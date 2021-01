Live Heftige Schneefälle in der Ostschweiz: Chaos auf den Strassen – viele Unfälle, zwei Leichtverletzte und hoher Schaden +++ Bund warnt +++ Flüge in Altenrhein annulliert Es hat geschneit – und auf den Ostschweizer Strassen ist das Chaos ausgebrochen. Alle News dazu im Ticker. Aktualisiert 14.01.2021, 14.08 Uhr

14:03 Uhr

So bewegt sich die Ostschweiz auf schneebedeckten Strassen

Der Schnee fällt und fällt und die Ostschweiz versinkt weiter in der weissen Pracht. Unser Fotograf Michel Canonica war mit der Kamera unterwegs und hat das Treiben auf der Strasse eingefangen. Entstanden ist daraus ein Video, dass Sie unbedingt ansehen müssen.

13:54 Uhr

Die St.Galler Berufsfeuerwehr musste am Donnerstagvormittag bereits fünf Mal ausrücken:

13:24 Uhr

Der grosse Schnee in Bildern

Unsere Fotografen, aber auch Redaktorinnen und Redaktoren sowie zahlreiche Leserreporter haben den grossen Schnee in der Ostschweiz mit ihrer Kamera einfangen. Klicken Sie sich durch die Galerie:

In Gossau kämpfen die Pöstler gegen die Schneemassen. Hier hat es in den vergangenen Stunden über 20 Zentimeter Neuschnee gegeben. Der Chellenbach in Gossau ist trotz der eisigen Temperaturen noch nicht eingefroren. Auf der Autobahn sieht es derweil etwas entspannter aus. Die Strassen sind halbwegs frei von Schnee. Ein Blick ins Toggenburg: Dieses Bild und die nächsten beiden Aufnahmen zeigen Impressionen aus Wattwil. Und so sieht es in Frauenfeld aus: Weisse Pracht am Murgufer mit Blick auf das Schloss und den Rathausturm. Schloss und Rathaus sind in Weiss gehüllt. Der Verkehr kämpft sich im Schneckentempo durch die Innenstadt, hier beim Holdertorkreisel. Auf dem Wiler Hofberg, mit Blick auf den Säntis (hinter der Wolken- und Nebeldecke). Schnee auf den Dächern der Stadt Wil. Auch am Bodensee schneit es gewaltig. Die Badhütte in Rorschach ist fast nich zu erkennen. Und auch die Boote im Rorschacher Hafen sind voll Schnee. Auch in Rorschacherberg hat's geschneit.

13:12 Uhr

Im Kanton Thurgau ist es zu mehreren Unfällen und Behinderungen im Strassenverkehr gekommen, wie die Polizei mitteilt. «Ein Ende der Schneefälle ist nicht in Sicht, bitte fahren Sie weiterhin vorsichtig.»

12:56 Uhr

Piste gut in Gossau! Bild: Natascha Arsic

Die Skiregionen werben in diesen Tagen damit, das Homeoffice in Ferienunterkünften in den Bergen zu verbringen - sie wollen so die coronabedingten Umsatzeinbussen mindern. Doch wieso eigentlich weit weg in die Berge fahren, wenn man die Piste nun vor der Haustüre hat? In Gossau sind die ersten jedenfalls schon mit den Schneeschuhen unterwegs.

12:37 Uhr

Flüge in Altenrhein annulliert

Bild: Tino Dietsche

(rtl) Prekär ist die Lage derzeit auch auf dem Flugplatz. In Altenrhein mussten sämtliche Mittagsflüge gestrichen werden. Die Schneeräumfahrzeuge kommen wegen des anhaltenden Schneefalls kaum nach. Für den Abend sind zwei Flüge geplant, wenn es so weiter schneit, werden jedoch auch diese annulliert.

