kaum vom Untergrund lösen lässt. «Dies führt leider auch dazu, dass der Ein- und Ausstieg im Stadtbus stellenweise erschwert ist.»

Der Werkhof bittet die Bevölkerung um Verständnis, dass Anrufe und Reklamationen derzeit nichts bringen. Priorität haben die Hauptverkehrsachsen sowie neuralgische Stellen wie der Bahnhof und die Innenstadt.

«Es ist unmöglich alle Trottoirs begehbar zu räumen, zumal die Schneemaden derart hoch sind, dass sie zuerst abgeführt werden müssen.»

In der Stadt St.Gallen gibt es derweil Lob für den Winterdienst:



Für morgen Sonntag sind bereits neue Schneefälle vorhergesagt, die den Schneeräumungsdienst erneut stark herausfordern werden.

11:03 Uhr

Vorsicht unter den Bäumen!

(lim) Der heutige Tag lockt zahlreiche Spaziergängerinnen und Spaziergänger nach draussen in den Schnee. Weiterhin gilt dabei besondere Vorsicht unter den Bäumen. Vor allem im Wald ist die Gefahr gross. Unter der Last des Schnees können Äste herunterfallen - selbst bei stabilen Bäumen, wie diese Bilder zeigen:



Diese Äste in Goldach konnten der Schneelast nicht mehr standhalten.

Bild: Michel Burtscher

Auch auf dem Spazierweg im Goldacher Rietli und am Kiesstrand sind grosse Äste abgebrochen.

Bild: Michel Burtscher

10:34 Uhr

Sonne trifft Eis und Schnee: Der heutige Samstag ist ein winterlicher Prachttag aus dem Bilderbuch. Eine Tagblatt-Leserin hat die Stimmung in Horn am Bodensee mit der Kamera eingefangen.

Bild: Leserbild

10:20 Uhr

Auch heute Verspätungen und Zugausfälle in Herisau und Wattwil

Auf der Bahnlinie zwischen Herisau und Wattwil kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Die Züge des Voralpenexpress enden in Wattwil und Herisau. Die Bahnanlagen sind derzeit vereist. Noch ist nicht klar, wie lange die Störung anhält.

10:10 Uhr

Goldachs Schneeräumer legten eine Nachtschicht ein

Die Schulstrasse in Goldach wurde samt Trottoir geräumt. Bild: Rudolf Hirtl

(rtl) Die Neuschneemengen der vergangenen drei Tage konnten von den Werkhofmitarbeitern der Region Rorschach nicht mehr bewältigt werden. Trottoirs blieben daher teilweise unpassierbar. In Goldach wurden die wichtigsten Gehwege deshalb in der Nacht auf Samstag geräumt. Wir waren bei der Tour dabei. Hier geht's zum Artikel.



08:38 Uhr

Vielerorts die kälteste Nacht des Winters: -15,5 Grad in Ebnat-Kappel

(pd/lim) Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, war die vergangene Nacht im Flachland recht verbreitet die bisher kälteste des

Winters. Grund dafür war, dass aus Norden ziemlich trockene Kaltluft einfloss und sich über dem frisch gefallenen Schnee

stark abkühlte. So wurden beispielsweise in Ebnat-Kappel -15,5 Grad gemessen. Deutlich weniger tief sanken die Temperaturen dort, wo sich die Wolken die ganze Nacht halten konnten, namentlich entlang der Voralpen und in den Alpentälern sowie in der Nordwestschweiz.

Die Nacht war eisig kalt, im Bild die Stadt St.Gallen.

Bild: Leserbild/Olivia Lepri

Tagsüber bleiben die Temperaturen heute beinahe überall unter dem Gefrierpunkt. Dazu gibt es im Flachland Hochnebel und etwas Sonne und auf den Bergen nach viel Sonnenschein am Vormittag bis zum Abend aus Westen zunehmend hohe Wolken. Letztere künden dann eine Störung an, die uns in der Nacht auf morgen Sonntag erreicht und im Norden wieder etwas Schnee bringt. In den tiefsten Lagen wird es allerdings im Laufe des Sonntags bezüglich des Schnees etwas knapp, im Flachland ist so bei 1 bis 2 Grad auch stellenweise Schneeregen oder Regen möglich.

Im Flachland liegen die erwarteten Schneemengen zwischen etwa 2 und 10 Zentimetern, in den Alpentälern etwas höher. Auf den Bergen kann es teilweise bis gegen einen halben Meter Neuschnee geben. Die Lawinengefahr dürfe damit teilweise gross bleiben.

