Live vom Summerdays in Arbon: Die Festivalbesucher strömen aufs Gelände am See +++ Entspannte Stimmung auf dem vollbesetzten Campingplatz

Christa Kamm-Sager/Raphael Rohner

Sonne, See und das Summerdays: Das Festival gehört seit elf Jahren in die Sommer-Agenda von Arbon. Dieses Jahr ist Herbert Grönemeyer am Freitag der Headliner, Mark Forster am Samstag lockt vor allem ein jüngeres Publikum an den See. Wir berichten live vom Geschehen auf und neben der Bühne.