Schneeräumfahrzeuge säubern die Pisten am Flugplatz Altenrhein. Bild: Tino Dietsche

12:11 Uhr

Zwischenbilanz der St.Galler Stadtpolizei: Schnee verursacht grosse Verkehrsbehinderungen – Verspätungen und Kursausfälle bei den VBSG

(stapo/dwa) Der starke und anhaltende Schneefall hat am Donnerstagmorgen auch die Stadtpolizei St.Gallen stark beschäftigt, wie sie mitteilt. Die Strassen in der Stadt sind schneebedeckt und teilweise vereist. Bei der Stadtpolizei gingen bis am Mittag sechs Unfallmeldungen ein. Verletzt wurde niemand, und es entstand nur geringer Sachschaden.

Blick auf einen der Verkehrsunfälle in der Stadt St.Gallen. Bild: Stapo SG

Auch zu anderweitigen Sachschäden durch rutschende Autos kam es. Bild: Stapo SG

Auf dem ganzen Stadtgebiet blieben laut der Stadtpolizei aber diverse Fahrzeuge stecken, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die Polizei leistete Verkehrsdienst und musste teils Strassen kurzzeitig sperren, bis die steckengebliebenen Fahrzeuge wieder weiterfahren konnten.

Bild: Stapo SG

Bild: Stapo SG

«Ebenfalls stark betroffen von den Schneefällen waren die Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG)», heisst es im Communiqué weiter. Es kam zu Verspätungen und teils Kursausfällen. Das Verständnis bei den Fahrgästen sei jedoch sehr gross, wofür die VBSG dankbar seien, schreibt die Polizei.

Das Strasseninspektorat ist laut Polizeiangaben seit den frühen Morgenstunden mit allen Mitteln permanent im Einsatz. Aufgrund des dauernden Schneefalls und der Schneemenge gestalteten sich die Arbeiten aber sehr aufwendig.

Die aktuelle Verkehrssituation dürfte auch für die nächsten Stunden bestehen bleiben, wie die Stadtpolizei weiter schreibt. Sie bittet die Verkehrsteilnehmer, vorsichtig zu sein und die Geschwindigkeit den Strassenverhältnissen anzupassen.

12:00 Uhr

Winterwunderland Bodensee: Auch in tiefen Lagen setzt der Schnee an, wie Bilder aus Rorschach zeigen.

Bild: Michel Burtscher

Bild: Michel Burtscher

11:30 Uhr

Stadtgasthaus Sonne in Gossau verzichtet auf Lieferung

Nach Corona macht jetzt auch noch Schnee der Gastronomie zu schaffen. Das Stadtgasthaus Sonne in Gossau liefert erst wieder Speisen aus, wenn sich die Strassenverhältnisse verbessert haben. Der Zmittag kann aber abgeholt werden:

11:22 Uhr

Auch der Bund warnt vor weiteren Schneefällen - besonders in der Ostschweiz:

11:20 Uhr

Lawine erfasst Wohnhaus in Vorarlberg

In Klösterle am Arlberg ist ein Wohnhaus von einer Lawine erfasst worden. Die Schneemassen drangen in der Nacht durch ein Fenster in den Hausgang ein, wie die Vorarlberger Polizei mitteilt. In dem Gebäude befanden sich sechs Personen. Sie blieben unverletzt, das Haus ist weiter bewohnbar.

Es sind weitere Lawinenabgänge zu erwarten. Auch einzelne Wintersportler sind gemäss Landeswarnzentrale Vorarlberg in der Lage, Schneebretter auszulösen. Verbreitet fiel in Vorarlberg über einen halben Meter Neuschnee.

10:57 Uhr

St.Galler Kantonspolizei meldet über Dutzend Verkehrsunfälle und zwei Leichtverletzte

(kapo/dwa) Zwischen Mittwochabend 17 Uhr und Donnerstagmorgen 9 Uhr ist die Kantonspolizei St.Gallen aufgrund der winterlichen Strassenverhältnisse über ein Dutzend Mal wegen Verkehrsunfällen ausgerückt. Das schreibt sie in einer Mitteilung.