07:27 Uhr

Schlittlerinnen und Schlittern flitzen auf der St.Galler Berneggstrasse

(rar) In der Nacht auf Samstag war in der Stadt St.Gallen viel los: Fotografinnen und Fotografen schlenderten mit Stativen durch die Gassen und an der Berneggstrasse sausten Schlittler um die Wette. Mit Lautsprechern liess das Dutzend Schlittlerinnen und Schlittler aus dem Quartier den Zielhang vor dem Hotel Einstein beschallen, was schnell für Zulauf aus allen Richtungen sorgte.

Bild: Raphael Rohner

Rasch war an der Berneggstrasse jung und alt auf den Davosern und fuhr die Strasse hinunter. Auch wagemutige jüngere Anwohnerinnen und Anwohner auf Skateboarddecks ohne Räder schlieferten die Strasse hinab.

Am Klosterplatz entstehen derweil Herr und Frau Schneemann an vielen Orten. Die teils über zwei Meter grossen Schneemänner wurden klassisch mit Rüebli dekoriert und zieren den Klosterplatz.

Bild: Raphael Rohner

20:36 Uhr

Bitte buddelt die Hydranten aus!

Der Sicherheitsverbund der Region Gossau ruft – wie viele andere Feuerwehren – in einem Facebook-Post die Bevölkerung dazu auf, die Hydranten vom Schnee zu befreien.

18:48 Uhr

Lawinenkegel gleich nach der «Milchtrinkhalle Äueli» vor dem Elektrizitätswerk in Wasserauen. Bild: zVg

Lawinenabgang in Wasserauen

Eine Lawine hat die Strasse verschüttet, die zum Seealpsee hinauf führt. Oben am See sollen ebenso mehrere Lawinen niedergegangen sein, sagt ein Ortskundiger. Ob die Berggasthäuser beschädigt wurden, könne man nicht sagen, sagen die Berggastwirte auf Anfrage. Es sei noch zu früh und zu gefährlich hinauf zu gehen.



18:32 Uhr

Der Schnee bleibt

«Der Schnee wird nicht so schnell verschwinden. Es bleibt kalt und am Sonntag fallen bereits die nächsten Flocken», sagt Meteorologe Roger Perret im Interview mit TVO.

18:29 Uhr

Im Video: Schneebilder aus der Ostschweiz

16:45 Uhr

Gefahrenstufe 4 von 5 im Kanton St.Gallen – drei Verhaltensempfehlungen

(SK/mlb) «Der Winterwunderwald sieht verlockend aus, auf einen Waldspaziergang ist aber aus Sicherheitsgründen zu verzichten», wie das kantonale Volkswirtschaftsdepartement in einer Medienmitteilung schreibt. Im gesamten Kanton St.Gallen herrscht die Gefahrenstufe 4 von 5 aufgrund des Schnees und der Lawinensituation. Konkret besteht gemäss Mitteilung die Gefahr von umstürzenden Bäumen und abbrechenden Ästen. Dementsprechend ist es gefährlich, sich im Wald, am Waldrand oder unter Bäumen aufzuhalten.

Auf Spaziergänge im Wald ist bis auf weiteres zu verzichten. Bild: Andrea Stalder

Mit Schnee beladene Äste können abbrechen und herunterfallen. Zudem können ganze Bäume auf Strassen und Wege stürzen. Das Kantonsforstamt empfiehlt darum dringend, den Wald nicht zu betreten, bis der Schnee aus den Kronen heruntergefallen ist und eine Entlastung der Bäume stattgefunden hat. Weitere Informationen dazu sind unter www.naturgefahren.ch und www.slf.ch zu finden.

Weiter heisst es in der Mitteilung:

«Umgestürzte, abgebrochene und hängende Bäume sind lebensgefährlich. Sie können enorme Spannungen aufweisen. Ein Schnitt am falschen Ort kann verheerende Auswirkungen haben.»

Sie dürfen daher nur von forstlich ausgebildeten Fachpersonen geräumt werden.

Verhaltensempfehlungen:

Bei diesen Schneemengen den Wald und Bäume meiden. Es besteht eine grosse Gefahr von abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen. Umgestürzte, abgebrochene und hängende Bäume sind lebensgefährlich. Sie dürfen nur von forstlich ausgebildeten Fachpersonen geräumt werden. Wildtiere und Vögel benötigen Ruhe vor menschlichen Störungen.

