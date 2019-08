Live Live von der Schwägalp: Giger gewinnt zweimal souverän +++ Orlik muss aufgeben

Mit dem Liveticker von Tagblatt.ch sind sie hautnah auf der Schwägalp dabei. Wir liefern Ihnen alle Resultate und Impressionen vom Schwingfest. Laura Inderbitzin

Bitter: Armon Orlik muss aufgeben.



Die Zwischenrangliste nach zwei Gängen.

10:16 Uhr

Laut dem Arenasprecher hat sich Armon Orlik beim Einlaufen eine Rückenverletzung zugezogen. Mehr ist nicht bekannt.



10:14 Uhr

Beide erhalten ein 8,75.

Ein kleiner Exkurs für unsere Leser, die sich nicht tagtäglich mit Schwingen beschäftigen: Die Noten reichen im Normalfall von 10,00 bis 8,50. Für einen gewonnen Gang erhält der Sieger bei einem Plattwurf die 10,00, bei einem normalen Sieg die Note 9,75. Bei einem gestellten Gang gilt die Note 8,75 als Normalnote. Wurde technisch hochstehender Sport geboten, kann maximal die Note 9,00 geschrieben werden. Die Verlierer kassieren im Normalfall die Note 8,50.



10:11 Uhr

Der St. Galler Geisser und der Appenzeller Zwyssig stellen.

10:09 Uhr

Der ursprünglich vorgesehene Gegner von Orlik, Lars Geisser, misst sich jetzt mit Raphael Zwyssig.



10:07 Uhr

Dieses Mal bekommt Giger aber "nur" ein 9.75 auf sein Notenblatt geschrieben. Er musste gegen den Südwestschweizer Nachdrücken.

10:05 Uhr

Und das dauert wieder nicht lange. Samuel Giger gewinnt auch den zweiten Gang gegen Kramer.

10:04 Uhr

Jetzt greifen Giger und Kramer zusammen.

10:03 Uhr

Bless-Bezwinger Michael Gwerder stellt im zweiten Gang gegen den Thurgauer Mario Schneider.

10:01 Uhr

Silvan Seitz aus Oberegg AI verkauft Bier auf der Tribüne: „Schwingen macht ghöörigen Durst.“

09:58 Uhr

Die Aufgabe von Orlik ist ganz bitter. Die Art seiner Verletzung ist noch unklar, er soll sich aber bei einer ungewohnten Bewegung verletzt haben. Noch ist nicht bekannt, ob die Teilnahme am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in 2 Wochen in Zug in Gefahr ist. Wir halten Sie auf dem Laufenden.



09:54 Uhr

Marcel Mathis siegt auch im zweiten Gang. Der Innerschweizer legt Marco Oettli auf den Rücken.

09:50 Uhr

Schlechte Nachrichten für die Nordostschweizer! Gemäss Informationen vom SRF muss Armon Orlik aufgeben. Der Bündner, der seinen 1. Gang gegen Mike Müllestein gewann, hat sich offenbar eine Verletzung zugezogen.



09:45 Uhr

Giger muss im zweiten Gang gegen den Südwestschweizer Lario Kramer ran. Dieser hat im ersten Gang Dominik Oertig besiegt. Orlik trifft auf den St. Galler Lars Geisser, der zu Beginn gegen Michel Dousse gewonnen hat.



09:42 Uhr

„Die Krumme i de Schnorre gehört einfach zu einem Schwinget - das ist Tradition“, sagt Beat Bebi aus Seewis GR.

09:40 Uhr

Der Innerschweizer Mike Müllestein, der im ersten Gang gegen Orlik verlor, schafft jetzt ein "Zähni" gegen Thomas Kuster.

09:35 Uhr

Auch die Ehrendamen sind schon bereit und sind herausgeputzt.

09:34 Uhr

Jetzt ist das Wetter perfekt auf der Schwägalp: Die Sonne hat sich in die Arena gewagt.

09:33 Uhr

Stefan Burkhalter gewinnt gegen Andreas Gwerder. Und auch Daniel Bösch kann nun siegen. Er siegt gegen Beda Arztmann.



09:29 Uhr

Die Zwischenrangliste nach dem ersten Gang zeigt: 34 Schwinger sind siegreich gestartet, davon holten sich 17 die Maximalnote zehn. Darunter auch Favorit Samuel Giger.

09:25 Uhr

Zwei Siege von Appenzeller Eidgenossen: Michael Bless bezwingt Augustin Brodard, Marcel Kuster legt den St.Galler Marcel Räbsamen auf den Rücken.

09:18 Uhr

Früh übt sich: Direkt neben der Arena messen sich junge Buben auch im Schwingen.

Matthieu Schläpfer (11) aus St. Gallen ist mit seinem Vater Markus Schläpfer hier. Sein Vater schwingt daneben auf der grossen Bühne. „Unsere ganze Familie liebt das Schwingen, und ich will einmal einen Muni gewinnen.“ Währenddessen steht er gegen Marco (9) aus Rehtobel im „Sägemehl“. Auch Marco hat klare Ziele: "Ich werde Schwingerkönig und dann Landwirt."