Bei vier Unfällen konnten sich die Beteiligten untereinander einigen. «In St.Gallen und Tübach ereignete sich je ein Verkehrsunfall, bei denen je eine Person leicht verletzt wurde», so die Polizei in ihrem Communiqué. Die Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Bilder des Verkehrsunfalls in Tübach:

Bild: Kapo SG

Bild: Kapo SG

Aufgrund von Autos und Lastwagen, welche im Schnee nicht mehr weiterfahren konnten, wurde die Kantonspolizei St.Gallen insgesamt 15 Mal um Hilfe ersucht. Es kam zu langen Rückstaus auf Autobahnen und Strassen. Eins der liegengebliebenen Fahrzeuge war noch mit Sommerreifen ausgerüstet. Ursache für die meisten Verkehrsunfälle war gemäss der Polizei das nicht angepasste Fahrverhalten. Der Sachschaden dürfte insgesamt mehrere zehntausend Franken betragen.

10:50 Uhr

Wer ist eigentlich für den Schneefall verantwortlich? Laut der Karte bestimmen nicht nur Flaviu, Dimitrios und Bozena das derzeitige Wetter, sondern sowohl Erhan I als auch Erhan II sorgen für den Schnee.

10:45 Uhr

Schneetreiben auch in der Stadt Frauenfeld

Ein Schneepflug unterwegs auf der Talackerstrasse hinter der Badi. Bilder: Samuel Koch

(sko) Weisse Flocken so gross wie Cornflakes fallen auch in der Stadt Frauenfeld vom Himmel. Seit den frühen Morgenstunden kämpfen Schneeräumungsfahrzeuge dafür, dass der Verkehr durch die Innenstadt einigermassen in gewohnter Manier fliesst.

Fussgänger kämpfen sich durch Schnee und Pflotsch, während der aktuelle Schneefall im Schlossmühleareal mit Murg, Schloss und Rathausturm einen ungewohnt mystischen Augenblick ermöglicht.

Weisse Pracht am Murgufer mit Blick auf das Schloss und den Rathausturm.

10:37 Uhr

Es staut noch immer

Eine wirkliche Entspannung auf den Strassen ist nicht in Sicht, auch wenn inzwischen die meisten an ihrem Arbeitsort angekommen - oder wieder umgedreht sind. Auf der A1 ab Wil in Richtung St.Gallen staut es noch immer rund 50 Minuten.

10:19 Uhr

Die Wetterprognosen zeigen: Es bleibt winterlich. Vielerorts rechnet MeteoNews mit noch mehr Schnee.

10:15 Uhr

Schnee im Rheintal

Der Rheintaler CVP-Kantonsrat Sandro Hess meldet Schnee in Altstätten:

10:14 Uhr

Schneeflocken im Homeoffice beobachten

«Homeoffice und Schnee, das beisst sich gewaltig», twittert der Meteorologe Lukas Lehner:

09:59 Uhr

Wildhaus: «Bitte bleibt auf der Piste!»

Die Bergbahnen Wildhaus warnen vor Lawinen – es wurde die Gefahrenstufe 4 erreicht. «Somit gilt: Bitte bleibt auf der Piste!»

09:54 Uhr

Live-Bilder vom Säntis

Wie sieht es derzeit eigentlich in den Bergen aus? Auf dem Säntis kann man das Wetter in Echtzeit und in einem 360-Grad Panorama bestaunen.

Printscreen Säntis Live-Kamera

Klicken Sie hier um zur Live-Kamera zu gelangen.

09:47 Uhr

Störungen auf allen St.Galler Buslinien

Die St.Galler Verkehrsbetriebe (VBSG) melden Störungen auf allen möglichen Linien.

Bild: Screenshot VBSG

09:45 Uhr

In Wigoltingen auf der Autobahn A7 hatten die Schneeräumfahrzeuge alle Hände voll zu tun.

Bild: BRK News

Für die Autofahrer ging es nur langsam vorwärts.

09:36 Uhr

Kein Durchkommen gab es für einen Autofahrer an der Berneggstrasse in St.Gallen.

Bild: Sandro Büchler

Blick auf St.Gallens Wahrzeichen: Auch auf dem Kloster liegt viel Schnee.