16:29 Uhr

Grabser stürzt bei Schneeräumung vom Dach und wird mit der Rega ins Spital geflogen

Am Freitagmorgen, kurz vor 11 Uhr, ist ein 53-jähriger Mann von einem Dach an der Dorfengrabenstrasse in Grabs gestürzt. Er zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der Mann wollte das Dach seines Unterstandes mit einer Schaufel vom Schnee befreien. Dabei verlor er aus bislang unbekannten Gründen den Halt und stürzte rund drei Meter zu Boden, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

16:23 Uhr

In Oberriet kam es wegen des Schnees zu einem Verkehrsunfall. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Lage auf St.Galler Strassen beruhigt sich langsam

Die Kantonspolizei St.Gallen berichtete am Freitagmorgen von rund 60 Verkehrsunfälle auf den Strassen. Seither sind nur noch wenige dazugekommen. Auch die Zahl der steckengebliebenen Fahrzeuge blieb mit rund 100 Fällen stabil. Die Strassenverhältnisse normalisieren sich seit Freitagmittag langsam, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen.

Es ist jedoch weiterhin Vorsicht auf St.Galler Strassen geboten. Die Verkehrssituation bleibt weiterhin angespannt. Voraussichtlich bis Montag bleiben noch einige Strassen im Kanton St.Gallen aus Sicherheitsgründen vollständig gesperrt. Umleitung sind eingerichtet. Es ist mit Verzögerungen zu rechnen. Die Kantonspolizei St.Gallen ermahnt die Verkehrsteilnehmer erneut, die Geschwindigkeit den Strassenverhältnissen anzupassen.

16:14 Uhr

Wegen Verkehrskollaps: Ostschweizer Lehrerin gibt Deutschunterricht auf dem Bahnhofplatz in Wil

Die erste Unterrichtsstunde absolvierte die Waldkircher Oberstufenlehrerin vom Bahnhof Wil aus. Bild: zVg

Eine Waldkircher Oberstufenlehrerin erzählt, wie sie den heutigen Schneetag erlebt hat: «Wegen der starken Schneefälle habe ich mich an jenem Freitag für die öffentlichen Verkehrsmittel entschieden. Früher aufstehen war dann doch das kleinere Übel statt mein Auto aus einer Dachlawine auszubuddeln und damit spätestens auf der Autobahn Höhe Bürerstich stehen zu bleiben. Weit bin ich wegen des kompletten Kollaps der Zuglinie Wil - St. Gallen jedoch nicht gekommen, sodass ich die erste Morgenlektion per Handy vom Bahnhofsplatz in Wil erteilen musste. Die Buslinie zurück nach Hause fiel nämlich zum dem Zeitpunkt auch aus.

Die Leute in meiner unmittelbaren Nähe schienen nun nicht nur genervt wegen der vielen Zug- und Busausfälle, sondern auch davon, dass sie unfreiwillig an einer Deutschlektion zum Thema Wortbausteine teilnehmen mussten. Im Büro der Firma, in der beide meiner Brüder arbeiten, direkt hinter dem Bahnhof, erhielt ich dann schliesslich Asyl. Ich bekam einen Konferenzraum inklusive Laptop zur Verfügung gestellt und konnte so die restlichen Morgenlektionen unterrichten. Für den Dresscode in der Firma war ich nur nicht passend gekleidet, freitags tragen dort nämlich alle Hawaiihemden…»

In der Firma, in der ihre Brüder arbeiten, erhielt sie schliesslich Asyl.

14:05 Uhr

Schneebaden mit unserem Video-Journalisten

Unser Video-Journalist, Raphael Rohner, zeigt, dass der ungeheure Schneefall nicht nur Schattenseiten hat. Schnee macht auch Freude – gerade in Zeiten, in denen das wohlig warme Gefühl zu kurz gekommen ist.

13:35 Uhr

«Ist das das neue Layout der St.Galler Verkehrstafeln?»

Die Ampeln auf den Wegweisertafeln beim Kybunpark tragen Schneehüte. Ein Leser macht sich einen Spass daraus. Leserbild: Walo Jäggi

12:40 Uhr

Walenstadtberg: Fuchs wühlt sich durch Schneedecke

Peter Kalff aus Walenstadtberg liess uns dieses Video zukommen. Ein Fuchs wühlt sich vor Kalffs Hauseingang durch die fast einen Meter tiefe Schneedecke:

11:30 Uhr

Heute keine Briefpost in der Region St.Gallen-Appenzell

(pd/mlb) Die prekären Wetterverhältnisse haben auch Auswirkungen auf die Zustellung der Post. Wie die Post in einer Medienmitteilung schreibt, wird in der Region St.Gallen-Appenzell heute keine Briefpost verteilt. In der Mitteilung heisst es:

Ein DXP der Post steckte heute Morgen in der Region St.Gallen fest. Bild: PD

«Die Schnee- und Verkehrssituation ist schlicht zu gefährlich für die Dreirad-Elektroroller.»