09:15 Uhr

Der erste Gang ist vorbei. Die beiden Favoriten Giger und Orlik siegen, zwei andere Ostschweizer Trümpfe wie Bless und Bösch haben allerdings eine Niederlage eingezogen.

09:12 Uhr

Auch Orlik gestaltet seinen ersten Gang siegreich. Er bettet den Innerschweizer Müllestein mit einem Kreuzgriff ins Sägemehl.

09:09 Uhr

Es ist noch etwas kühl in der Arena, aber der Himmel ist blau und es verspricht ein schöner Tag zu werden.

09:07 Uhr

Der zweite Hauptfavorit, Armon Orlik, greift mit Mike Müllestein zusammen.

09:06 Uhr

Und gewinnt jetzt zum Auftakt! Nötzli liegt auf dem Rücken.

09:05 Uhr

Der Thurgauer Giger hat hier im letzten Jahr absolut überzeugend gewinnen können.



09:04 Uhr

Jetzt das erste Duell von einem der beiden Kronfavoriten: Samuel Giger gegen Reto Nötzli.

09:03 Uhr

Der nächste Innerschweizer Sieg: Marcel Mathis gewinnt gegen den

St. Galler Daniel Bösch.

09:00 Uhr

Die Tribünen auf der Schwägalp sind seit dem frühen Morgen gefüllt - tolle Stimmung!

08:54 Uhr

Michael gegen Michael: Bless und Gwerder liefern sich einen animierten Kampf. Am Ende verliert der Ostschweizer Bless gegen den jungen Innerschweizer.



08:52 Uhr

Bundesrat Ueli Maurer gehört zu den Stammgästen an diesem Bergfest.

08:50 Uhr

Der Thurgauer Domenic Schneider stellt gegen Steven Moser - trotz einigen Versuchen ihn ins Sägemehl zu betten.

08:49 Uhr

Hier ist Improvisation gefragt: Auf der Schwägalp wärmen sich die Schwinger auf der Strasse ein.

08:45 Uhr

Zwei Appenzeller Eidgenossen starten nicht optimal: Martin Hersche hat im ersten Gang gegen Urs Doppmann verloren, und Raphael Zwyssig hat gegen Damian Egli gestellt.

08:35 Uhr

Eine prominente Abmeldung vom Schwägalp-Schwinget wurde noch bekannt: Schwingerkönig Arnold Forrer ist heute nicht dabei.

08:27 Uhr

Die Spitzenpaarungen folgen in einigen Minuten:

Orlik Armon - Müllestein Mike

Giger Samuel - Nötzli Reto

Bösch Daniel - Mathis Marcel

Bless Michael - Gwerder Michael

Schneider Domenic - Moser Steven

Burkhalter Stefan - Waser Dominik

Zwyssig Raphael - Egli Damian

Hersche Martin - Doppmann Urs

Kuster Marcel - Reichmuth Marco

Notz Beni - Gottofrey Marc

Schneider Mario - Duplan Steve

08:27 Uhr

Die weiteren Nordostschweizer Trümpfe sind Daniel Bösch (zweifacher Saisonsieger), Domenic Schneider (sieben Kränze) und Michael Bless (fünf Kränze). Auch wenn die stärksten Innerschweizer fehlen, muss man die Gäste natürlich trotzdem auf der Rechnung haben. Die Innerschweizer Mike Müllestein, Reto Nötzli und Marcel Mathis oder der Südwestschweizer Lario Kramer können den Einheimischen wohl am ehesten ein Bein stellen.

08:26 Uhr

Somit dürfte es heute vor allem ein Vergleich der Nordostschweizer geben. Kronfavorit ist zum einen Armon Orlik, der diese Saison fünf Kranzfeste gewonnen hat und jetzt nach einer vierwöchigen Verletzungspause sein Comeback gibt. Zum anderen ist viel vom letztjährigen Sieger Samuel Giger zu erwarten, der auf dem Weissenstein nach einem schwierigen Saisonanfang wieder eindrücklich seine Stärke demonstriert hat.

08:25 Uhr

Der Schwägalp-Schwinget ist zusammen mit dem Berner Kantonalen, das heute in Münsingen stattfindet, das letzte Kräftemessen vor dem Eidgenössischen. Nordostschweizer und Gäste aus der Inner- und der Südwestschweiz testen hier also ein letztes Mal ihre Form vor dem Saisonhöhepunkt. Alles andere als ein Nordostschweizer Sieg wäre heute eine Überraschung. Denn: Die besten Innerschweizer Pirmin Reichmuth und Joel Wicki sind nicht auf der Schwägalp, sondern konzentrieren sich bereits voll aufs Eidgenössische.

08:24 Uhr

Am Fusse des Säntis’ laufen bereits die ersten Duelle im Sägemehl. Wir liefern Ihnen einen kurzen Überblick über die Favoriten an diesem Schwingfest.

08:23 Uhr

Herzlich willkommen zum Schwägalp-Schwinget 2019! Schön, dass Sie bei uns im Liveticker mit dabei sind.