Bild: Sandro Büchler

09:29 Uhr

Schnee, soweit das Auge reicht. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie:

09:29 Uhr

Lawinengefahr in Bergen steigt

Auch in den Bergen ist die Situation gefährlich. Das Institut für Schnee und Lawinenforschung (SLF) warnt vor Lawinen. Heute sei «voraussichtlich einer der gefährlichsten Tage des Winters.»

09:22 Uhr

Auch Fussgänger mussten sich heute Morgen durch den Schnee kämpfen. So sah es etwa in der Stadt St.Gallen bei der Oberen Wildegg/Dreilindenhang aus.

Bild: Rossella Blattmann

Eine Leserreporterin erlebte gar ein kleines Schneegestöber im Rorschacherberg. Heute morgen gegen 7.20 Uhr.

Bild: Leserbild

08:55 Uhr

Lastwagen auf Strasse stehen geblieben – Polizei empfiehlt genug Zeit einzuplanen

Nichts geht mehr: Auf den Ostschweizer Strassen herrschen diverse Verkehrsbehinderungen. Printscreen TCS

Chaos herrscht am heutigen Morgen auf Ostschweizer Strassen. Der Blick auf die Strassenkarte zeigt diverse Verkehrsbehinderungen. Laut der Kantonspolizei St.Gallen sind es aber nicht Unfälle, die die Strassen blockieren, sondern vor allem stehen gebliebene Fahrzeuge. «Zwischen Arbon-Süd und der Verzweigung Meggenhus staut sich der Verkehr, weil fünf Lastwagen die Autobahn blockieren. Deshalb ist es auch zu einem enormen Rückstau gekommen», sagt Mediensprecher Pascal Häderli. Und auch in der Gegenrichtung zeigt sich dasselbe Bild. Autos, die von Zürich Richtung St.Gallen fahren müssen sich ebenfalls gedulden, da ein Lastwagen Höhe der Ausfahrt St.Gallen-Winklen stehen geblieben ist.

Princtsrceen TCS

Bisher hätte sich lediglich ein Unfall mit einem Auto ereignet, sagt Kapo-Sprecher Häderli. «Um 6.30 Uhr wurde uns auf der Höhe Kreuzbleiche ein Unfall gemeldet. Dort wurde eine Person leicht verletzt.»

Wie lange die Verkehrsbehinderungen andauern, kann Häderli nicht sagen. Die Strassen seien rutschig, man müsse vorsichtig fahren. Wer nicht im Homeoffice arbeiten kann und für die Arbeit raus muss, der soll genug Zeit einplanen. Der Kapo-Sprecher mahnt zudem, das Auto winterfest zu machen. Das heisst: «Die Scheiben, die Motorhaube wie auch das Dach gründlich vom Schnee befreien und sich erst danach auf die Strasse begeben.»

08:51 Uhr

Ein Hilferuf aus dem Weisstannental

Der Gnadenhof Luna in Schwendi im Weisstannental startet einen Hilfeaufruf. Hier ist wegen der Schneemassen eines der Dächer eingestürzt. «Wer kann uns beim Schneeräumen helfen?», fragt der Gnadenhof auf Facebook. «Irgendjemand hier, der Kraft und Zeit hat?»

08:45 Uhr

Wo am meisten Niederschlag fiel

Der meiste Niederschlag fiel gemäss Meteonews im zentralen und östlichen Flachland sowie entlang des Alpennordhangs.

Schnee überall - ein Leserbild aus St.Gallen.

Bild: Leserbild

08:40 Uhr

Es staut überall

Autofahrer brauchen am Donnerstagmorgen Geduld. Bild: Leserbild

Leserinnen und Leser melden per Telefon: Kein Durchkommen auf der Autobahn. Es staut auch auf den Nebenstrasse. Der Postauto-Chauffeur auf der Strecke Stein (AR) - St.Gallen macht eine Durchsage:

«Die ganze Stadt ist vereist, im Moment geht gar nichts mehr.» Man rechnet mit einer halben Stunde Verspätung.



08:40 Uhr