Pakete können zugestellt werden, allerdings mit rund 90-minütiger Verspätung. Auch Express-Sendungen werden ausgeliefert und die Postfächer werden bedient. Vorgesehen ist, dass die Post morgen Samstag eine Vollzustellung durchführt, damit die Kundinnen und Kunden ihre Briefe doch noch vor dem Wochenende erhalten.

11:05 Uhr

150 Meldungen wegen umgestürzter Bäume: Kantonspolizei Thurgau mahnt zur Vorsicht



(kapo/mlb) Seit gestern Mittag gingen bei der kantonalen Notrufzentrale über 150 Meldungen wegen umgestürzter Bäume ein, die das Gewicht der hohen Schneemassen nicht mehr tragen konnten. In Waldgebieten sei deshalb besondere Vorsicht geboten, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt. Einsatzkräfte der Kantonspolizei und der Feuerwehren mussten vielerorts die Strassen von grossen Ästen und Bäumen befreien.

In Arbon etwa liegt ein Baum quer über der Pestalozzistrasse:

In Arbon hielt ein Baum dem Gewicht des Schnees nicht mehr stand. Er liegt nun quer über der Pestalozzistrasse. Bild: Markus Schoch

Ebenfalls in Arbon, nahe des Sekundarschulhauses Reben 4, wurde ein alter Baum zweigeteilt, wie folgende Bilder zeigen:

Bild: Manuel Nagel

Bild: Manuel Nagel

Bild: Manuel Nagel

10:46 Uhr

Schneeräumung auf dem Jumboparkplatz in Frauenfeld

10:33 Uhr

Kanton St.Gallen: 59 Verkehrsunfälle, vier Leichtverletzte und zahlreiche Verkehrsbehinderungen

Ein verunfallter Lastwagen in Lichtensteig. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/mlb) Die Kantonspolizei St.Gallen fasst die Verkehrslage seit Beginn des starken Schneefalls zusammen. Sie berichtete bereits am Donnerstagnachmittag über rund 40 Verkehrsunfälle auf den Strassen. Mittlerweile ist die Zahl der Kollisionen im Kanton St.Gallen auf 59 angestiegen, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Bei den Verkehrsunfällen haben sich vier Personen leicht verletzt. Insgesamt leistete die Kantonspolizei rund 100 Mal Hilfe wegen stecken gebliebener Lastwagen und Autos. Seit Donnerstagabend mussten die zuständigen Feuerwehren im ganzen Kanton über 80 Mal wegen umgestürzter Bäume und Ästen ausrücken, welche Fahrbahnen blockierten. Vielerorts mussten Strassen gesperrt und Umleitungen eingerichtet werden. Teilweise bleiben die Umleitungen voraussichtlich bis Montag bestehen, heisst es weiter.

Gemäss Wettervorhersage sollten die starken Niederschläge ab Freitagmittag nachlassen. Die Kantonspolizei mahnt jedoch:

«Auf den Strassen ist jedoch weiterhin Vorsicht geboten.»

Die Kantonspolizei St.Gallen weist alle Verkehrsteilnehmer darauf hin, die Geschwindigkeit den Strassenverhältnissen anzupassen und genügend Zeit einzurechnen.

Zwei kollidierte Autos in Rheineck. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

09:59 Uhr

Kaum Verkehrsunfälle in beiden Appenzell

(mlb) Was Unfälle angeht, ist die Verkehrslage in Appenzell Inner- wie Ausserrhoden ist bislang zufriedenstellend. Marcel Wehrlin, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, sagt auf Anfrage:

Marcel Wehrlin, Mediensprecher Kantonspolizei Ausserrhoden. Bild: PD

«Es ist ruhig auf den Strassen. Die Leute sind vorsichtig unterwegs.»

Wehrlin weiss nur von vereinzelten Lastwagen und PKWs, die seit Mittwochnachmittag stehengeblieben sind. Wer jetzt mit dem Auto unterwegs sei, müsse einfach mehr Zeit einplanen, so Wehrlin. Die unbändigen Schneemassen machen der Kantonspolizei Ausserrhoden derzeit nur in einer Hinsicht Sorgen: Es ist unklar, wo der ganze Schnee deponiert werden soll.

Auch in Appenzell Innerrhoden ist die Lage im Strassenverkehr verhältnismässig entspannt. Bislang sei nur ein Baum umgeknickt, wie die Medienstelle auf Anfrage mitteilt. Verkehrsunfälle habe es im Innerrhodischen noch gar keine gegeben.

08:57 Uhr

Schnee, Schnee und noch mehr Schnee!

Der Schnee scheint die ganze Schweiz lahmgelegt zu haben. Die Strassen sind verschneit, was zu zahlreichen Unfällen und umgestürzten Bäume führte. Die Polizei und die Feuerwehr stehen seit Donnerstag durchgehend im Einsatz. Auch im öffentlichen Verkehr kam es vielerorts zu Ausfällen und Verspätungen.

08:50 Uhr

Am St.Galler Bahnhof: «Der Schnee fordert seine Tribute»

Auf Instagram teilte ein Nutzer heute Morgen dieses Bild. Eine Treppe, die am St.Galler Bahnhof zu Gleis 2 und 3 führt, ist vom starken Schneefall nicht verschont geblieben.

08:38 Uhr

Rutschgefahr an der Schäflisbergstrasse in St.Gallen

Schön sieht's allemal aus. Doch ist bei Tiefschnee an steilen Abhängen besondere Vorsicht geboten. Bild: Rossella Blattmann

8:00 Uhr

Zugausfälle und Streckenunterbrüche

In der ganzen Ostschweiz kommt es zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Dem digitalen Fahrplan der SBB sind Verspätungen von bis zu 45 Minuten zu entnehmen. Bild: Christina Brunner

Wie auf der Webseite der SBB nachzulesen ist, fallen mehrere Zugverbindungen in der Ostschweiz den aktuellen Wetterverhältnissen zum Opfer. So gelten etwa im Kanton St.Gallen folgende Einschränkungen im Bahnverkehr:

Der Bahnverkehr zwischen St.Gallen St. Fiden und Wittenbach ist unterbrochen.

ist unterbrochen. Der Bahnverkehr zwischen Buchs SG und Feldkirch ist unterbrochen.

ist unterbrochen. Der Bahnverkehr zwischen Winterthur und St.Gallen ist beeinträchtigt.

07:44 Uhr

(mlb) Wie die Kantonspolizei St.Gallen auf Anfrage mitteilt, haben sich aufgrund der aktuell prekären Wetterverhältnisse seit gestern Donnerstagnachmittag 16 Uhr 20 Verkehrsunfälle im Kanton St.Gallen ereignet. Seit Mittwochabend hat die Kantonspolizei damit Kenntnis von gut 50 Unfällen im Strassenverkehr. Hinzu kommen laut Mediensprecher Pascal Häderli «bislang über 90 Vorkommnisse, bei denen Fahrzeuge – allem voran LKWs – liegen geblieben sind».

Seit Mittwochabend haben sich rund 50 Verkehrsunfälle im Kanton St.Gallen ereignet. Eine Vielzahl davon dürfte auf die Wetterverhältnisse zurückzuführen sein. Bild: Ralph Ribi

Die Feuerwehr habe gemäss Kenntnissen der Kantonspolizei in der gleichen Zeitspanne überdurchschnittlich oft ausrücken müssen, um die Strasse von Bäume und abgeknickten Äste zu befreien. Die Kantonspolizei empfiehlt den Leuten grundsätzlich und wo möglich zu Hause zu bleiben, da auch die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurzeit erschwert ist.

Die Aussichten für das Flachland scheinen indes gut zu sein, wie Häderli betont. Der Schneefall soll heute tagsüber langsam abklingen. Gegen Mittag will die Kantonspolizei St.Gallen ausführlicher über die Lage informieren.

06:46 Uhr

Laut einer Meldung von SRF auf Twitter lässt der Schnee an den meisten Orten erst ab Mittag nach.

06:28 Uhr

Andreas Hoffmann aus Mels schickt das folgende Bild mit den Worten, dass es bei ihnen auf 500 Metern bisher bereits über einen Meter geschneit hat. Er schreibt: «Wir wissen nicht mehr wohin mit dem Schnee.» Die Kinder würden auch nicht mehr in die Schule laufen können.

Ein anderer Leser hat einen Hasen beim Buddeln durch den Schnee beobachtet:

06:09 Uhr

Wie die Verkehrsbetriebe St.Gallen heute morgen auf ihrer Homepage und auf Twitter melden, kommt es aufgrund des Schnees immer noch in vielen Fällen zu Ausfällen oder Verspätungen.

20:47 Uhr

So richtiger Winter im Osten der Schweiz: Schnee legt das Leben lahm

Seit Mittwochabend schneit es in der Ostschweiz. Das unablässige Schneegestöber legt den Verkehr grösstenteils lahm. Verspätete Busse und Züge, Staus und Unfälle auf den verschneiten Strassen, erhöhte Lawinengefahr in den Skigebieten. Meteo­Swiss rechnet im Kanton St.Gallen bis Freitagabend mit 40 Zentimeter Neuschnee, über 800 Höhenmetern sogar mit bis zu 60 Zentimetern.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ist die Kantonspolizei St.Gallen mehrfach ausgerückt. Im Kanton gab es bereits am Morgen ein Dutzend Verkehrsunfälle. Im Laufe des Tages waren nochmals rund 25 Unfälle dazugekommen.

In St.Gallen, Tübach, Lichtensteig und Wittenbach gab es Verkehrsunfälle, bei denen sich je eine Person leicht verletzte. Die Verletzten wurden jeweils von der Rettung ins Spital gebracht. In St.Peterzell ist ein Lastwagen mit Anhänger von der Fahrbahn abgekommen. Die Strasse zwischen Schönengrund und St.Peterzell war in der Folge rund zwei Stunden gesperrt.

Die Kantonspolizei ist seit Mittwochabend überdies insgesamt 50 Mal ausgerückt, um Autos und Lastwagen zu befreien, die im Schnee feststeckten. Aufgrund der Verkehrsunfälle und Behinderungen waren bis Donnerstagabend noch an mehreren Orten im Kanton St.Gallen die Strassen gesperrt. Die Kantonspolizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf weit über hunderttausend Franken. Sie mahnt ausserdem zur Vorsicht. Gemäss Wettervorhersage wird der starke Schneefall noch bis Freitagmittag anhalten. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Geschwindigkeit anzupassen und genügend Zeit einzurechnen. Auch die Kantonspolizei Thurgau teilt mit, dass es am Donnerstag auf Thurgauer Strassen zu mehreren Verkehrsunfällen und Behinderungen im Strassenverkehr gekommen ist. Eine 33-jährige Frau wurde dabei leicht verletzt.

Bis um 16 Uhr waren der Kantonspolizei Thurgau 30 Verkehrsunfälle bekannt. Rund 20 Lastwagen kamen auf den schneebedeckten Strassen nicht mehr weiter und blockierten die Fahrbahnen. Einzelne Strassenabschnitte mussten komplett gesperrt werden. Die Winterdienste und Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau standen im Dauereinsatz.

Auch auf den Pisten des Flughafens Altenrhein herrscht Schneechaos. Zwar säuberten Schneeräumfahrzeuge mit Hochdruck die Flugpisten. Trotzdem waren sämtliche Mittagsflüge gestrichen worden. Auch die zwei Abendflüge in Altenrhein waren aufgrund des anhaltenden Schneefalls abgesagt worden. Aufgrund der Schneeverhältnisse ist die Gefahrenstufe 4 in grossen Teilen der Ostschweiz erreicht. Insgesamt gibt es fünf Gefahrenstufen, die auf mögliche Gefahren hinweisen, in diesem Fall Schneelawinen. Die Bergbahnen Wildhaus haben sich aufgrund der Lawinengefahr auf Facebook an die Wintersportler gewandt: «Bitte bleibt auf der Piste!»

Auch in Vorarlberg rechnet Landesrat Christian Gantner mit einer Verschärfung der Lawinensituation. Er appelliert an Wintersportler, lawinengefährdete Bereiche zu meiden, da vermehrt spontane Lawinenabgänge zu erwarten seien. In Klösterle am Arlberg im Bezirk Bludenz ist ein Wohnhaus von einer Lawine erfasst worden.

Wie die Vorarlberger Polizei mitteilt, drang der Schnee in der Nacht auf Donnerstag durch ein Fenster in den Hausgang ein. Im Gebäude befanden sich sechs Personen; sie blieben unverletzt. Aufgrund der verschärften Lawinensituation und des starken Schneefalls hat das Land Vorarlberg Hilfe vom Militär angefordert. (Alain Rutishauser)

19:39 Uhr

Im Video: Das war der Wintertag in der Stadt St.Gallen

19:11 Uhr

Verspätungen im ÖV

Nicht nur im Strassenverkehr kommt es zu Problemen, auch die Zuglinien haben mit den Schneemassen zu kämpfen und diverse Züge fuhren am Abend mit Verspätungen vom Bahnhof St.Gallen los.

Für einige gab es am Donnerstagabend wohl einen etwas späteren Feierabend. Bild: Ruben Schönenberger

18:38 Uhr

Dieser VBSG-Bus der Linie 7 ist im Schnee steckengeblieben. Bild: Martin Oswald

17:42 Uhr

MeteoNews meldet 30 Zentimeter Neuschnee bis jetzt in St.Gallen. Bis Freitagmorgen ändert sich an den prekären Strassenverhältnissen nichts:

17:10 Uhr

Verkehrssituation in der Stadt St.Gallen: Blockierte Strassen und Verspätungen im ÖV

(stapo/chs) Seit Donnerstagmorgen schneit es ununterbrochen und verschiedene Verwaltungsstellen der Stadt St.Gallen sind stark gefordert. Seit die Stadtpolizei St.Gallen am Mittag berichtete, sind weitere Fahrzeuge steckengeblieben und haben Strassen blockiert. Ebenso kam es beim öffentlichen Verkehr zu Verspätungen und Ausfällen.

Die Polizei und Verwaltungsstellen der Stadt sind stark gefordert. Bild: Stapo SG

Der starke und anhaltende Schneefall führt nach wie vor zu rutschigen Strassen und Wegen in der Stadt St.Gallen. Wie die Stadtpolizei schreibt, sind die Räumungsarbeiten sehr aufwändig, das Strasseninspektorat steht im Dauereinsatz.

Seit 12 Uhr sind der Stadtpolizei St.Gallen keine weiteren Unfälle gemeldet worden. Jedoch blieben seit dem Mittag rund 15 Fahrzeuge auf den schneebedeckten Strassen stecken. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen oder Strassen mussten kurzzeitig gesperrt werden. Weiterhin zu kämpfen hatten auch die Verkehrsbetriebe St.Gallen mit der aktuellen Strassensituation. «Der verlangsamte Verkehrsfluss, die Staus oder Verkehrsbehinderungen führten auch am Nachmittag zu Verspätungen und Kursausfällen», hält die Stadtpolizei fest.

Mit dem Feierabendverkehr dürfte das Verkehrsaufkommen nochmals zunehmen. Die Stadtpolizei St.Gallen empfiehlt deshalb, den Nachhauseweg mit einem Fahrzeug nicht zu den Stosszeiten anzutreten. Die Strassen sind nach wie vor schneebedeckt und gerade bei Steigungen äusserst rutschig. Deshalb ist grosse Vorsicht geboten.

16:36 Uhr

Kanton St.Gallen: 37 Verkehrsunfälle – vier Leichtverletzte – zahlreiche Verkehrsbehinderungen

(kapo/chs) In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ist es im Kanton St.Gallen zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Auch blieben etliche Lastwagen und Autos im Schnee stecken. «Die Strassenverhältnisse bleiben schwierig», heisst es in der Meldung der Kantonspolizei St.Gallen. Sie mahnt zur Vorsicht.

Auch Lastwagen blieben im Schnee stecken. Bilder: Kapo SG

Die Kantonspolizei St.Gallen berichtete am Donnerstagmorgen bereits über ein Dutzend Verkehrsunfälle auf den Strassen. Die Zahl der Unfälle ist nun um rund 25 Kollisionen angestiegen. Davon konnten insgesamt 15 Kollisionen gütlich geeinigt werden. In St.Peterzell kam ein Anhängerzug von der Fahrbahn ab. Die Strasse zwischen Schönengrund und St.Peterzell war für rund zwei Stunden gesperrt. Durch die zuständige Feuerwehr musste für die Dauer der Bergung eine Umleitung eingerichtet werden.

Kaputtes Auto in Frümsen.

Bei Verkehrsunfällen in St.Gallen, Tübach, Lichtensteig und Wittenbach wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Sie wurden jeweils durch die Rettung ins Spital gebracht. Seit Mittwochabend musste die Kantonspolizei St.Gallen ausserdem über 50 Mal wegen Fahrzeugen ausrücken, die auf der Strasse nicht mehr weiter kamen.

Aufgrund der Verkehrsunfälle und Behinderungen sind auch aktuell noch an mehreren Orten im Kanton St.Gallen Strassen gesperrt, heisst es in der Zwischenbilanz der Kantonspolizei St.Gallen.

16:21 Uhr

Zwischenbilanz der Kapo Thurgau: 30 Unfälle und blockierte Strassen

(kapo/chs) Auf den schneebedeckten Strassen kam es am Donnerstag im ganzen Thurgauer Kantonsgebiet zu zahlreichen Verkehrsunfällen, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Einzelne Strassenabschnitte mussten gemäss Mitteilung der Polizei gesperrt werden.

Durch Verkehrsunfälle und blockierte Lastwagen kam es zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Bilder: Kapo TG

Bis um 16 Uhr wurden der Kantonalen Notrufzentrale rund 30 Verkehrsunfälle gemeldet. Eine 33-jährige Frau wurde bei einem Unfall zwischen zwei Autos in Güttingen leicht verletzt und suchte selbst einen Arzt auf. Wie es in der Polizeimeldung heisst, entstand bei den restlichen Kollision Sachschaden.

Rund zwanzig Lastwagen kamen auf den schneebedeckten Strassen nicht mehr weiter und blockierten die Fahrbahnen. Einzelne Strassenabschnitte, wie beispielsweise Herdern - Eschenz und Kreisel Bernrain - Schwaderloh, mussten komplett gesperrt werden. Winterdienste und Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau standen im Dauereinsatz.

Die Kantonspolizei Thurgau appelliert erneut an die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, bei den aktuellen Strassenverhältnissen genügend Zeit einzuplanen und die Fahrweise den Strassenverhältnissen anzupassen.

16:17 Uhr

Walzenhausen: Auf Strasse ins Rutschen geraten

(kapo/chs) Am Donnerstagvormittag ist es in Walzenhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenwagen gekommen. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben unverletzt.

Auf der schneebedeckten Strasse kam es zur Kollision. Bild: Kapo AR

Kurz vor 9.30 Uhr fuhr eine 31-jährige Automobilistin von Wolfhalden her kommend in Richtung Walzenhausen. Im Bereich Sonnenberg geriet sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Personenwagen einer 45-jährigen Lenkerin. Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden schreibt, blieben beide Frauen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von einigen Tausend Franken.

15:57 Uhr

Unwetterwarnung Stufe Rot in Frauenfeld

Meteocentrale.ch gibt eine Unwetterwarnung der Stufe Rot für Frauenfeld heraus: «Ab Donnerstagvormittag und -mittag ist verbreitet mit stärkerem Schneefall bis in die Niederungen zu rechnen. Dabei kommen Neuschneemengen zwischen 15 und 30 cm in 24 Stunden, örtlich auch mehr zustande. Freitag lässt der Schneefall langsam nach.»

15:48 Uhr

In Gossau gibt es eine Störung bei der Buslinie 158. Es können nicht mehr alle Haltestellen angefahren werden:

14:41 Uhr

Der St.Galler Stadtparlamentarier Marcel Baur hat den Neuschnee gemessen. Der Zwischenstand:

14:26 Uhr

Sperrungen auf der A13 und der A1

Gemäss Viasuisse musste die A13 in Richtung Süden – zwischen Maienfeld und Landquart – gesperrt werden. «Als Alternative wird die A2 via Gotthardtunnel empfohlen», heisst es. Der Abschnitt zwischen Thusis-Süd und Bellinzona-Nord ist zudem für Lastwagen mit Anhänger und Sattelschlepper gesperrt.

Auf der A1 bei Wil in Richtung St.Gallen ist die Ausfahrt gesperrt – wegen eines querstehenden Lastwagens, wie der TCS mitteilt.

14:17 Uhr

Rund zwei Stunden Autofahrt für die Strecke von Flawil nach St.Gallen

Wer heute von Flawil zum Spital St.Gallen fahren wollte, musste sich in Geduld üben. Für die Strecke benötigte man rund zwei Stunden Fahrzeit.



Bild: Leserbild

Wer auf die Nebenstrassen ausweichen wollte, der hatte das Nachsehen. In Gossau etwa waren alle Zufahrtsstrassen verstopft.

Bild: Leserbild

14:03 Uhr

So bewegt sich die Ostschweiz auf schneebedeckten Strassen

Der Schnee fällt und fällt und die Ostschweiz versinkt weiter in der weissen Pracht. Unser Fotograf Michel Canonica war mit der Kamera unterwegs und hat das Treiben auf der Strasse eingefangen. Entstanden ist daraus ein Video.

13:54 Uhr

Die St.Galler Berufsfeuerwehr musste am Donnerstagvormittag bereits fünf Mal ausrücken:

13:24 Uhr

Der grosse Schnee in Bildern

Unsere Fotografen, aber auch Redaktorinnen und Redaktoren sowie zahlreiche Leserreporter haben den grossen Schnee in der Ostschweiz mit ihrer Kamera einfangen. Klicken Sie sich durch die Galerie: